Принуждение по Штайнмайеру: что будет, если Украина пойдет на уступки по Донбассу

Сегодня, 1 октября, в Минске должна собраться Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе. На этой встрече может быть предпринята вторая попытка согласовать так называемую "формулу Штайнмайера" - механизм политического разрешения проблемы войны на Востоке Украины. Без этого перспективы встречи в Нормандском формате, с участием глав государств России, Украины, Германии и Франции остаются туманными. "Апостроф" попытался разобраться, что произойдет, если "формула Штайнмайера" все же будет согласована и чего стоит ожидать от переговоров "нормандской четверки".

Утром Штайнмайер - вечером Путин

О том, что ТКГ на встрече в Минске, 1 октября, может согласовать так называемую "формулу Штайнмайера" сообщили российские СМИ. Напомним, что это должно было произойти еще 18 сентября, однако тогда украинская сторона выставила свои условия выполнения "формулы Штайнмайера". А именно, добиться полного прекращения огня; обеспечить эффективный мониторинг СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; организовать работу украинского ЦИК, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей, а также вернуть нашей стране контроль над участком украинско-российской границы в Донецкой и Луганской области.

Как известно, "формула Штайнмайера" - это очередность этапов прекращения войны на Донбассе в рамках Минских соглашений. Идея принадлежит нынешнему президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В 2013—2017 годах он занимал должность министра иностранных дел ФРГ и принимал участие в переговорах в Нормандском формате по урегулированию ситуации на Востоке Украины. Последовательность по Штайнмайеру может предусматривать, среди прочего, проведение местных выборов в ОРДЛО под контролем ОБСЕ, но до передачи границы под контроль Украины. До сих пор такая очередность не устраивала Киев, но именно подписание "формулы Штайнмайера" является условием проведения встречи в Нормандском формате, с участием глав государств России, Украины, Германии и Франции. Эта встреча могла бы стать хорошей площадкой для долгожданного прямого общения между президентами Украины Владимиром Зеленским и РФ - Владимиром Путиным.

"Российская Федерация хочет добиться от Украины согласования "формулы Штайнмайера", закрепления условно "приднестровского" варианта решения украинского-российской войны, причем, письменного закрепления еще до встречи. Украина же, в свою очередь, предлагала обсудить сильные и слабые стороны "формулы Штайнмайера", да и вообще определить, что же это такое. Поэтому Россия и откладывает встречу, ведь для нее это - не возможность переговорить и достичь чего-то, а исключительно момент символического закрепления договоренностей, достигнутых накануне. И поэтому, пока мы не достигнем таких договоренностей, встречи не будет", - сообщил "Апострофу" Олег Саакян, политолог, директор Единого координационного центра "Донбасс".

Схожего мнения придерживается и российский политолог и публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Нормандская четверка не соберется, если "формула Штайнмайера" не будет подписана: "Все будет решаться 1 октября. Я надеюсь, что Зеленский испугается подписывать "формулу Штайнмайера", потому что он понимает, какую реакцию патриотической части населения это вызовет. А Москва сейчас поставит ультиматум: или подписывайте.., или не будет никакой четверки и с Путиным вы не встретитесь. Они размахивают встречей с Путиным как какой-то морковкой".

"Россия откладывает встречу по одной простой причине. Она хочет провести ее на собственных условиях, на условиях подписанной на официальном уровне "формулы Штайнмайера", которая уже вошла в официальное обращение, если верить словам министра иностранных дел Вадима Пристайко. Над Россией не довлеет фактор времени, ее расходы на оккупированный Донбасс незначительны, влияние санкций не является критическим, поэтому Кремль руководствуется правилом "пока толстый сохнет - худой сдохнет". И худой в этой ситуации является именно Украина", - добавил директор Института мировой политики Евгений Магда.

Измены не будет?

Замечательным подтверждением тезиса о попытке РФ достичь от Украины согласования "формулы Штайнмайера" является то, какой хаос это многострадальная формула подняла в украинском информпространстве в последнее время. Новости, сообщения и заявления на эту тему часто откровенно противоречили друг другу. Какой-то порядок попытался навести министр иностранных дел Вадим Пристайко, который сообщил о существовании "формулы Зеленского", в которой содержится украинское видение возможного компромисса с РФ. Но пока какие-то очертания "формулы Зеленского", кажется, известны только одному Зеленскому. Поэтому возникает четкое подозрение того, что украинцев просто тестируют на предмет восприятия "формулы Штайнмайера", и где-то там в кулуарах новая украинская власть уже готова проводить на Донбассе выборы в присутствии боевиков и российских войск.

"Вероятность того, что наша власть пойдет навстречу требованию провести выборы перед выводом войск есть, и она достаточно высока. Но я надеюсь, что украинская власть понимает, что в нынешней общественно-политической ситуации такое решение может стать началом очень серьезного политического кризиса. Еще одна проблема в том, что Украина не использовала визит Зеленского в Нью-Йорк чтобы представить хотя бы очертания "формулы Зеленского". Она на сегодняшний момент прозвучала только в словах Пристайко. Обнародовав "план Зеленского" в последний момент мы рискуем, что эти идеи не будут нормально восприняты и переварены", - отметил Евгений Магда.

Впрочем, не стоит видеть в возможности согласования украинской властью "формулы Штайнмайера", Зеленского или какого-то другого варианта проведения выборов на Донбассе "чистой воды предательство".

"Скорее, это было отражением переговорного процесса в стиле современной "трамповской" дипломатии, которая использовалась Украиной. Далеко не все, что звучало в информационном пространстве было направлено на имплементацию, многое было частью переговорного процесса, повышения или понижения ставок. В случае достижения ряда уступок со стороны России, вполне вероятно что украинская власть может пойти на принятие "формулы Штайнмайера". Но особой катастрофы здесь нет. Ведь договоренность по "формуле Штайнмайера" открывает новый, очень затяжной раунд переговоров о том, при каких обстоятельствах она может быть задействована. Поэтому даже в случае согласования "формулы Штайнмайера" избирательный процесс на следующий день не начнется", - убежден Олег Саакян.

Итак, хотя дата и сама возможность предстоящей встречи Нормандской четверки остается неопределенной, ее состав и тема сомнений не оставляет. Пока есть все основания утверждать, что в присутствии Франции и Германии Украина и Россия будут или договариваться, или просто официально утверждать запуск избирательного процесса на Донбассе. И самым большим риском для украинской власти сейчас является не само согласие на выборы, которое является просто переходом к следующему этапу переговоров, как реакция внутри нашей страны.

Есть ли альтернатива

Для Украины остается вариант расширения Нормандского формата, за счет дружественных Украине США и Великобритании. Эти заявления не раз звучали из уст новых руководителей нашего государства. Но переговоры Зеленского с Трампом состоялись, в Нью-Йорк Зеленский съездил, а в новостях и в пресс-релизах об участии США в Нормандском формате ничего не слышно. Более того, наш президент заявил, что следующая встреча в Нормандском формате будет в рамках привычной "четверки". И только, если Россия не пойдет на диалог, то Украина будет добиваться расширения формата, и не только за счет США и Британии.

Но с участием США в переговорном процессе с РФ не все так просто. "Трамп его контраверсийной дипломатией может быть как усиливающим, так и ослабляющим фактором для украинской позиции на переговорах", - пояснил Олег Саакян. Выбор же "других государств" не слишком широкий. "Вариантов расширения Нормандского формата не так уж и много. В последние месяцы о готовности присоединиться к нему заявлял в контексте истории с "Мотор Сич" посол Китая, но есть серьезное предостережение против этого, ведь Китай по многим внешнеполитическим вопросам занимает близкие к России позиции. Великобритания, о которой говорил Владимир Зеленский, погрязла в Брексит и не захочет отвлекаться на украинский вопрос. Свое желание присоединиться к формату выражала также Польша. Зеленскому было бы хорошо предложить Польшу в качестве кандидата на расширение Нормандского формата, хотя бы в подтверждение тезиса о прорыве в польско-украинских отношениях",- рассказал "Апострофу" Евгений Магда.

Вместе с тем, не исключен вариант, что разговоры украинской стороны об увеличении числа участников Нормандской четверки - это всего лишь маневр в переговорах. "Это повышение ставок украинской стороной. Мол, чем менее конструктивной будет Россия, тем больше Украина будет готова на интернационализацию разрешения конфликта с включением других субъектов, которые размоют акции Российской Федерации" , - полагает Олег Саакян.