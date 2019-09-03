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Депутатов будут судить, как простых смертных: что нужно знать

Верховная Рада приняла историческое решение

вторник, 3 сентября 2019, 12:52
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Верховная Рада приняла историческое решение Фото: president.gov.ua

Во вторник Верховная Рада проголосовала за закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности. За это решение проголосовали 373 народных депутата. Что означают эти изменения – в краткой справке "Апострофа".

Что приняли народные депутаты

Парламент внес изменения в статью 80 Конституции Украины, согласно которой народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность.

В рамках этой статьи народные депутаты не несли юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Кроме того, народные депутаты не могли быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы. Именно этот пункт парламент и убрал, оставив только защиту от результатов голосования и высказывания в парламенте.

Как депутатов привлекали к ответственности раньше

Нельзя сказать, что по старым нормам депутатов совсем нельзя было привлечь к ответственности за совершенные правонарушения. Однако процедура была исключительно сложной. Вначале генпрокурор должен был подать в Верховную Раду соответствующее представление – отдельное для каждой меры пресечения. После этого председатель ВР предлагал народному депутату, против которого выступил генпрокурор, предоставить письменное объяснение в регламентный комитет. Комитет готовил по этому поводу свои выводы, после чего народные депутаты в течение 7 дней должны были рассмотреть представление на пленарном заседании.

По такой процедуре в течение последних 10 лет неприкосновенности были лишены 11 народных, депутатов. Среди них – Виктор Лозинский, Александр Онищенко и Надежда Савченко.

В отношении одного из них – Игоря Мосийчука, решение о снятии депутатской неприкосновенности было отменено решением Высшего административного суда Украины.

До 2009 года фактов снятия депутатской неприкосновенности было всего 4. "Пострадали" Ефим Звягильский в 1994 году, Павел Лазаренко в 1999 году, Виктор Жердицкий в 2000 и Николай Агафонов в 2002 году.

Что будет теперь

Исходя из принятых изменений, теперь за совершенные правонарушения народные депутаты могут быть привлечены к уголовной и административной ответственности на общих основаниях, как и обычные граждане. Однако для того, чтобы изменения применялись на практике, нужно также внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс и закон о статусе народного депутата. Рада заживет по-новому с 1 января 2020 года.

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