Ключевого свидетеля катастрофы MH17 выпустили на свободу: фото и видео суда в Киеве

Апелляционный суд Киева принял решение отпустить под личное обязательство Владимира Цемаха, важного фигуранта в деле сбитого на Донбассе самолета Boeing MH17.

Во время рассмотрения апелляции прокурор Олег Пересада заверил суд в том, что на свободе Цемах не будет находится в безопасности - ведь Москва может ликвидировать неудобного свидетеля.

Сам Владимир Цемах во время перерыва в судебном заседании на вопрос журналистов о том, считает ли он, что на свободе ему грозит опасность, ответил: "Я бред не комментирую".

Напомним, Владимир Цемах может быть важным фигурантом в вопросе обмена пленными между Украиной и Россией, который должен был пройти в ночь на пятницу, 30 августа. Так, ранее журналист Юрий Бутусов заявлял, что Россия нарочно затягивает процесс обмена пленными, поскольку хочет выторговать для себя более выгодные условия, в частности, речь идет об обмене именно Владимира Цемаха.

Как сообщал "Апостроф", ранее было найдено "говорящее" видео с похищенным ВСУ Владимиром Цемахом, на котором тот признается, как прятал "Бук", из которого был подбит малазийский лайнер MH17 17 июля 2014 года, из-за чего погибли 298 человек.