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Встрече Зеленского и Путина - быть: чего ждать Украине

Дата саммита "нормандской четверки" окончательно согласована

понедельник, 18 ноября 2019, 17:35
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Дата саммита "нормандской четверки" окончательно согласована Фото: mfa.gov.ua

Дата встречи в “нормандском формате” согласована окончательно - 9 декабря в Париже президенты Украины, Франции, Германии и России намерены обсудить пути достижения мира на Донбассе. Это подтвердил журналистам пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Чего ожидать Украине от предстоящего саммита и принесет ли он реальные результаты - разбирался "Апостроф".

Есть два сценария: осторожный и идеальный

В преддверии “нормандской встречи” министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о двух возможных сценариях переговоров: осторожном и идеальном. Осторожный подход зафиксирован в коротком коммюнике. Он предусматривает создание подгрупп по политической, экономической и гуманитарной безопасности, которые будут работать в рамках "Минского процесса". "Если все четыре лидера придут к тому, что надо заканчивать с войной и есть три-четыре шага, которые надо сделать - это будет идеальный сценарий. Но сейчас наши ожидания основаны на минимально возможном варианте”, - добавил дипломат.

По словам Пристайко, не стоит ожидать, что европейские лидеры объединятся на саммите против России: “За все это время мы не слышали от немцев и французов, что они играют в нашей команде против России. Это невозможно, потому что Россия с самого начала скажет: мы вчетвером собрались за столом, а вы нам говорите, что на самом деле тут трое против одного. Это неэффективный путь ведения переговоров, и официальные стороны никогда такое не подтверждали. Они для того и сидят за столом, чтобы сбалансировать эти переговоры”, - сказал дипломат.

РФ пытается усадить Украину за стол переговоров с боевиками

Вместе с тем, российская сторона старается максимально понизить уровень диалога с "нормандского формата" до прямых переговоров между Украиной и подконтрольными РФ боевиками. По словам российского дипломата, постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича, попытки Киева переместить основные дискуссии по ключевым аспектам в "нормандский формат" "вызывают возмущение".

По этой причине, украинская сторона опасается "саботажа" Россией “нормандского формата”. Предвидя эту возможность, глава украинского МИДа заявил о готовности ужесточить риторику на предстоящем саммите.

“У нас есть папка с вариантом номер два, на тот случай, если вариант "номер один" не сработает. В ней написано, что если минский процесс не реализуется, надо иметь другое направление действий. Я уже много раз говорил, что это может быть операция по поддержанию мира”,- сказал Пристайко.

По его словам, лидеры государств давно уже обсуждают возможность изменений, которые предусматривают возможность миссии по поддержанию мира.

Министр иностранных дел Украины заявил, что на случай провала организации миротворческой операции дипломатическая система имеет еще несколько вариантов действий, с которыми уже ознакомлен президент. В чем они состоят Пристайко не сообщил.

Международная временная администрация — альтернатива "Минску"

В свою очередь, эксперты довольно давно приступили к поиску альтернатив "Минскому процессу". Так, по мнению сотрудников Международного центра перспективных исследований, эффективным инструментом мирного урегулирования на Донбассе, может стать введение переходной Международной временной администрации (МВА).

“В мировой практике МВА является формой легитимного обеспечения управления в течение переходного периода на территории, где не действуют официальные государственные структуры. ООН неоднократно применяла МВА в различных ситуациях, которые возникали в результате деколонизации (Западный Иран, Намибия), распада государств (бывшая Югославия), внутреннего конфликта (Камбоджа) или иностранной оккупации (Восточный Тимор)", - отмечают эксперты МЦПИ.

По их мнению, МВА на Донбассе может заниматься целым рядом вопросов, в частности: разведением сторон и разоружением; формированием временных полицейских сил и судебной системы, обеспечением гражданских прав и свобод; социальной защитой и восстановлением экономики.

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