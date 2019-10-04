Избран новый глава ЦИК: что о нем известно

Главой новой Центральной избирательной комиссии избрали Олега Диденко, который был членом комиссии в предыдущем составе ЦИК.

Об этом стало известно по итогам первого заседания Центральной комиссии нового состава, которое произошло в пятницу, 4 октября.

Новому председателю 39 лет. Добавим, что новый председатель ЦИК попал в комиссию по квоте "Слуги народа". Перед этим, он был членом ЦИК по квоте партии "УДАР". Впервые он был назначен членом избирательной комиссии в 2014 году. За его плечами, до 2014 года, имеется шесть лет частной адвокатской практики.

Отметим, что ранее предполагалось, согласно предварительному списку возможных членов ЦИК, который появился до документа, поданного президентом Владимиром Зеленским в Верховную Раду, что в состав комиссии войдут пятеро членов предыдущего состава Центральной избирательной комиссии - Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Екатерина Махницкая и Виталий Плукар, но вошли только трое. Помимо Диденко, который стал председателем, это Виталий Плукар и Ирина Ефремова.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились скандальные данные про члена нового ЦИК от партии Зеленского Павла Любченко.