В Верховной Раде во вторник, 3 сентября, стартовала вторая сессия парламента IX созыва.

Нардепы намерены рассмотреть сразу 7 законопроектов, которые касаются изменений в Конституцию.

В частности, первым же решением был принято во втором чтении проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно отмены неприкосновенности. Решение поддержали 373 депутата.

После голосования во втором чтении проект закона должен быть отправлен на экспертизу в Конституционный суд. Если закон будет принят и одобрен судьями КСУ, он вступит в силу с 2020 года.

"Апостроф" ведет онлайн трансляцию из Рады.

11:45 Верховная Рада проголосовала за отмену неприкосновенности! За - 373 голосов. Зал встретил решение стоя, взорвавшись аплодисментами.



11:32 В сети не слишком довольны заявлениями, озвучиваемыми в Раде условной Зекомандой о том, что закон нужно принять любой ценой.



11:26 В Раде озвучили мнение, что победа Зеленского на выборах - это новая революция, а потому некоторые законы в Раде могут быть приняты с учетом революционной целесообразности. Вот так ...

11:18 В Раде выступают представители фракций. Оппозиция настаивает, что голосование нарушает законы Украины, в частности, комитет рассмотрел вопрос о неприкосновенности во внесессионный период, что запрещено законом. В то же время все представители оппозиции говорят, что намерены поддержать данный проект закона, поскольку он важен для страны. Порошенко же вообще заявил, что он очень гордится тем, что будет принят именно его закон.

11:07 Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук признает, что с законом есть проблемы, но убежден, что в Украине пора заканчивать с кастой неприкосновенных.

10:56 Представитель Зеленского в КСУ Федор Вениславский заявляет, что проект закона об отмене неприкосновенности ничего не нарушает и не вступает в конфликт с основным законом. Он также отмечает, что если решение по неприкосновенности не будет принято сегодня, а для этого нужно 300+ голосов, повторно его можно будет внести только через год.



10:48 Сразу же после этого Рада приступила к рассмотрению вопроса об отмене неприкосновенности. Выступает Зеленский. Президент потролил Рабиновича за "соловьиное" выступление. И напомнил ему, что Рада сегодня отменяет неприкосновенность нардепов, а не неприкосновенность земли.

Зеленский подчеркнул, что отмена неприкосновенности нужна только чтобы депутаты не прятались в Раде от криминальной ответственности. По его словам, политическая защита за голосования в Раде у нардепов останется. Он призвал Раду принять закон и не проверять границы терпения украинцев.

"Это законодательный орган, а не малина", - подчеркнул президент.

10:45 Рада проголосовала за повестку дня и продлила работу до окончания рассмотрения повестки дня.



10:42 В Раде выступают представители фракций. Часть из них выступают за отмену неприкосновенности, но отмечают, что закон не был доработан, а также была нарушена процедура, предусматривающая возможность подачи альтернативных законопроектов. Рабинович, в свою очередь заявил, что Рада должна назначить референдум накануне старта рынка земли в Украине.

10:39 В Раде, похоже, появился новый Николай Азаров. Иначе чем "азировкой" украинский язык нардепа Вадима Рабиновича не назовеш. Послушайте сами.



10:33 Пока в Раде ничего не происходит, посмотрите, как Рада голосовала за отмену неприкосновенности в первом чтении.



10:12 Спикер ВР Дмитрий Разумков сообщил, что на заседании Рады присутствует президент Украины Владимир Зеленский, члены Кабмина и другие гости.



10:10 Верховная Рада начала работу с некоторым опозданием. В зале зарегистрировались 393 народных депутата.

Как сообщал "Апостроф", в первом чтении законопроект об отмене неприкосновенности был принят в ночь на 30 августа.

Позже профильный комитет Рады вынес вердикт проекту закона об отмене неприкосновенности.

При этом в Раде уже начались условные "торги" по неприкосновенности.