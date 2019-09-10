Встречу Зеленского с Коломойским высмеяли меткими фотожабами

В интернете бурно отреагировали на встречу президента Украины Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским, которая состоялась во вторник, 10 сентября.

Так, уже появились первые фотожабы на данное событие.

Пользователи интернета отметили, что встреча не стала неожиданностью и в целом пофантазировали над тем, как все могло проходить.

Стоит добавить, что у Зеленского заявили, что с Коломойским обсуждались вопросы ведения бизнеса в стране и энергетическая сфера. Встреча прошла в Офисе президента.

Пресс-служба ОПУ напомнила, что в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали пикантное видео, записанное в 2017 году ныне президентом Украины Владимиром Зеленским и Студией "Квартал-95" для олигарха Игоря Коломойского.