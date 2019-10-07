Морковка для Зеленского: можно ли верить добрым словам Путина про Украину

3 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин заявил, что российские СМИ очерняют Украину, а это не правильно, ведь украинцы – это братский народ. Такое заявление является тактической попыткой поощрить сговорчивость украинского президента Владимира Зеленского. Однако цель Путина – это ползучая гибридная оккупация Украины и нашей стране нельзя забывать, что мы имеем дело с агрессором. Такое мнение высказал "Апострофу" российский блогер и экономист Слава Рабинович.

Высказывание Путина – это очередная фаза гибридной войны Путина и его ОПГ (организованная преступная группировка) против Украины. Пропагандисты будут в совершенно клоунской манере вместо "хунты" и "киевского режима" рассказывать то, что им вкладывает во рты Путин. Средства массовой агитации и пропаганды, которыми являются те организации, называемые Путиным российскими СМИ, ничего никогда не говорят на основании своей редакционной политики. Люди, которые работают там, являются преступниками даже согласно российским Конституции и Уголовному кодексу. И каждый из них не должен забывать судьбы Юлиуса Штрейхера (редактор и главный автор нацистского пропагандистского издания "Штурмовик", разжигавшего ненависть к евреям и большевикам. – "Апостроф"). После Нюренбергского трибунала его повесили.

Путин является всего лишь дирижером – так называемая "президентская администрация" пишет темники, еженедельно точно или ежедневно – если нужно. Если Путину тактически выгодно сейчас показать Зеленскому "морковку", а не "дубину", пряник, а не кнут, то он ему показывает - для того, чтобы похвалить Зеленского за его текущую или будущую сговорчивость, например, по поводу так называемой "формулы Штайнмайера". Но всё это — тактические ухищрения Путина для достижения стратегической цели: ползучей гибридной путинской оккупации Украины. Если же ему будет интересна пропаганда, как это было при Порошенко, он даст соответствующую команду.

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Я могу пожелать президенту Зеленскому не делать той последней ошибки, при которой Украина капитулирует. Почему последней? Потому что все остальные не будут иметь уже никакого значения. Это потеря украинского суверенитета; сдача Путину, грубо говоря, половины Украины или всей Украины, и выполнение условий, навязанных путинской ОПГ пять лет назад, и которые не были выполнены ценой десятков тысяч жертв и существенными страданиями тех, кто жив. Если же Зеленский будет делать что-то, что вредит национальным интересам Украины, то у нее, в отличие от России, есть закон об импичменте.

Большинство людей могут подвергаться зомбированию. Иногда находятся злодеи, которые пользуются этой психологической особенностью – этим занимается путинская ОПГ в полный рост, так же как делала гитлеровская Германия. С начала 1930-х на протяжении более 10 лет в нацистской Германии людям промывали мозг без телевидения – с помощью только радио и газет. Были примеры и в более новой истории. Радиостанция "Свободное радио и телевидение тысячи холмов" в Руанде вещала с июля 1993 года по июль 1994 года и разжигала национальную рознь. Владельцы этого радио тоже были признаны преступниками и приговорены к смертной казни.

Я, наверное, не стал бы очень сильно противопоставлять людей, живущих в России и в Украине, в плане внушаемости. Через год пропагандисткой кампании большинство украинцев могли бы быть зомбированы. Потому в Украине не должны забывать, что имеют дело с агрессором. Государством, которое возглавляется международным террористом и кровопийцей. Он пил кровь российских граждан, он питается кровью украинских граждан. Количество крови, которые он пролил за последние 20 лет, исчисляется большим количеством литров. Обычно за такое преступников сажают на пожизненное заключение. А еще раньше, в Нюренберге, их вешали. Мы имеем дело с режимом, который не имеет права на существование.

Я бы на месте украинских граждан не обращал бы внимание ни на старую, ни на новую риторику кремлевских пропагандистов. Любые изменения вообще ничего не значат, за исключением того, что гибридная война против Украины будет продолжаться. Она не закончится никогда при режиме путинской ОПГ. Она может закончиться с ее уходом от незаконно захваченной и узурпированной власти.