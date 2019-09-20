Старые кадры решают все: что не так с реформой Генпрокуратуры

В пятницу, 19 сентября, Верховная Рада приняла законопроект №1032 авторства президента Владимира Зеленского о реформировании Генпрокуратуры. Преобразования будут проходить с использованием старых кадров. Что из этого выйдет — в материале "Апострофа".

За принятие во втором чтении законопроекта Владимира Зеленского о реформе Генпрокуратуры, проголосовали 259 народных депутатов. Закон обновляет практически все структуры ГПУ, кроме разве что Специализированной прокуратуры, возглавляемой Назаром Холодницким. Этот блок вопросов новый генпрокурор Руслан Рябошапка оставил "на десерт". Итак, согласно принятым изменениям, планируется создать вместо Генеральной прокуратуры Офис генерального прокурора, а также сократить на пять тысяч (с 15 до 10 тыс.) максимальное количество работников органов прокуратуры. Систему прокуратуры снова будут представлять областные и окружные прокуратуры, а на должность генпрокурора опять будет назначаться человек с юридическим образованием и опытом работы в этой сфере не менее пяти лет.

Ранее Верховная рада приняла закон, который фактически отменил эту норму, что и позволило экс-генпрокурору Юрию Луценко без профильного образования занять этот пост. Также планировалась ликвидация военной прокуратуры, о чем говорил Рябошапка. В подтверждение этих слов был уволен военный прокурор Анатолий Матиос, однако позже ситуация изменилась: 11 сентября был назначен новый военный прокурор, народный депутат VII и VIII созывов Виктор Чумак. На уточняющий вопрос "Апострофа", означает ли это, что теперь военная прокуратура не ликвидируется, Чумак ответил, что "военная прокуратура трансформируется".

По информации "Апострофа", в структуре Офиса генпрокурора планируется создать департамент, который бы руководил расследованиями военных преступлений. При этом, по словам Рябошапки, будет выплачено около 100 миллионов гривен компенсаций уволенным прокурорам, эта сумма уже предусмотрена в бюджете. Также в ГПУ планируют приостановить работу Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) и Совета прокуроров до 2021 года. С одной стороны, это добавит генпрокурору власти, с другой, учитывая, что та же КДКП не раз себя дискредитировала, позволит провести очищение еще и в этом направлении. С другой стороны, это закладывает определенные риски.

"Раньше был орган, в который можно жаловаться на действия прокуроров. С самого начала в основе КДКП лежала хорошая идея: орган задумывался как независимый, хотя и в структуре ГПУ. Правда, размер зарплат и премий подписывал сам генпрокурор. В этом контексте он мог влиять на КДКП, поэтому они генпрокурора и не наказывали за те моменты, когда стоило бы. А теперь получается, что над генпрокурором остается только его непосредственное начальство поэтому его никто не сможет наказать", - комментирует "Апострофу" народный депутат VIII созыва Игорь Луценко.

Остается еще ряд вопросов, которые новому генпрокурору крайне важно решить. Например, вопрос с кадрами. В соответствии с одной из правок ко второму чтению, теперь у генпрокурора будет два первых зама, один из них - глава САП. Руслан Рябошапка назначил юриста Виталия Касько своим первым заместителем, а уже упомянутого Чумака - военным прокурором. Ожидается также, что Рябошапка назначит своим заместителем и экс-замглаву СБУ Виктора Трепака. Однако в прокуратуре пока еще остаются работать достаточно много представителей старой власти. Например, Юрий Столярчук и Анжела Стрижевская. Сам Рябошапка говорит, что сейчас эти увольнения в законном порядке провести затруднительно.

Кроме того, продолжит трудиться в ГПУ Сергей Кизь, назначенный заместителем экс-генпрокурора Юрия Луценко. Впервые имя Кизя громко прозвучало в 2015 году, когда он вел дело народного депутата VIII созыва Игоря Мосийчука, подозреваемого в получении взятки. Кизь тогда занимал должность начальника Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований. Именно этот департамент обвиняли в срыве спецоперации НАБУ, потому что те задержали детектива, работавшего под прикрытием, чтобы задокументировать, как Миграционная служба продает украинское гражданство. Присутствие Кизя, по словам осведомленных собеседников, было компромиссом между Юрием Луценко и Офисом президента, потому что Кизь — приближенный к главе ОПУ Андрею Богдану. А поэтому его нахождение в прокуратуре зависит больше от позиции главы ОПУ, чем от кого-либо другого. Рябошапка в своем недавнем интервью сообщил, что Кизь остается, но "на протяжении определенного периода".

"За ним закреплен большой участок работы. Мне не хотелось бы, чтобы я получил тысячи каких-то производств, не понимая, что с ними дальше делать",- пояснил Рябошапка, уточнив при этом, что этот переходной период не должен быть долгим. "У Коломойского и у новых членов власти была договоренность с (Юрием) Луценко, которая говорила о том, что лицом прокуратуры назначается Рябошапка, а реально процессами будет управлять Кизь", - считает Игорь Луценко.

Еще один одиозный представитель генпрокуратуры, чья судьба еще не решена — прокурор Константин Кулик. Он, по словам Рябошапки, точно не будет его заместителем, а останется ли он вообще в ГПУ пока неясно. По словам собеседников в ГПУ, по Кулику еще ведутся консультации. Кулик засветился не в одном скандале, в 2016 году он стал фигурантом дела о незаконном обогащении и был отстранен от занимаемой должности. А в разгар президентской кампании, Константин Кулик заявил о подозрениях в отношении ближайшего круга экс-президента Петра Порошенко в деле, касающемся деятельности олигарха Сергея Курченко. В частности, речь шла о подозрениях экс-заместителю главы администрации президента Алексею Филатову, экс-руководителю АП Борису Ложкину, бывшей главе Нацбанка Валерии Гонтаревой и совладельцам инвестиционной компании ICU, управляющей активами Петра Порошенко - Макару Пасенюку и Константину Стеценко.

Из-за этого в ГПУ разгорелся скандал. Пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что так называемые уведомления о подозрениях указанным лицам были переданы с нарушениями процессуального законодательства, а правовую оценку действиям Кулика даст Государственное бюро расследований.

Конечно, идея реформирования прокуратуры – важная и давно назревшая, и в этом новая власть абсолютно права. Но есть важный нюанс: новая реформа со старыми одиозными кадрами – заведомо провальная история. И команде президента Зеленского следует это учесть.