RU  UA  EN

понедельник, 18 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

18 ноября

12:42
Ляшко вручили подозрение из-за драки с Герусом: опубликовано видео
12:36
Бывший сотрудник McDonaldʼs вдруг решился на признание и стал новым героем соцсетей
12:31
В Кремле назвали окончательную дату встречи Зеленского с Путиным
12:19
Фронтмен Black Eyed Peas обвинил агрессивную стюардессу в расизме
12:08
Журналистка рассказала о попытке Богдана отобрать активы Бахматюка через АРМА
11:37
ГБР готовится объявить подозрение Порошенко: появились важные подробности
11:31
Режиссеры "Мстителей" защитили фильмы Marvel от нападок Мартина Скорсезе
11:12
Комбинатор и схемщик: Луценко признался в "тайной" встрече с Коломойским
11:02
Ротару снова в деле: в России похвастались большими планами на 72-летнюю артистку
09:26
Никакой "зрады": Пристайко объяснил, как будут проходить выборы в ОРДЛО
07:00
Как приготовить французский флан с карамелью: пошаговый рецепт и советы
06:55
Трамп упрекнул Европу из-за Украины: что происходит
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Кремле назвали окончательную дату встречи Зеленского с Путиным

понедельник, 18 ноября 2019, 12:31
переглянути новину українською

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в рамках саммита в "Нормандском формате" в Париже запланирована на 9 декабря.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что у Путина в рамках подготовки к саммиту запланирован телефонный разговор, при этом не уточнив с кем конкретно планирует говорить российский президент.

"Телефонный разговор будет во многом связан с подготовкой к "нормандскому формату", который сейчас запланирован на 9 декабря. Это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию", - заметил Песков.

Также спикер добавил, что в Кремле долго ожидали встречи в "Нормандском формате" и выполнения своих условий по Донбассу. Песков призвал не "завышать и не занижать ожидания" по поводу будущего саммита.

"Ей предшествовал достаточно длительный период перед тем, как встреча была запланирована. Был очень большой перерыв - это мы с сожалением констатируем - в работе "нормандского формата"… Давайте не завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, и в то же время не занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил выполнение Украиной требований для проведения саммита в "Нормандском формате", который состоится 9декабря в Париже.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Время против нас: почему Зеленскому уже нужен Путин

Зепония или как не превратить внешнюю политику в политический туризм за госсчет

Формула Украины: почему мирный план лучше импровизации

Мы сломаем все: зачем украинская делегация устроила демарш в ПАСЕ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: