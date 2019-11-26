С вещами на выход: кто займет место скандального "слуги" Яременко

Во вторник, 26 ноября, должен быть избран новый глава парламентского комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству. Вместо Богдана Яременко, подавшего заявление об отставке с поста главы комитета в связи с секс-скандалом, сейчас называются, по крайней мере 6 кандидатов на место председателя. "Апостроф" разбирался, кто станет наиболее вероятным главой важного парламентского комитета, оказывающего прямое влияние на международные отношения Украины.

Внутренние выборы

11 ноября на закрытом заседании фракции "Слуга Народа" в КВЦ "Парковый", депутаты СН приняли заявление Богдана Яременко об отставке с поста председателя парламентского комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству. Напомним, Яременко во время заседания парламента был замечен за перепиской с девушками легкого поведения, что привело к громкому скандалу. Фракция решила определить главу нового комитета через процедуру праймериз. К этой процедуре "слуги" приступили 25 ноября.

В анонимном Telegram-канале "Практика власти" появилось сообщение с описанием процесса выборов внутри фракции. Согласно ему, все желающие "слуги" должны определиться со своим кандидатом и выслать его имя заместителю главы фракции. Дедлайн подачи голоса – понедельник, 25 ноября, 23:00.

Отмечается, что формула голосования сначала была определена в пропорции – президент Владимир Зеленский (50%), так называемый "блок-пакет"; голоса малой фракции (заместители) – 20% и вся фракция (30%). Впоследствии пропорции изменились на паритетные между Офисом президента и всей фракцией.

Определение нового главы комитета назначено на вторник, 26 ноября. Согласно Регламенту Верховной Рады, кандидаты на должности председателя комитета, первого заместителя, заместителя председателя и секретаря комитета утверждаются Согласительным советом Рады. После этого депутаты Рады принимают решение на заседании парламента. Поскольку следующая пленарная неделя состоится 2-6 декабря, то Богдан Яременко уже может начинать освобождать кабинет председателя комитета.

Великолепная шестерка

Различные источники в фракции и анонимные Telegram-каналы, связанные с депутатским корпусом, называют 6 основных кандидатов на пост главы комитета. В списке значатся кандидатуры Святослава Юраша, Елизаветы Ясько, Михаила Ананченко, Галины Михайлюк, Александра Мережко и Марины Бардиной.

Наиболее перспективным кандидатом собеседники "Апострофа" считают Галину Михайлюк. "Михайлюк связывают с группой Авакова - Геращенко. Она юрист, правовед и на сегодняшний день - наиболее вероятная кандидатура, по которой отсутствует компромат", - сообщил источник.

Михайлюк с 2012 года по совместительству работала доцентом кафедры международного и европейского права Национального университета "Киево-Могилянская академия". С 2013 года она была доцентом факультета государственных и экономических наук Украинского свободного университета в Мюнхене. В 2015 году Михайлюк была назначена советником по вопросам подготовки законов Консультативной миссии Европейского Союза в Украине. В 2016 году являлась гостевым лектором Университета Арканзаса в США. Сегодня она - заместитель главы Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, член постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

Еще один перспективный и почти "незапятнанный" кандидат - Александр Мережко, эксперт по введению системы E-government и народовластия. Заведующий кафедры права Киевского национального лингвистического университета. Принимал участие в конкурсе судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Мережко в ходе своей научной деятельности "отличился" изучением агрессии России против Украины в контексте международного права. Среди прочего, он высказал интересное мнение о геополитическом векторе Украины: "Плохой мир лучше, чем хорошая война. Потому что когда люди гибнут каждый день, это плохо. Имеем ли мы право рассуждать о высокой геополитике, если мы должны сделать все, чтобы просто прекратить это? Есть такой лозунг — "Мир на наших условиях". Но я спросил: коллеги, вы, всерьез в это верите? Нам придется прийти к какому-то компромиссу, как бы чудовищно это не звучало. А компромисс предполагает уступки и с той, и с другой стороны".

Среди менее вероятных кандидатов помощник мэра Сум - Михаил Ананченко. В своем профиле в Facebook он называет себя "студенческим президентом Украины" и председателем Украинского молодежного совета. У Ананченко есть общие фотографии с бывшим заместителем главы СБУ Владиславом Бухаревым.

Еще один кандидат - Святослав Юраш, экс-глава коммуникаций творческого объединения Babylon'13 – самый молодой член команды Зеленского в парламенте. Он отвечал за внешнюю политику и диджитал-направление. В 2019 году президент Петр Порошенко наградил Юраша за участие в Евромайдане орденом "За заслуги" III степени. Отец Андрей Юраш - директор департамента по делам религии и национальностей Министерства культуры.

Некоторые предложения господина Юраша на посту главы комитета опубликовал анонимный Telegram-канал "Темный рыцарь".

Елизавета Ясько - украинский политолог, эксперт по вопросам культуры. Продюсер фильма "Крым: грязный секрет России", вице-президент (VP of Social Impact & External Relations) в blockchain-стартапе и музыкальном лейбле Younk. Госпожу Ясько часто критикуют за учебу в Московском государственном университете. Сегодня она глава украинской делегации в ПАСЕ. Именно тот факт, что ей придется совмещать две должности – главы комитета и руководителя делегации в ПАСЕ – снижает вероятность ее назначения.

Марина Бардина - эксперт по вопросам равных прав и возможностей мужчин и женщин. Помощница народного депутата VIII созыва Сергея Лещенко. По словам источников "Апострофа" во фракции, за ней стоит глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, однако ее возможное назначение вызывает жаркие споры среди депутатов.

Все кандидаты уже подали свои программы на должность главы комитета и прогнозировать победителя пока достаточно сложно. На данный момент ясно лишь то, что выиграет тот, за чьей спиной стоит более влиятельный покровитель.