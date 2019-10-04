Зеленый ЦИК: кто есть кто в новом Центризбиркоме

В пятницу, 4 октября, Верховная Рада утвердила новый состав Центризбиркома в количестве 17 человек. 10 из них прошли по квоте президента Владимира Зеленского. На первом же заседании был избран и председатель ЦИК. Им стал Олег Диденко, который перешел из старого состава Центризбиркома. "Апостроф" собрал интересные данные о членах нового ЦИК.

13 сентября Верховная Рада приняла постановление "О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии". Соответствующее решение поддержал 341 народный депутат. Представление о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК президент Владимир Зеленский внес в парламент 9 сентября.

Согласно пп. 3 ст.31/1 закона Украины про ЦИК, депутатские фракции в Верховной Раде Украины не позднее следующего дня после досрочного прекращения полномочий всего состава Комиссии подают президенту Украины предложения по персональному составу Комиссии, на основании которых президент Украины в течение 3 дней вносит в Верховную Раду Украины представление по персональному составу Комиссии.

Однако президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады представление по персональному составу Комиссии только 3 октября, что уже является нарушением закона. Все кандидатуры были оперативно рассмотрены на комитете и проголосованы первым вопросом в повестке уже на следующий день. Абсолютное большинство - 10 членов - получила партия "Слуга народа", два члена – у "Оппозиционной платформы – За жизнь", два – у группы "За майбутне" и по одному – у "Голоса", "Европейской солидарности» и "Батькивщины".

На первом же заседании в день избрания члены ЦИК избирали главу, двух заместителей и секретаря комиссии. На заседании Комиссии присутствовали 16 из 17 членов. Юрий Буглак от "Европейской солидарности" еще не принял присягу из-за заграничной командировки.

Главой ЦИК определили Олега Диденко. Его кандидатура на голосовании была только одна. "За" проголосовали единогласно.

"Апостроф" проанализировал, кому будет поручено руководить выборами и нашел интересные факты из жизни новых членов ЦИКа.

Павел Любченко избрав в ЦИК по квоте партии "Слуга народа". Раньше он работал профессором кафедры государственного строительства Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. В 2014 году баллотировался в Раду от "Радикальной партии Олега Ляшко". В 2019 году баллотировался уже от партии "Голос". Был кандидатом в судьи Конституционного Суда.

Студенты Любченко недолюбливали. Так, в анонимных отзывах некоторые студенты университета охарактеризовали Павла Любченко как человека, который любит выпить, причем отмечается, что употреблял он и на месте работы, а также упоминаются его специфические развлечения. В отзывах студентов упоминается непрофессионализм преподавателя, его агрессия и грубость: "Таким негодяям только в морге работать, а не с людьми. Крайне непорядочная, озлобленная на весь мир личность, бездушный, отвратительный вампир. Кругозор узкий, знания посредственные, а требования на экзамене непомерные. После занятий вызывал чувство брезгливости, а после экзамена желание сходить в церковь, чтобы убрать негатив".

Справедливости ради, стоит отметить, что далеко не все отзывы об этом специалисте являются негативными. Есть и положительные впечатления - их достаточно много.

Преподаватель. Юрий Фрицкий также избран по квоте "Слуги народа", ранее - заведующий кафедры конституционного, административного права и социально-гуманитарных дисциплин Института права и общественных отношений университета "Украина" (с 2009 года). В 2000-2009 годах – заведующий кафедры конституционного права Академии муниципального управления. Информации о Фрицком в сети практически нет. Первое его появление в медиаполе датировано 2018 годом, когда воры обчистили его квартиру. По сообщениям СМИ, профессор лишился коллекции дорогих часов и украшений.

Большинство назначенных членов ЦИКа так или иначе сталкивались с большой украинской политикой.

Самой известной и яркой фигурой является Юрий Мирошниченко, который прошел по квоте "Оппозиционной платформы – За жизнь" – депутат Верховной Рады V-VII созывов от "Партии регионов", а VIII созыва – от "Оппозиционного блока".

Мирошниченко — один из тех, кто до последнего поддерживал Виктора Януковича, но в апреле 2014 года он вышел из Партии регионов и возглавил национальный комитет Партии развития Украины (переименованная Прогрессивно-демократическая партия). В 2018 году был включен в российский санкционный список украинских физических лиц. На парламентских выборах 2019 года баллотировался по спискам "Оппозиционной платформы — За жизнь" под № 41, но не прошел в Верховную Раду.

Мирошниченко в 2015 году обвинялся в нарушении требований финансового контроля. У него обнаружена незадекларированная элитная недвижимость в Калифорнии – дом, который раньше принадлежал американскому актеру Райану Стайлзу. При этом список его имущества впечатляет. В 2013 году в свою декларацию политик внес 1,4 гектара земли на свое имя и 4,3 гектара на имя жены. За это осенью в 2014 году против Мирошниченко возбудили уголовное дело (незаконный захват земли).

16 января 2014 голосовал за "диктаторские законы" — пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова. В феврале 2014 года включен в список должностных лиц, причастных к репрессиям против украинского народа, который составляла Общественная комиссия по расследованию и предупреждению нарушений прав человека в Украине.

Другой член ЦИКа от "Слуги народа", Елена Гатауллина, сотрудничала с партией УДАР Виталия Кличко в 2012 году. Гатауллина позиционирует себя как юридический консультант. Ранее занимала должности замглавы и члена политсовета УДАРа. Была помощницей нардепа VIII созыва Анатолия Евлахова (БПП).

Юрий Буглак (Европейская солидарность) был депутатом Рады VIII созыва от Блока Петра Порошенко. До попадания в парламент являлся главным юридическим советником корпорации Roshen. В 2002-2006 годах работал помощником нардепа Петра Порошенко. Сооснователь 5 канала.

Андрей Гевко от "Голоса" занимал более влиятельное положение - члена политсовета и замглавы партии "Голос". Был помощником члена ЦИК Леонтия Шипилова. В 2016-2018 годах работал в Реанимационном пакете реформ. В 2009-2016 годах с перерывами работал в Минобразования. Помощник-консультант нардепа VIII созыва Михаила Головко ("Свобода"). Один из основателей гражданской сети ОПОРА. В 2006-2008 годах – исполнительной директор этой организации. На последних парламентских выборах баллотировался от "Голоса" (№23 в списке).

Виталий Грень ("Слуга народа"/"За будущее") – юрист, основатель и руководитель компании "Грень и партнеры". Руководитель юридического департамента и член политсовета партии УКРОП. В 2011 году работал юридическим консультантом партии "Украина будущего". Интересно, что Грень является основателем и членом правления общественной организации "Ассоциация христиан-юристов". Среди особенностей работы таких юристов является то, что они ведут практику по заветам Божьим и не берутся за разводы.

Сергей Постивый ("Слуга народа") – управляющий делами исполкома Белоцерковского горсовета Киевской области (с 2017 года) и советник мэра Белой Церкви Геннадия Дикого, известного своими коррупционными скандалами. Помощник нардепа VIII созыва Сергея Кудлаенко (БПП).

Александра Кармаза ("Слуга народа") – главный консультант юридического управления аппарата Верховной Рады. Доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Была помощницей депутата 4-го созыва Григория Омельченко (БЮТ). На последних парламентских выборах баллотировалась в списке партии "Слуга народа" (№162).

Часть новоназначенных членов ЦИКа будут вполне комфортно чувствовать себя на должности, поскольку стены здания на площади Леси Украины успели стать для них родными. Среди них и новоизбранный председатель, Олег Диденко ("Слуга народа") – член ЦИКа предыдущего состава по квоте партии УДАР. В 2008-2014 годах занимался частной юридической практикой. В 2007 году - первый замглавы юрдепартамента исполкома партии "Народный союз - Наша Украина". В период с 2003 по 2014 год работал помощником депутатов Давида Жвании, Николая Катеринчука, Романа Бессмертного, Владислава Каськива и Валерия Ищенко.

Сергей Дубовик (ОПЗЖ) – с 2014 года заместитель руководителя секретариата ЦИКа. В 2013-2014 годах был советником главы ЦИК Михаила Охендовского. В 2008-2013 годах – директор Центра переподготовки и повышения квалификации работников юстиции в Минюсте. Член ЦИКа в марте-декабре 2004 года под председательством Сергея Кивалова. Был помощником депутатов Валерия Бондыка, Леонида Кравчука, Григория Суркиса и Игоря Шурмы. В 2007 году баллотировался в Раду от "Партии регионов", а в 1998 году – от СДПУ(о).

Андрей Евстигнеев ("Слуга народа") - член ЦИКа предыдущего состава по квоте партии "Батькивщина". До этого работал доцентом кафедры экологического права в КНУ имени Тараса Шевченко. Основатель адвокатского бюро "Евстигнеев, Сидоренко и партнеры". Директор компании РСП "Интернешнл", основателями которого являются граждане Австрии и РФ. Помощник нардепов от "Батькивщины" Валерия Кальченко и Бориса Тарасюка.

Ирина Ефремова ("Слуга народа"/"За будущее") - член ЦИКа предыдущего состава по квоте партии "Народный фронт". В 2014-2018 годах – нардеп от Нарфронта. В 2014 году – депутат Харьковского облсовета от "Батькивщины", а также советник министра внутренних дел Арсена Авакова. С 2010 года – замдиректора Института региональной политики. В 2005-2010 годах – глава Печенежской районной государственной администрации (Харьковской области). Журналистам Ирина запомнилась как депутат, который пытался запретить работникам медиа заходить в депутатскую столовую. К счастью для СМИ, у Ефремовой не вышло осуществить свой запрет.

Виталий Плукарь ("Слуга народа") - член ЦИКа предыдущего состава по квоте партии БПП. До этого работал заведующим отдела мониторинга деятельности местных органов власти и поддержки их законодательных инициатив в департаменте местного самоуправления Администрации президента. Был помощником нардепа VII созыва Валерия Карпунцова (УДАР). Жена Ирина Плукарь работает помощником судьи в Высшем хозяйственном суде.

Виктория Глущенко ("Батькивщина") – главный консультант отдела представительства в судах управления правового обеспечения Секретариата Центризбиркома (с 2013 года). В 2011-2012 годах была помощником нардепа, а в 2013 году - помощником члена ЦИКа. Позже ушла в декретный отпуск, из которого вернулась уже на место члена избиркома.

Некоторые назначенные члены ЦИКа остаются темными лошадками. Информации о них в открытых источниках и социальных сетях практически нет.

В частности, Оксана Боярчук ("Слуга народа") работает частным нотариусом с 2012 года. В 2008-2010 годах работала начальником юридического отдела компании "Атлас Ворд Билдинг Системс Украина". В 2002-2008 годах - юридический консультант компании "Брейн Груп". В 2007 году привлекалась к юридическому сопровождению избирательного процесса на внеочередных парламентских выборах.

Владимир Перепелюк ("Слуга народа"). Информации о нем также мало. Работал научным консультантом отдела обеспечения деятельного главы и замглавы суда секретариата Кассационного административного суда. Эксперт Центра политико-правовых реформ.

В целом состав Центральной избирательной комиссии радует большим количеством людей с юридическим образованием и практикой. К сожалению, из-за большого количества бывших игроков избиркома и политических креатур, "обновления" ЦИКа так и не случилось. Но в том , что квота Зеленского в количестве 10 человек сделает Центризбирком "ручным" сомневаться не приходится.