Скандал в США: как Луценко поссорил Украину с Трампом

Политический скандал вокруг давления администрации Трампа на Украину набирает обороты. Перед Конгрессом США выступил уже бывший спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер, который тоже стал одним из фигурантов этого скандала. Его ответы на вопросы конгрессменов раскрывают новые повороты и подводные камни "Украинагейта". Американская сторона опубликовала стенограмму этого выступления. "Апостроф" перевел и проанализировал некоторые детали доклада Волкера.

Как Юрий Луценко за должность держался

Напомним, что главной причиной скандала стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. Якобы Дональд Трамп потребовал от Зеленского инициировать в Украине расследование против семьи своего политического противника - демократа Джо Байдена. Это уже привело к началу процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа и отставке самого Волкера, которого тоже подозревают в участии в этом скандале.

Доклад Волкера как раз и был направлен на то, чтобы раскрыть роль американского дипломата в "Украинагейте". Наиболее пикантными его моментами стали попытки американского дипломата рассказать о роли бывшего генпрокурора Юрия Луценко в ситуации вокруг "украинского вмешательства в выборы президента США" и расследования деятельности газодобывающей компании Burisma (ее президентом является бывший министр экологии Януковича, Николай Злочевский).

"В первые месяцы 2019 года меня беспокоила набирающая обороты в США история об Украине, которая подпитывалась обвинениями, сделанными тогдашним генеральным прокурором Украины Юрием Луценко. Мол, некоторые граждане Украины, стремились повлиять на президентские выборы в США, в том числе, путем передачи информации, которая, как они надеялись, была бы губительной для кампании Дональда Трампа.

Также были и другие рассказы, которые подпитывал тогдашний генеральный прокурор - якобы компания Burisma пыталась получить влияние на тогдашнего вице-президента Байдена, платя высокую зарплату его сыну Хантеру Байдену.

Господин Луценко изложил эти обвинения американским СМИ. Особенно широко их растиражировали, в частности, среди аудитории консервативных СМИ.

Я хорошо знал ситуацию в Украине и однажды встречался с господином Луценко во время одного из моих визитов в Украину в 2018 году... Я считал, что эти обвинения господина Луценко преследуют корыстные цели, а именно сделать себя ценным для США так, чтобы США могли помешать его отставке с должности новым правительством.

В мае 2019 года я узнал, что бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани планировал поехать в Украину, чтобы рассмотреть эти обвинения. Я сумел поговорить с ним перед визитом, именно для того, чтобы рассказать, что Луценко, по моему убеждению, не заслуживает доверия и его заменят, когда новое правительство вступит в должность", - рассказал в Конгрессе Курт Волкер.

Таким образом, многие события скандальных контактов администрации Трампа и Украины Курт Волкер попытался объяснить последствиями махинаций одного из ключевых политиков Украины во времена президента Петра Порошенко. Стоит ли доверять суждениям бывшего американского спецпредставителя?

"В двусторонних украинского-американских отношениях пока сложная ситуация, и главные перипетии еще впереди. Сейчас идет перераспределение ответственности и вины между всеми, кто упоминается в скандале. С одной стороны, украинская сторона однозначно сделала ставку в выборах 2016 года на Хиллари Клинтон - и именно здесь следует искать истоки "неприязни". С другой стороны, нельзя исключать, что Луценко в этом тоже замешан. Судя по скандальным событиям последнего года, в частности, информации о "списках Йованович" (в марте 2019 года Юрий Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович передала ему список людей, которых нельзя преследовать - "Апостроф"), он вполне мог заниматься чем-то подобным - использовать связи с США для укрепления своих позиций. Впрочем, делать точные оценки пока очень сложно", - рассказал "Апострофу" Николай Капитоненко, эксперт по вопросам международной политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ).

"Для того, чтобы разобраться в этой версии, следует дождаться показаний самого Луценко перед тем же же Конгрессом. Тем более, что он как раз сейчас усиленно учит английский язык. Оснований не доверять Волкеру я не вижу, но услышать другую сторону мы тоже должны. Тем не менее, не стоит переоценивать влияние действий даже действующего тогда генпрокурора Украины на ход событий и отношений с Соединенными Штатами", - отметил "Апострофу" Евгений Магда, директор Института Мировой Политики

Джулиани в роли спичрайтера для Зеленского

Но в докладе Курта Волкера упоминается не только Луценко. Напомним, что главной причиной процедуры импичмента, инициированной относительно Дональда Трампа, есть сообщения о том, что он потребовал предоставить ему компромат на своего соперника - Джо Байдена, путем давления на украинскую власть. И теперь нижняя палата Конгресса, контролируемая Демократической партией, буквально роет землю в поисках подтверждений этому. И в докладе Курта Волкера присутствуют тезисы, которые однозначно будут восприняты противниками Трампа как свидетельство давления на Украину.

"10 июля 2019 года я встретился с близким помощником президента Зеленского Андреем Ермаком за чашкой кофе в Вашингтоне, округ Колумбия. Мы продолжили разговор о мэре Джулиани (Руди Джулиани долгое время был мэром Нью-Йорка, а сейчас он является личным адвокатом Дональда Трампа - "Апостроф"), и он попросил меня соединить с ним. Я согласился, обратился к мэру Джулиани и спросил, не хотел бы он выйти на связь... Мы долго беседовали об Украине. К моему удивлению, господин Джулиани уже самостоятельно пришел к выводу, что господин Луценко не достоин доверия и действовал из корыстных побуждений. Он вспоминал как обвинения в вице-президента Байдена, так и вмешательства в выборы 2016 года и подчеркнул, что все, чего он хотел бы видеть, - это то, чтобы Украина расследовала прошедшие события соответствии с собственными законами... Я передал просьбу от Андрея Ермака относительно прямого контакта с мэром Джулиани и мэр сказал, что он действительно хотел бы связаться", - рассказал Курт Волкер.

В дальнейшем Волкер выступал посредником в контактах между Джулиани и Ермаком. Один из случаев такого посредничества явно выходит за рамки дипломатической практики. "Мэр Джулиани заявил, что, по его мнению, президенту Украины необходимо сделать заявление о борьбе с коррупцией и добавил, что он обсуждал это с господином Ермаком... Я передал это господину Ермаку, и он сказал, что такое заявление действительно готовится. Он сказал, что это будет касаться компании Burisma и 2016 года в более широком контексте искоренения коррупции... 16 августа господин Ермак поделился со мной проектом этого заявления... Я передал этот проект послу Сондленду, который согласился с тем, что это было отличное заявление. Мы имели дальнейший разговор с мэром Джулиани, который сказал, что, по его мнению, текст должен содержать конкретные ссылки на Burisma и на 2016 год. Мы с Сондлендом обсудили эти вопросы, и я отредактировал проект заявления господина Ермака, включив в него эти пункты. Затем я обсуждал это с господином Ермаком. Он сказал, что по ряду причин - включая тот факт, что господин Луценко все еще был Генеральным прокурором - они не хотят вспоминать о Burisma и о 2016 годе".

Таким образом, спецпредставитель США в Украине Курт Волкер и посол США в ЕС Гордон Сондленд переписывали заявление Зеленского по требованию адвоката Дональда Трампа. И вроде только действующие полномочия Юрия Луценко остановили украинскую сторону от обнародования этого документа. Эта ситуация не просто нарушает нормы дипломатии, учитывая опубликованную переписку американских дипломатов - она является прямым свидетельством в пользу теории о "давлении на Украину". Ведь американцы требовали от Зеленского это заявление, как условие назначения даты визита в США и предоставления военной помощи нашей стране.

Об этом свидетельствуют некоторые моменты переписки между американскими представителями, ранее опубликованные "Апострофом":

Курт Волкер Андрею Ермаку (25.7.2019):

"Узнал из Белого дома - если президент Зеленский убедит Трампа, что он проведет расследование/докопается до истины в том, что произошло в 2016 году, мы сможем согласовать точную дату визита в Вашингтон".

Курт Волкер Руди Джулиани (9.8.2019):

"Приветствую, господин мэр! Имел хорошую беседу с Ермаком вчера вечером. Он был очень доволен вашим телефонным разговором. Напомнил, что Зе сделает заявление. Можем ли мы поговорить по телефону, чтобы убедиться, что Зе получит правильный совет относительно того, что именно он должен сказать? Хочу убедиться, что это будет сделано правильно. Спасибо! "

Курт Волкер Гордону Сондленду после разговора с Джулиани о возможном заявлении Украины (13.8.2019):

Особое внимание нужно уделить проблеме вмешательства в политические процессы в Соединенных Штатах, особенно предположению о вмешательстве украинских политиков. Я хочу заявить, что это недопустимо. Мы намерены начать и завершить прозрачное и беспристрастное расследование всех фактов и эпизодов, в том числе касающихся Burisma и выборов 2016 года в США, что, в свою очередь, сможет предотвратить возникновение этой проблемы в будущем.

Уильям Тейлор (временный поверенный в делах США в Украине) Гордону Сондленду (1.9.2019):

"Мы что теперь говорим, что военная помощь и встреча в Белом доме зависят от проведения расследования?"

Уильям Тейлор Курту Волкеру (8.9.2019):

"Это будет безумием, если они дадут интервью и не получат военной помощи. Россиянам это понравится. (И я ухожу)".

Уильям Тейлор Гордону Сондленду (9.9.2019):

"Как я уже говорил по телефону, я считаю это безумием - отказывать в военной поддержке ради помощи в политической кампании".

Кому-то теперь серьезно влетит

Казалось бы, что у Курта Волкера, не говоря уже о после США в ЕС или после США в Украине, не было никаких причин влезать в переговоры Джулиани и Ермака после того, как он помог им установить персональный контакт. Впрочем, у американских чиновников все же могли быть мотивы попытаться повлиять на ситуацию "Инициатива Волкера связана, очевидно с тем, что тезисы по расследованию, которые хотели услышать американцы, не были гарантированы. И поэтому в дальнейшем должностные лица могли действовать на опережение, надеясь, что их инициатива понравится американскому президенту", - отметил Николай Капитоненко.

Вопросы возникают и к украинской стороны переговоров. "Меня беспокоит то, что Волкер и Сондленд продвигали идею заявления. Если бы это заявление прозвучало, это была бы геополитическая бомба, которая окончательно подорвала бы доверие и к Украине, и к двухпартийной поддержке. И в данном случае активность господина Ермака пугает - ведь если он таким образом готовил встречу Зеленского и Трампа, то это, мягко говоря, было очень недальновидно. В любой стране западнее Украины после обнародования таких записей человек просто перестал бы работать на своей должности. И это очень плохо, что мы готовы были сделать заявление, продиктованное Джулиани, лишь бы организовать встречу с Трампом", - выразил тревогу Евгений Магда

Доклад Курта Волкера, особенно вместе с обнародованной перепиской американских дипломатов, проливает свет на многие новые обстоятельства скандала вокруг импичмента Дональда Трампа. Очевидно, теперь в прицеле интересов Конгресса окажутся связанные с Украиной американские дипломаты и адвокат Трампа Руди Джулиани. Но и к украинской стороне возникает все больше вопросов - причем как к старой, так и к новой команде. Обозначилась деструктивная роль Юрия Луценко, который во что бы то ни стало хотел удержаться на должности. А готовность команды нового президента потакать желанию то ли самого Трампа, то ли его влиятельного персонального адвоката, который не занимает никакой официальной должности в США, вызывает очень большую тревогу. Ведь Украина сегодня, как и все последние годы, далеко не в том положении, чтобы ради сиюминутной выгоды рисковать отношениями с таким важным партнером, как Соединенные Штаты.