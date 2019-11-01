Корабли по цене "евроблях": как Украина распродавала свой флот

"Апостроф" продолжает публиковать материалы отчета Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по фактам хищений в Вооруженных силах Украины в 1991-2018 годах. После раздела бывшего Черноморского флота СССР, в состав ВМС Украины вошло 136 судов. 2/3 этого корабельного состава по разным причинам выбыли из боевого состава. Некоторые из них распродавались по цене подержанного автомобиля. Поэтому аннексия Крыма лишь довершила уничтожение украинского флота, который теперь с большим трудом приходится восстанавливать, спуская на воду малые корабли.

23 октября в Одессе были спущены на воду два патрульных катера типа Island, которые США бесплатно передали Украине в сентябре 2018 года. Катера получили бортовые номера Р 190 "Славянск" и Р 191 "Старобельск". Ожидается, что уже в ноябре они будут введены в состав Военно-морских сил. По словам заместителя начальника штаба ВМСУ по евроинтеграции капитана первого ранга Андрея Рыженко, есть договоренность о поставке еще четырех кораблей данного класса. 28 октября стало известно о зачислении в состав флота поисково-спасательного судна проекта 2262 "Александр Охрименко". До декабря 2018 года судно находилось под арестом в порту "Южный".

Так Украина пытается восстановить свой военно-морской флот, практически уничтоженный не только в результате российской аннексии Крыма, но и в результате разворовывания и продажи кораблей за бесценок в довоенные годы. "Апостроф" продолжает публиковать материалы отчета Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по фактам хищений в Вооруженных силах Украины в 1991-2018 годах.

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Остатки флота

По данным ВСК, в соответствии с соглашением между Украиной и РФ о параметрах раздела Черноморского флота (ЧФ) от 28 мая 1997 года, из 525 боевых кораблей, катеров, судов обеспечения ЧФ СССР, Россия получила 388 судов. Из них 270 было учтено, как доля РФ, а еще 118 отошли в счет погашения долговых обязательств перед РФ на сумму $521,06 млн. Отметим, что при разделе флота не учитывался плавсостав, пункты базирования которого находились вне территории Украины. В частности, Каспийская флотилия, а также средиземноморская база в сирийском городе Тартус. Таким образом, после раздела бывшего Черноморского флота СССР, в состав ВМС Украины вошли 136 различных кораблей, судов и плавсредств.

Это 30 боевых кораблей и катеров (сейчас 3 судна находятся в составе украинских ВМС, 6 судов были захвачены ВС РФ и находятся в аннексированном Крыму), 6 кораблей спецназначения (1 судно в составе ВМС, 1 судно было захвачено ВС РФ и находится в Крыму), 62 судна обеспечения (18 судов в составе ВМС, 7 судов были захвачены ВС РФ и находятся на аннексированной территории Украины), 17 поисково-спасательных судов (6 судов в составе ВМС, 1 судно было захвачено ВС РФ и находится на аннексированной территории), 21 гидрографических судов и катеров (ни одного судна в составе ВМС, а 3 были захвачены ВС РФ и остались в Крыму). Таким образом, 2/3 кораблей по разным причинам выбыли из боевого состава украинского флота.

Также стоит уточнить, что распределение кораблей и судов бывшего ЧФ СССР осуществлялось по количественному составу на август 1992 года. Между тем, в период с августа 1991 по март 1992 под руководством министерства обороны и Генерального штаба РФ происходила передислокация отдельных кораблей и судов ЧФ. Уже с августа 1992 по май 1997 года из состава ЧФ было исключено 263 единицы кораблей, судов и плавсредств. Они были переведены в другие места дислокации, списаны или реализованы. Средства от реализации были распределены между Украиной и РФ в соотношении 50 на 50. Доля Украины в размере $5,449 млн также была зачислена в счет погашения долговых обязательств за поставленный природный газ. Перечень этих кораблей, судов и плавсредств на сегодняшний день неизвестен.

Распродажа за бесценок

ВСК установлены факты продажи в мае 1992 года Коммерческим центром при Министерстве обороны Украины пяти списанных кораблей по заниженной стоимости. Продажа осуществлялась для компании "Украина-Ахтиар", которая была создана в сентябре 1991 года, как акционерное общество. Причем 50% в уставном капитале организации имел Коммерческий центр МОУ, остальные 50% - московская компания "Невикон".

ВСК были установлены факты продажи в мае 1992 года пяти списанных кораблей по заниженной стоимости Фото: pixabay.com

Так, эсминец "Проворный" проданный за $7,33 тыс., впоследствии был реализован за $185,4 тыс. Малый противолодочный корабль "Комсомолец Украины" продан за $9,33 тыс., а в дальнейшем – его продали за $234 тыс. Плавбаза "Дмитрий Галкин", проданная за $23,66 тыс. позже была перепродана за $384,8 тыс. Две подводные лодки С-243 и С-70, которые были проданы за $3,33 тыс. каждая, впоследствии были реализованы за $63 тыс. и $65 тыс.

Кроме этого, коммерческий центр МОУ продал "Украина-Ахтиар" крейсер "Ленинград" за $38,33 тыс., эсминец "Пламенный" за $9,33 тыс., подводную лодку С-153 за $4,66 тыс., подводную лодку Б-318 за $7 тыс., средний корабль "Горностай" за $3,33 тыс., малый противолодочный корабль "Крымский комсомолец" за $1,3 тыс., артиллерийский катер АКА 325 за $1 тыс. Стоимость их последующей реализации не указывается. Другими словами, боевые корабли распродавались по цене подержанных легковых автомобилей.

При изучении движения корабельного состава было установлено, что большинство судов были получены в неудовлетворительном состоянии. Также имели место случаи и факты безвозмездной передачи или продажи по заниженным ценам. Например, в июне 1999 года Кабинет министров принял решение о бесплатной передаче Грузии ракетного катера "Конотоп". В состав ВМС Грузии он вошел под названием "Тбилиси" . Этот катер был уничтожен в августе 2008 года в ходе грузинско-российской войны. А в 2001 году десантный корабль на воздушной подушке шифр "Зубр" - "МДК-93""Горловка" был продан Греции по остаточной стоимости, которая была в кратном размере меньше рыночной. В том же году по остаточной цене в Грецию біл продан украинский малый десантный корабль на воздушной подушке. В состав флота он был включен под названием "Иван Богун". А в составе ВМС Греции он получил название HS "Itaki" № L181.

Также исследовательское судно "ОС-237" "Коростень" (U862), в 2004 году было исключено из состава ВМС Украины в связи с окончанием срока эксплуатации и потерей тактико-технических характеристик. В 2006 году судно было продано частной компании как рыболовецкий траулер "Оскар", а в 2010 году траулер был продан новому владельцу, уже будучи переоборудованным в сухогруз и получил новое название "Mesogio". В 2015 году судно под флагом Танзании было задержано береговой охраной Греции за контрабанду табачных изделий. Капитан и экипаж были осуждены, а судно списано.

Морской самоходных плавкран "Сарны", который также в 2004 был исключен из состава ВМС в связи с окончанием срока эксплуатации и потерей тактико-технических характеристик, был продан по остаточной стоимости компании "Днепровская лагуна".

Плавучий док "ПД-19 Хмельник" после продажи получил название "Равелин" и был перебазирован в Южную бухту Севастополя. В данный момент он активно используется по прямому назначению.

По данным ВСК имели место случаи включения в перечень военного имущества, подлежащего реализации, уникальных судов, существовавших в единственном экземпляре. Большой морской танкер "Макеевка" в 1999 году был отремонтирован на общую сумму 1,5 млн грн, а в следующем году продан по остаточной стоимости в 2,9 млн грн. По полученной информации с корабля не было демонтировано специальное оборудование и аппаратура спецсвязи. Новый владелец получил доступ к специальным устройствам, которые применяются для шифрования и расшифровки информации с ограниченным доступом. Таким образом были раскрыты все шифры ВСУ. Российский танкер "Иван Бубнов", который является копией танкера "Макеевка", на сегодняшний день успешно выполняет задачи по назначению. Он обеспечивал эскадру ЧФ РФ во время операции в Сирии.

На фото копия танкера "Макеевка" - "Иван Бубнов"

В перечень уникальных кораблей попало также большое кабельное судно "Новый Буг", предназначенное для прокладки кабельных трасс и спасательных работ. Оно имело ледовый класс корпуса, а в носовой части подруливающее устройство, позволяющее ему перемещаться боком (лагом). Это обеспечивало возможность находиться в 5-бальный шторм точно над объектом, расположенным на морском дне. Выполнение работ по прокладке или подъема кабеля могло осуществляться на глубинах до 2500 м при скорости прокладки до 5 узлов. Судно было продано по остаточной стоимости в размере 8,78 млн грн предприятию "Экотех" (Симферополь), получив новое название - "Экотех". В конце августа 2011 судно-кабелеукладчик "Экотех" было приобретено российской группой компаний DSMU для ООО "ДВТУ-Газстрой", получило новое название - "Академик Андреев" и порт приписки - Новороссийск. Сейчас судно используется без ограничений от южных до арктических широт, принимало участие в прокладке оптоволоконного кабеля на Штокмановском газоконденсатном месторождении.

Авианесущий крейсер "Варяг" (шифр "Кречет ", доработанный тяжелый авианесущий крейсер ВМС СССР) был заложен в декабре 1985 года и спущен на воду в ноябре 1988 года. В ценах на 90-х стоимость строительства составляла $1,6 млрд, не считая стоимости проектно-конструкторских работ. Однако с 1993 года работы были приостановлены, а крейсер с степенью готовности 89% был законсервирован. Спустя пять лет он был продан в Китай за $20 млн. На сегодняшний день крейсер является флагманом ВМС Китайской народной армии. Кроме того, по этому проекту построен еще один такой крейсер.

Также не дана оценка действиям относительно потери корпуса первого в СССР тяжелого атомного авианесущего крейсера "Ульяновск". По своим ТТХ он был подобен "Варягу", за исключением силовой установки и был большим по своим размерам. Корпус был разобран без попытки его продажи заинтересованным покупателям из других стран. В то время Китай и Индия в своих военных доктринах предусматривали использование тяжелых авианесущих крейсеров и рассматривали условия их приобретения. Известно, что Индия приобрела у РФ авианесущий крейсер в два раза меньших размеров за $1,6 млрд, а Китай решил свой вопрос за счет приобретения в Украине крейсера "Варяг".

Комиссия также пришла к выводу о возможной несанкционированной передаче третьим лицам корпуса авианесущего крейсера "Ульяновск" и оборудования к нему ввиду отсутствия какого-либо документального подтверждения процедур по его утилизации.

По официальным сообщениям, в 1996 году из-за отсутствия финансирования было остановлено строительство фрегата "Гетман Байда Вишневецкий" - корабля, аналогичного фрегату "Гетман Сагайдачный". После этого "Байда" на стапеле был порезан на металл. Однако по полученной информации недостроенный корабль был продан. В 2003 году он был замечен и идентифицирован в порту Нампо в составе ВМС Северной Кореи.