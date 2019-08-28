Кто возглавит Минобороны и другие ведомства: названы ключевые кандидаты

Нынешний министр финансов Украины Оксана Маркарова может войти в новый состав Кабинета министров, который по многочисленным прогнозам может возглавить Алексей Гончарук.

Об этом сообщается в Телеграм-канале журналистки Сони Кошкиной.

"То, что Маркарова остаётся - факт. Она, кстати, возможно, будет "вице" (если они останутся)", - сообщила Кошкина.

Возглавить Министерство транспорта должен депутат от “Слуги народа” Владислав Криклий. Стать главой Минобороны больше всего шансов у члена наблюдательного совета «Укроборонпрома» и советника президента Андрея Загороднюка и военного дипломата Александра Полищука.

"Многие спрашивают о вице-премьерах. Это - один из главных дискуссионных вопросов на сегодня. В целом, ЗеКоманда этот институт настроена рубить. Непонятно даже, будет ли просто первый вице, не говоря уже о "простых", - сообщила Кошкина.

Она отметила, что министерство регионального развития, строительства и ЖКХ, которое в нынешнем Кабмине отвечает за децентрализацию, вероятно, будет ликвидировано.

"Может, конечно, ещё передумают - время есть. Очень надеюсь. Но, учитывая, что эти светлые люди вообще хотят области укрупнять (!!!), сильно сомневаюсь", - отметила журналистка.

Нынешний глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко, по ее словам, отказался возглавить Министерство здравоохранения. Новая кандидатура еще не определена. Аналогичная ситуация с Министерством энергетики.

"Главе МИД Пристайко могут "докинуть" полномочия, которые сейчас имеет Иванна Климпуш-Цинцадзе, образовав таким образом "сверхминистерство" по внешним связям", - отметила она.

"Венедиктову по-прежнему прочат на Минюст, но уже есть сомнения. Уточню подробнее - расскажу. Что точно скажу - Анна Огренчук, которую рассматривали на Минюст ещё пару недель тому, уже не обсуждается. Та самая, из Сен-Тропе", - добавила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали возможный состав нового Кабинета министров Украины.