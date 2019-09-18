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Согласна ли Украина на "формулу Штайнмайера": на переговорах в Минске дали ответ

среда, 18 сентября 2019, 21:32
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Украинская сторона на переговорах в Минске подтвердила, что реализация так называемой "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированных территориях Донбасса возможна, однако только после выполнения ряда условий.

Об этом на своей странице в Facebook пишет спикер представителя Украины в Минской переговорной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Как отмечается, проведение местных выборов в отдельных районах Донбасса по "формуле" возможно только при условии выполнения следующих пунктов:

  • полное прекращение огня;
  • обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
  • вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
  • разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной Избирательной Комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;
  • установление контроля над неподконтрольной Украиной участком российско-украинской границы
  • выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями.

Напомним, как ранее заявляли российские СМИ, в среду, 18 сентября, в Минске представители украинской делегации якобы отказались от подписания "формулы Штайнмайера".

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