Волкер рассказал, как Луценко хотел выслужиться перед США ради сохранения должности

Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, давая показания в Конгрессе по поводу связи администрации американского президента с чиновниками украинского правительства, раскрыл интересные подробности про бывшего главу ГПУ Юрия Луценко.

Об этом сообщает BuzzFeed News.

По словам Волкера, в начале 2019 года он узнал, что Луценко распространяет информацию о возможном влиянии некоторых граждан Украины на президентские выборы 2016 года в США, в том числе путем передачи информации, которая нанесла ущерб Трампу.

"Мне было хорошо известно о ситуации в Украине, и я однажды встречался с господином Луценко во время одного из моих визитов в Украину в 2018 году. Украина имеет заслуженную репутацию безудержной коррупции. Я полагал, что эти обвинения господина Луценко сами по себе были корыстными, намеревавшимися казаться ценными для Соединенных Штатов, с тем чтобы Соединенные Штаты могли противостоять его отстранению от должности новым правительством", - сказал Волкер.

Напомним, подробнее о скандале читайте в материале "Апострофа": Импичмент для Трампа: насколько это серьезно и при чем тут Зеленский.