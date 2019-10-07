Санкции против России: перспективы, успехи и пробелы

Международные санкции против РФ являются одной из главных тем мировой и европейской политики последних 5 лет. Несмотря на серьезное негативное влияние на экономику РФ, самой главной функции - заставить Россию отказаться от оккупации Крыма и вооруженной агрессии против Украины - санкционный режим за годы своего существования достичь так и не смог. Следовательно, возникают вопросы: нужен ли пересмотр принципов и объемов санкций против России, и в какую сторону - усиления или ослабления, он может произойти? Ответы на них попытались найти в своем новейшем докладе аналитики Международного центра перспективных исследований, Украинского института будущего, польской инициативы "Санкции 2020" и ряда других аналитических учреждений. "Апостроф" публикует краткое изложение ключевых и актуальных тезисов и выводов исследователей.

Санкции против РФ - краткая хронология

Международные санкции против России, введенные после оккупации Крыма и начала российско-украинской войны в 2014 стали во многом уникальным явлением. Ведь впервые в истории под санкционный режим попала не какая-то второсортная диктатура, а огромное государство с сильным международным статусом, член ядерного клуба и постоянный член Совбеза ООН. Именно поэтому привычные стратегии санкционного давления не очень подходят к ситуации с Россией, и во многом США, Канада, ЕС и другие государства, которые присоединились или инициировали санкции, двигались на ощупь, вырабатывая свои методы и подходы.

"При всей широте диапазона шагов, которые могут осуществляться международным сообществом в такой необычной ситуации, которая образовалась после решений Кремля в 2014 году, санкции являются едва ли не единственным средством, которое может применяться против такого большого государства, как Российская Федерация. Будучи инструментом "между словами и войной", санкции могут быть более или менее эффективными. И с нашей точки зрения, нужно определить условия, при которых можно будет увеличить их эффективность. Учитывая, что не стоит возлагать слишком больших надежд на этот инструмент", - пояснил Николай Капитоненко, эксперт МЦПИ.

Всего с момента начала российской агрессии против Украины в 2014 году против нее было инициировано или продолжено санкции 74 раза. 43 раза санкции вводились или продливались Соединенными Штатами Америки и 31 - по инициативе Европейского Союза. Хотя, часть международных санкции против РФ была вызвана не событиями в Украине, а ответственностью спецслужб РФ за отравление супругов Скрипалей в Великобритании и вмешательством РФ в выборы в США в 2016 году, все они являются частью одного комплекса международного давления на Россию.

"В Украине распространено мнение, что санкции на Россию наложены только из-за Украины, что не совсем соответствует действительности. Возьмем те же США. Первые российские ракетостроительные компании попали под американские санкции в 2001 году. Далее в 2010 - был иранский и корейский пакет санкций. Например, по линии казначейства США против России действует 15 санкций, и из них только одна - из-за Украины. Поэтому как-то не неправильно говорить, что мы - центр санкционной вселенной", - подчеркнул Игар Тишкевич, эксперт Украинского института будущего.

"После возвращения России в ПАСЕ мы проанализировали ситуацию, и все эксперты пришли к одному выводу: санкционный режим рано или поздно может начать сворачиваться. Окончательный результат будет зависеть от очень многих обстоятельств, но тенденция очевидна. Особенно если учесть призывы вернуть Россию в "Большую семерку". Санкционный режим не является вечным, и более того, это не инструмент, лежащий в наших руках. И если такой пересмотр начнется, остановить его или развернуть в другую сторону будет очень трудно", - отметил Василий Филипчук, главный советник МЦПИ.

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