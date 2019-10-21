В Украину прибыли американские катера Island: опубликованы яркие фото

В понедельник, 21 октября, на борту судна Ocean Freedom из США в Одессу прибыли катера типа Island.

Об этом сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ в Facebook.

Так, среди доставленных катера Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" - это дооборудованные катера украинских ВМС, которые успешно прошли испытания.

На момент 12:00 катера проходят разгрузку и подготовку к эксплуатации. После этого они будут отбуксированы в военно-морскую гавань.

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Встречали катера представители командования Военно-Морских Сил ВС Украины, США и личный состав экипажей катеров.

"По завершению работ по приведению в готовность, катера типа" Island ", под командованием украинского экипажа начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении ВМС ВСУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Минобороны рассказали, какую военную помощь оказывают Украине США. Среди перечисленных позиций названы катера типа Іsland.