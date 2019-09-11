Встреча Зеленского с Коломойским: что президент решал с олигархом

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским, на которой также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир, стала демонстрацией того, что в Украину возвращается олигархическая субъектность, которая у нас была во времена Леонида Кучмы. Кроме того, этой встречей Зеленский продемонстрировал США, что поддержка Дональда Трампа не является для него критической. Такое мнение высказал "Апострофу" экономический эксперт Алексей Кущ.

Встреча напоминала собрание старых добрых друзей. Можно было ее провести где-то на пикнике, так как она проходила в непринужденной дружеской обстановке. Видно, что люди давно знают друг друга. Скорее всего, эта встреча носила символический или некий сакральный характер. Все понимают, что сейчас вокруг новой власти возникает новый олигархический консенсус. Чтобы все понимали, что у нас рентная коррупционная сырьевая модель экономики.

Каждое из этих слов несет в себе определенную смысловую нагрузку. "Коррупционная" и "рентная" подразумевает, что власть контролирует сбор определенных коррупционных рент и перераспределение в пользу нескольких так называемых ‎"‎семей"‎. У нас их принято называть финансово-промышленными группами (ФПГ). Соответственно, вокруг каждой новой власти формируется определенный олигархический консенсус. У предыдущей власти мы видели один набор олигархов. Если мы вспомним президентов, которые были до Порошенко, то там был свой олигархический консенсус. Сейчас в Украине тоже формируется новая модель олигархического консенсуса. Естественно, она существенно ослаблена как внешним влиянием со стороны США, так и внутренним влиянием, потому что общество уже далеко не то, каким было даже 5 лет назад.

Поэтому, с одной стороны существует необходимость формирования олигархического консенсуса. Но его можно проводить кулуарно, неформально, как это и происходило у предыдущей власти. А для Коломойского эта встреча была крайне важна. Если в начале президентства Зеленского все воспринимали Коломойского как главного ньюсмейкера, то в дальнейшем, когда некоторые его прогнозы и оценки не сбылись, многие стали недооценивать роль олигарха и посчитали, что окружение Зеленского постепенно разрывает это олигархическое кольцо вокруг президента. И создалась иллюзия, что олигархический консенсус ослабевает. А для Коломойского очень важно было подчеркнуть свою статусность именно в общении с президентом.

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Такие встречи показывают, условно говоря, ‎"‎кто в доме хозяин‎"‎. Зеленский встретился не с Ахметовым или Пинчуком, а именно с Коломойским. Поэтому после этой встречи произошла сакрализация нового олигархического консенсуса. Она была освящена этой встречей, можно сказать "‎тайной вечерей"‎, хотя это была и не вечеря, и не тайная. Сейчас все будут прекрасно понимать, что Коломойский действительно играет одну из ключевых ролей в принятии именно экономических решений. И он – один из ключевых игроков в перераспределении финансовых потоков внутри страны. Коломойскому это нужно, чтобы продолжать выдавливать конкурирующий бизнес, чтобы усиливать свое доминирование в определенных отраслях экономики, в том числе, в энергетике, горно-металлургическом комплексе, топливном и так далее.

Я думаю, что встреча была специально продемонстрирована. Очень интересный момент, что она была проведена накануне визита Зеленского в США. Мы прекрасно помним, что в окружении Трампа очень негативно относятся к этому олигархическому консенсусу и некоторым персоналиям в окружении Зеленского, которые связаны с олигархами, в частности, к одному из руководителей его офиса. Наличие этих людей называлось адвокатом Рудольфом Джулиани одним из факторов, почему Трамп не будет встречаться с Зеленским.

Поэтому эта встреча на Банковой – это еще и попытка продемонстрировать США, что в Украину возвращается олигархическая субъектность, которая у нас была во времена Леонида Кучмы. Тогда уровень суверенитета определялся олигархической субъектностью, а олигархи считали, что Украину могут грабить только свои и не допускали внешнего влияния, как в знаменитой поговорке ‎"‎Техас могут грабить только техасцы‎". ‎Во времена Порошенко очень усилилось внешнее управление. В итоге, субъектность страны резко снизилась и мы стали объектом внешней политики. Внешнее управление проявлялось и в понижении олигархической субъектности в принятии экономических решений.

Сейчас этой встречей Зеленский продемонстрировал Америке, что даже если и не состоится встреча с Трампом, то для него это не будет критическим. Он сейчас начинает проводить политику Кучмы - это лавирование между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем. Он проводит успешные переговоры с Путиным об освобождении заложников, переговоры с Брюсселем. Отдает мяч на сторону Макрона, чтобы показать его значимость в Европе по урегулированию украинского кризиса. Он показывает Вашингтону, что у него есть и другие внешнеполитические партнеры, с которыми он может общаться, если, например, Трамп не будет с ним встречаться. Поэтому эта встреча – еще и демонстрация Вашингтону, что олигархическая субъектность в Украине возрождается. То есть, опять будет определенный пул олигархов, которые будут блокировать внешнее влияние на принятие экономических решений в нашей стране.

Почему только Коломойский

У Коломойского очень сложная история отношений с тем же Пинчуком. По этой причине Пинчук будет находится где-то за кулисами. Сейчас Антимонопольный комитет приступил к рассечению химического бизнеса Фирташа. Это будет говорить о том, что за красивым названием "рассечение химического бизнеса‎"‎ Фирташа стоит простое распределение активов беглого олигарха, который не скоро появится в Украине. Соответственно, его активы начнут делить между основными олигархическими игроками.

Но тот же Пинчук будет больше находится не в тени Коломойского, а за кулисами политики, потому что он всегда избегал, чтобы его ассоциировали с олигархическим форматом управления страной. Он больше нацелен на интеграцию в западный финансовый мир.

Ахметов, естественно, будет выступать в роли осажденной крепости. Пошатнуть его финансовое и политическое влияние, думаю, никому не удастся, но понизить уровень рентабельности его бизнеса со сверхвысокого до высокого у власти получится. Сейчас мы увидим разновекторное движение рентабельности бизнеса. У Коломойского бизнес был высокорентабельным, а станет сверхрентабельным. У Ахметова он был сверхрентабельным, а станет просто высокорентабельным. И за счет понижения рентабельности бизнесов у одного олигарха и повышения у другого произойдет перераспределение основных финансовых потоков. Это означает, что Ахметова просто подвинут с некоторых сегментов экономики, например, со сферы энергетики. Мы уже сейчас видим атаку на "Роттердам+", на модель рынка электроэнергии. Это приведет к тому, что норма рентабельности Ахметова в энергетике и угольной отрасли несколько снизится. Но каких-то серьезных атак на его бизнес власть проводить не будет.

Что будет с ПриватБанком

На этой встрече как раз не было никаких серьезных тем для обсуждения, потому что для этого выбираются кулуарные форматы общения. Повторюсь, это показательная встреча, чтобы продемонстрировать влияние Коломойского внутри страны и показать, что возрождается олигархический консенсус управления властью для западных партнеров. Тем более, что для Коломойского тема ПриватБанка сейчас не является ключевой. Понятно, что сейчас и судебная система будет действовать больше в его интересах, и Национальный банк значительно снизит активность в международных и украинских судах. Поэтому эта тема будет постепенно сходить на нет. У Коломойского сейчас более интересные направления для развития бизнеса. Понятно, что тему ПриватБанка ему придется так или иначе закрыть для себя. Поэтому в ближайшие полгода какие-то подвижки в этом вопросе произойдут.