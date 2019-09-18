Согласна ли Украина на "формулу Штайнмайера": на переговорах в Минске дали ответ

Украинская сторона на переговорах в Минске подтвердила, что реализация так называемой "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированных территориях Донбасса возможна, однако только после выполнения ряда условий.

Об этом на своей странице в Facebook пишет спикер представителя Украины в Минской переговорной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Как отмечается, проведение местных выборов в отдельных районах Донбасса по "формуле" возможно только при условии выполнения следующих пунктов:

полное прекращение огня;

обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной Избирательной Комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля над неподконтрольной Украиной участком российско-украинской границы

выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями.

Напомним, как ранее заявляли российские СМИ, в среду, 18 сентября, в Минске представители украинской делегации якобы отказались от подписания "формулы Штайнмайера".