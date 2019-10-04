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"Украинский" скандал с Трампом: Волкер дал показания, упомянув Луценко

пятница, 04 октября 2019, 08:23
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В Конгрессе США состоялся допрос по делу об импичменте президента Дональда Трампа с участием бывшего специального представителя Госдепа по делам Украины Курта Волкера.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным канала, показания Волкер давал более девяти часов. Он заявил, что призывал руководство Украины не вмешиваться в американскую политику.

Кроме того, Волкер также рассказал о том, что у украинского правительства было много вопросов о том, почему Трамп заблокировал выделение военной помощи Украине.

Во время допроса Волкер отметил, что говорил адвокату Трампа Рудольфу Джулиани о том, что не стоит доверять бывшему генпрокурору Юрию Луценко.

Как сообщал "Апостроф", стали известны подробности разговора бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, одного из главных фигурантов масштабного международного скандала, который может закончиться импичментом президента США Дональда Трампа, с адвокатом последнего Руди Джулиани.

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