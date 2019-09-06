Зе-монстры: зачем команде Зеленского понадобилось сокращать Кабмин

Команда Владимира Зеленского взяла курс на сокращение комитетов, должностей и даже целых министерств. Назначая новый Кабинет министров, новая власть значительно уменьшила количество ведомств и вице-премьеров. Вопросы аграрной политики, например, были переданы министерству экономического развития, министерства энергетики и экологии объединены, а министерство информационной политики - ликвидировано. В команде нового президента такие шаги называют оптимизацией ради экономии, но скептики утверждают, что часть вопросов при этом просто "потеряются" или останутся без должного внимания. Подробнее — в материале "Апострофа".

Новый парламент полностью перезагрузил Кабинет министров и назначил нового премьер-министра. Как и предсказывал "Апостроф", стал экс-советник Владимира Зеленского Алексей Гончарук. По квоте президента, министром обороны стал Андрей Загороднюк, министром иностранных дел Вадим Пристайко — это была единственная кандидатура на этот пост. Также, как уже писал "Апостроф", во время голосования 29 августа Рада "пакетом" поддержала такой состав Кабмина:

Дмитрий Кулеба - вице-премьер по вопросам евро- и евроатлантической интеграции; Михаил Федоров - вице-премьер по вопросам цифровой трансформации; Дмитрий Дубилет - министр Кабмина;Тимофей Милованов - экономика, торговля, сельское хозяйство; Денис Малюська - Минюст; Оксана Маркарова - Минфин; Алексей Оржель - энергетика и экология; Владислав Криклий - транспорт; Алена Бабак - развитие общин и территорий; Анна Новосад – образование; Зоряна Скалецкая - Минздрав; Владимир Бородянский - молодежь, культура и спорт; Юлия Соколовская – соцполитика; Арсен Аваков - МВД; Оксана Коляда - ветераны и временно оккупированные территории.

Остальная часть Кабмина по большей части — либо неофициальная квота президента, либо людей из его окружения. Правда, некоторых лоббировал и уже новый премьер-министр, например, Алексея Оржеля. Владислава Криклия собеседники "Апострофа" называют близким к Арсену Авакову, Бородянского — к самому Зеленскому и экс-гендиректору 1+1 Александру Ткаченко, Зоряну Скалецкую — к президенту клиники "Борис" Михаилу Радуцкому, Оксану Маркарову, как уверяют собеседники "Апострофа", лоббировал олигарх Игорь Коломойский. Есть также ставленники главы Офиса президента Андрея Богдана, а также люди, приближенные к олигарху Виктору Пинчуку.

Новый Кабмин значительно сократили. Теперь, вместо 25 членов Кабмина, их стало 17, а вместо шести вице-премьеров - всего два. Зато в Кабмине появилось новое направление — министерство цифровой трансформации, за которое отвечает SMMщик президентской кампании Михаил Федоров. Соответствующая реорганизация уже утверждена постановлением Кабмина, принятого на первом своем заседании 2 сентября.

В Кабмине появилось новое направление — министерство цифровой трансформации Фото: president.gov.ua

В результате Кабмин получил сразу несколько министерств-монстров. Больше всего критики звучало по поводу объединенного министерства экономики, аграрной политики и торговли. Пока неясно, какой именно функционал будет у нового ведомства и перейдут ли к нему все полномочия бывшего МинАПК или только их часть. Собеседники издания утверждают, что сейчас все на стадии разработки, но что точно будет отнесено к новому ведомству — это введение рынка земли. Курировать департамент, отвечающий за агрополитику, будет экс-глава Украинского клуба аграрного бизнеса Тарас Высоцкий. Его собеседники называют ставленником бизнесмена-агрария Юрия Косюка.

"Мы считаем, что министерство должно работать эффективно, а это возможно, когда к его предметам ведения будут относиться взаимосвязанные вопросы. Сельское хозяйство, например, это ведь тоже экономика. Мы считаем, что штат был раздутым, этим мы и руководствовались при сокращении министерств", - поясняет "Апострофу" народный депутат от "Слуги народа", - Даниил Гетьманцев.

Еще одно ведомство-монстр — министерство культуры, молодежи и спорта. Оно также будет заниматься информационной политикой. Возглавил его давний и близкий друг Владимира Зеленского, экс-директор медиагруппы Star Light Media Владимир Бородянский. Сам он в интервью "Левому берегу" приписывал идею создания такого разнопланового ведомства бывшему генпродюсеру 1+1 Александру Ткаченко, однако собеседники "Апострофа" уверяют, что к разработке концепции ведомства была привлечена целая команда, в том числе и из Офиса президента. К сферам деятельности нового министерства будут относиться кино, спорт, информационная безопасность и медиа, туризм, книги и издательское дело, театр, музеи. Также Бородянский анонсировал создание новых госагентств - агентства спорта высоких достижений, агентства массового спорта и агентства гуманитарной инфраструктуры.

По словам собеседника из "Слуги народа", который знаком с процессом формирования министерства, новое ведомство станет операционным центром, который будет координировать разные процессы, связанные с культурой, молодежью и спортом. "Такая концепция была разработана еще во время президентской кампании, чтобы сократить бюрократические процессы. Мы в этом хотим пойти по лекалам похожего британского министерства. Чтобы, как сказал Бородянский, это было министерство о том, что привносит жизнь в жизнь, а то получилось, что у нас было на каждую потребность по министерству", - рассказывает собеседник.

При этом, в новом министерстве по-прежнему сохранится процесс выдачи разрешений на застройку в историческом центре — то, что всегда считалось самым "хлебным" в функционировании уже бывшего министерства культуры.

В новом министерстве сохранится процесс выдачи разрешений на застройку Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Критики такого объединения говорят о том, что теперь какие-то составляющие просто "выпадут" из поля зрения нового ведомства.

"Я не сторонник такого большого объединения. Да, культуру и информацию объединить можно было, а вот министерство молодежи и спорта можно было отнести к министерству социальной политики. Потому что к культуре это относится постольку поскольку", - прокомментировал "Апострофу" нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

Претерпели изменения и другие министерства. Например, министерство экологии также пошло под нож, и часть его вопросов теперь будет находиться в сфере министерства энергетики. Министерство по делам ветеранов, которое изначально в Зе-команде планировали ликвидировать, трансформировалось в министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Такие шаги, оппоненты из других партий называют необдуманными, намекая на то, что несмотря на желание сэкономить, аппарат новых министерств все равно будет внушительным, а кроме того, придется приглашать экспертов со стороны.

"Они просто создали министерства-монстры под хотелки определенных людей, но при том не прописали планов работы, не распределили обязанности, и по сути, работа министерств еще, минимум, две недели будет парализована",- резюмирует один из нардепов из фракции "Европейской солидарности".