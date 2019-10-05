RU  UA  EN

суббота, 5 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 октября

18:12
В Кабмине посчитали, сколько стоит счастье украинцев: названа огромная сумма
17:25
Привлечение прямых инвестиций - ключевая задача Украины для ускорения экономического роста - Макар Пасенюк из ICU
15:21
В налоговом комитете заблуждаются: финдиректор "Метинвеста" прокомментировала законопроект 1210
15:19
В Украине заявили о подписании с Беларусью контрактов на огромную сумму
14:08
Глава профильного комитета согласился с необходимостью изменить налоговый проект 1210
11:11
Экономический рост и стабильные цены: НБУ и Кабмин согласовали важный меморандум

3 октября

17:31
Налоговые поступления увеличились за счет перекрытия минимизационных схем - Верланов
13:18
Что происходит с гривной в Киеве: фото с курсами валют
12:15
ОВГЗ - отличный фундамент для строительства полноценного фондового рынка в Украине - CEO Freedom Holding
12:01
В Украине могут вернуть схему времен Януковича выбивания денег с бизнесменов: решение Рады

2 октября

23:57
Конец эпохи бедности: сеть взорвалась комментариями из-за печати купюр номиналом в 1000 гривен
20:51
​НБУ не смог остановить рост доллара: появились тревожные данные
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Волкер рассказал, как Луценко хотел выслужиться перед США ради сохранения должности

суббота, 05 октября 2019, 10:57
переглянути новину українською

Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, давая показания в Конгрессе по поводу связи администрации американского президента с чиновниками украинского правительства, раскрыл интересные подробности про бывшего главу ГПУ Юрия Луценко.

Об этом сообщает BuzzFeed News.

По словам Волкера, в начале 2019 года он узнал, что Луценко распространяет информацию о возможном влиянии некоторых граждан Украины на президентские выборы 2016 года в США, в том числе путем передачи информации, которая нанесла ущерб Трампу.

"Мне было хорошо известно о ситуации в Украине, и я однажды встречался с господином Луценко во время одного из моих визитов в Украину в 2018 году. Украина имеет заслуженную репутацию безудержной коррупции. Я полагал, что эти обвинения господина Луценко сами по себе были корыстными, намеревавшимися казаться ценными для Соединенных Штатов, с тем чтобы Соединенные Штаты могли противостоять его отстранению от должности новым правительством", - сказал Волкер.

Напомним, подробнее о скандале читайте в материале "Апострофа": Импичмент для Трампа: насколько это серьезно и при чем тут Зеленский.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мы сломаем все: зачем украинская делегация устроила демарш в ПАСЕ

Путин видит в Зеленском уникальную возможность, чтобы реализовать свои цели в Украине - Андрей Илларионов

Не нужно сравнивать членство в ЕС со строительством коммунизма - Дмитрий Кулеба

Зеленский может закончить войну на Донбассе на украинских условиях – Уильям Тейлор

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: