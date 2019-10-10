Резкий поворот: почему Украину могут обвинить в уничтожении МН17

Парламент Нидерландов проголосовал за проведение дополнительного расследования роли Украины в катастрофе рейса МН17 над Донбассом в 2014 году. Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский полагает, что это - информационная спецоперация Кремля, направленная на то, чтобы переложить ответственность за уничтожение малазийского Boeing на Украину. И пока наша страна не способна защищаться от таких спецопераций.

Россия имеет достаточно мощные рычаги влияния на определенные круги в определенных странах. Она не оставляет попыток любыми способами нивелировать результаты расследования, которые уже проведены. Нидерландцы дали слабину, и Россия этим воспользовалась. Это попытка Кремля избежать санкций, международной изоляции. Со стороны европейцев – это попытки выйти на новый уровень взаимодействия с Россией, чтобы не терпеть экономических потерь.

Основным вопросом является то, почему Украина не перекрыла воздушное пространство, что, якобы, стало предпосылкой для возникновения такой ситуации. Но Украина уже отвечала, что воздушное пространство было перекрыто, но на высоте 6 тыс. м, куда "доставали" те зенитные средства, которые были в распоряжении пророссийских организаций на территории ОРДЛО.

Проблема в том, что самолет "достали" из "Бука", о котором ничего не было известно на тот момент. У остальных зенитных средств "потолок" до 6 км. А на высоте в 10 тыс. м (именно на этой высоте и был сбит Boeing, - "Апостроф") летают только пассажирские самолеты. К примеру, в Сирии стоят зенитные средства, которые могут "достать" такие самолеты. Там российские С-125 и С-400. А то, что самолет будто бы заставили снизиться на определенную высоту, о чем говорят россияне, это чушь какая-то. Доказательства непричастности Украины к крушению МН17 были переданы в суд Нидерландов.

Однако сейчас Кремль разгоняет информационную кампанию. Мы же просто не умеем этого делать. Между тем Кремль никогда не гоняется за одним зайцем, он всегда ставит несколько целей. И в зависимости от того, какие болевые точки удалось найти, они пытаются достичь максимального результата. Потому сейчас публикации о причастности Украины к крушению МН17 начали появляться, например, в итальянской прессе.

Сейчас Россия добивается, чтобы с нее сняли обвинения. Чтобы во всем обвинили Украину. Чтобы она предстала перед международным сообществом как недогосударство, с которым невозможно разговаривать. А после этого поднимут вопрос о снятии санкций.

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Когда ведется информационная война, в ней выигрывает та сторона, которая умеет пользоваться инициативой. Мы ее упустили и даже не пытаемся перехватить. Мы все время проигрываем, и не только в этой теме. Нужно было бы постоянно поднимать вопросы о вине России, о невиновности Украины в разных аспектах, под различными углами зрения. Эта тема не должна утихать. Но мы не можем позволить себе фейки, да мы и не умеем их делать. А вот Россия может позволить себе нечестные методы ведения кампании, чем и пользуется.

В России постоянно заявляют, что следственная группа брала информацию из соцсетей, и потому такая информация ненадежна. Но все видеоматериалы прошли проверку. Часто ведь и разведка берет информацию из соцсетей. Мало ли что не нравится России. Идет суд над преступником, и он требует доказательств. Ему их предоставляют, а он говорит – а мне они не нравятся.

Если страна признана стороной конфликта, она вообще не должна принимать участие в таких вещах. Доказательства предоставляются суду, следственной группе, а не стране, которая отвечает за преступления. Россия не единожды предоставляла фейковую информацию. И про наш истребитель, и что выстрел был произведен не из того положения. Но есть методы проверки такой информации. Если обман раскроется, Россию просто признают виновной (в трагедии).

Какие основания для привлечения украинских властей к ответственности? То, что небо не было закрыто? Да было оно закрыто! То, что "Бук" там оказался? А при чем тут вообще Украина? Вымыслы – это еще не основание привлекать кого-то к ответственности или даже к даче показаний. Я не вижу никаких причин для резонанса в украинском политикуме.

Украина должна выступить с политическими заявлениями. Обратиться в следственную комиссию, чтобы она еще раз потребовала предоставить необходимые документы, которые исключают участие Украины в этой афере. Все документы, которые предоставляются следственной комиссии являются конфиденциальными. Поэтому, если Украина решиться их опубликовать, то только после согласия следствия. И для этого должно быть хорошее взаимодействие с людьми, которые там работают.