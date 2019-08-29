Новый Кабмин Украины: кто есть кто в правительстве

Верховная Рада 9-го созыва 29 августа провела свое первое пленарное заседание, на котором был утвержден новый состав правительства. "Апостроф" разбирался, кого назначили министрами.

Премьер-министром утвержден Алексей Гончарук. Ему 35 лет, и он стал самым молодым главой правительства в истории независимой Украины. По образованию Гончарук юрист, он окончил Институт права Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП). До назначения на должность заместителя главы Администрации (сейчас Офис) президента в конце мая 2019 года Гончарук возглавлял Офис эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office, BRDO), главная задача которого – упрощение госрегулирования и коммуникации с бизнесом.

Дмитрий Кулеба назначен на должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Кулеба – карьерный дипломат, на момент назначения в Кабмин занимал пост постоянного представителя Украины при Совете Европы. Кандидат юридических наук.

Еще одним вице-премьером стал Михаил Федоров. Эту должность он будет совмещать с постом министра цифровой трансформации. Федоров - молодой запорожский IT-предприниматель, основатель digital-агентства SMM-STUDIO. Во время президентской гонки он отвечал за продвижение кампании Владимира Зеленского в интернете, после чего стал внештатным советником главы государства. Был избран народным депутатом по списку партии "Слуга народа".

В новом составе Кабмина сохранили должности глава МВД Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова.

Аваков был утвержден в должности в феврале 2014 года, став единственным из министров, назначенных в правительство после Революции достоинства, кто сохранил свой пост. Вместе с тем, нынешнее назначение для Авакова, как ожидается, будет временным - речь идет о нескольких месяцах до утверждения новой кандидатуры.

Маркарова занимает должность руководителя Минфина с июня 2018 года – сначала в статуте и.о министра, а с 22 ноября 2018 года – в качестве полноправного главы ведомства. Она – выпускница Киево-Могилянской Академии, также училась в США. До прихода на госслужбу в 2015 году работала в частном финансовом секторе.

Новым министром иностранных дел стал Вадим Пристайко. Он – кадровый дипломат, в частности, был послом Украины в Канаде, главой миссии Украины при НАТО, первым заместителем главы МИД. 22 мая 2019 был назначен заместителем главы Администрации президента (с 25 июня – замглавы Офиса президента).

Министр обороны - Андрей Загороднюк. В 2015-2017 годах Загороднюк возглавлял Проектный офис реформ Министерства обороны. В июле 2019-го был назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского и членом наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром". Он также является генеральным директором компании Discovery Drilling Equipment.

Тимофей Милованов возглавил Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Он является почетным президентом Киевской школы экономики и членом Совета Национального банка Украины. Известно, что Милованов был организатором недельного тренинга в Трускавце для новоизбранных народных депутатов от партии "Слуга народа".

В должности министра энергетики и защиты окружающей среды утвержден Алексей Оржель. Длительное время работал в Национальной комиссии государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг. На выборах в Верховную Раду был избран народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа". Является главой Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и руководителем сектора "Энергетика" BRDO.

Фото: Апостроф / Коллаж

Министерство образования и науки возглавила Анна Новосад. Она имеет степень бакалавра политологии Киево-Могилянской Академии. В 2014-2017 годах Новосад была советником министра образования и науки, после чего стала руководителем управления международного сотрудничества и европейской интеграции Минобразования. Избрана депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа".

Министром инфраструктуры стал Владислав Криклий, также избранный нардепом от "Слуги народа". С 2015 года Криклий - начальник Главного сервисного центра МВД Украины. Он имеет степень кандидата экономических наук, в 2000-х работал в сфере инвестиций и ценных бумаг.

Юлия Соколовская назначена министром социальной политики. На момент утверждения в должности была советником в Министерстве финансов. До этого Соколовская была директором департамента расходов бюджета социальной сферы в Минэкономразвития.

Владимир Бородянский утвержден в должности министра культуры, молодежи и спорта. В 2004 году он стал генеральным директором телеканала СТБ, а в 2012 году – руководителем подконтрольной олигарху Виктору Пинчуку медиагруппы StarLightMedia, в которую помимо СТБ входят, в частности, такие телеканалы как ICTV, Новый канал, М1, М2 (покинул должность в 2018 году). В июне 2019 года Бородянский был назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского.

На пост министра развития громад и территорий назначена Алена Бабак. Она является специалистом в сфере жилищно-коммунальных услуг. Была народным депутатом Украины предыдущего созыва (фракция "Самопомич"), заместителем главы парламентского комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Оксана Коляда стала министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. До этого она была заместителем министра по делам ветеранов. Коляда - полковник запаса, участник боевых действий в зоне АТО/ООС. В 2017 году в течение трех месяцев была заместителем командующего АТО.

Дмитрий Дубилет назначен министром Кабинета министров. Был директором "Приватбанка" по информационным технологиям, когда финучреждение возглавлял его отец Александр Дубилет. После национализации банка в декабре 2016 года покинул его, впоследствии стал соучредителем "Монобанка".

Министерство здравоохранения возглавила Зоряна Скалецкая. Она – глава правления Украинской медико-правовой ассоциации, ведущий эксперт в организации "Реанимационный пакет реформ" по вопросам медицинской реформы, директор общественной организации "Форум здоровья".

Денис Малюська назначен министром юстиции. Он - юрист в сфере урегулирования споров и банкротств, глава правления BRDO/World Bank Group. Был избран народным депутатом от партии "Слуга народа".

Следует отметить, что в новом Кабмине по сравнению с предыдущим сократилось количество министерств. Так, Министерство экономического развития и торговли объединили с Министерством аграрной политики и продовольствия, Министерство энергетики и угольной промышленности – с Министерством экологии и природных ресурсов, Министерство по делам ветеранов – с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий, Министерство культуры – с Министерством молодежи и спорта.

Кроме того, Рада утвердила в должности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, который до этого руководил СБУ в статусе и.о., генеральным прокурором – замглавы президентского Офиса Руслана Рябошапку.