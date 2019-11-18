В Кремле назвали окончательную дату встречи Зеленского с Путиным

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в рамках саммита в "Нормандском формате" в Париже запланирована на 9 декабря.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что у Путина в рамках подготовки к саммиту запланирован телефонный разговор, при этом не уточнив с кем конкретно планирует говорить российский президент.

"Телефонный разговор будет во многом связан с подготовкой к "нормандскому формату", который сейчас запланирован на 9 декабря. Это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию", - заметил Песков.

Также спикер добавил, что в Кремле долго ожидали встречи в "Нормандском формате" и выполнения своих условий по Донбассу. Песков призвал не "завышать и не занижать ожидания" по поводу будущего саммита.

"Ей предшествовал достаточно длительный период перед тем, как встреча была запланирована. Был очень большой перерыв - это мы с сожалением констатируем - в работе "нормандского формата"… Давайте не завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, и в то же время не занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил выполнение Украиной требований для проведения саммита в "Нормандском формате", который состоится 9декабря в Париже.