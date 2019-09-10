Зеленский устроил официальную встречу с Коломойским: сеть взорвалась комментариями и шутками, фото

Глава Украины Владимир Зеленский устроил официальную встречу с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским.

Об этом сообщают на странице Офиса президента Украины (ОПУ) в Facebook.

Встреча, где они обсудили вопросы ведения бизнеса в стране и энергетическую сферу, прошла в Офисе президента.

Пресс-служба ОПУ напомнила, что в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем.

В сети пользователи прокомментировали встречу.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали пикантное видео, записанное в 2017 году ныне президентом Украины Владимиром Зеленским и Студией "Квартал-95" для олигарха Игоря Коломойского.