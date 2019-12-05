Перекресток трех дорог: что ждет Зеленского на нормандском саммите

Во вторник, 3 декабря, СНБО, в рамках подготовки к нормандскому саммиту провел совещание, на котором были намечены сценарии реинтеграции Донбасса. Президент Владимир Зеленский возлагает на саммит большие надежды, рассчитывая обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы прекращения войны в Украине. Однако украинские сценарии могут оказаться очень далекими от реального положения вещей.

В понедельник 9 декабря начнется важный для Украины парижский саммит "нормандской четверки". Главным событием этого саммита может стать встреча президентов Украины – Владимира Зеленского и России – Владимира Путина. Глава украинского государства возлагает на эту встречу большие надежды, надеясь услышать от президента РФ ответ на вопрос – когда закончится война в Украине.

Во вторник, 3 декабря, СНБО провел совещание, на котором были намечены сценарии реинтеграции Донбасса. Президент Владимир Зеленский исключает военное решение конфликта, рассчитывая исключительно на дипломатический сценарий. Но к большому сожалению, любые планы украинского политического руководства бескровно договориться с Путиным сейчас далеки от реальности. По большому счету, сейчас Украина находится на развилке между "плохо", "совсем плохо" и "еще хуже".

Плохо

На сегодняшний день президент Владимир Зеленский не выполнил одно из своих предвыборных обещаний, касающееся инструментов прекращения войны на Донбассе. Он не сумел привлечь в "нормандский формат" Великобританию и США, а также добиться увеличения санкционного давления на Россию для того, чтобы вынудить ее прекратить агрессию в Украине.

Расширение "нормандского формата", а также усиление санкционного давления на РФ были единственным рецептом прекращения войны на Донбассе, который Зе-команда предложила своим избирателям. Провал этих намерений стал очевиден после того, как российскую делегацию вернули в ПАСЕ и, особенно после истории с "Украинагейтом", показавшей пренебрежительное отношение президента США Дональда Трампа к украинскому вопросу. Другими словами, какие бы сценарии ни разрабатывал СНБО и о каких "планах Б" (касательно ввода в Украину миротворцев ООН) не рассуждал бы министр иностранных дел Вадим Пристайко, четкого плана, как прекратить войну Украина не имеет.

Зато этот план выписан в Минских соглашениях, выполнять которые обязалась Украина и уже сделала в этом направлении первые шаги. Согласие на "формулу Штайнмайера" и начало разведения войск на трех участках фронта – не оставляет никаких шансов требовать пересмотра этого документа. Это не будет адекватно воспринято, участниками той же "нормандской четверки" - Францией и Германией, которые с подачи Кремля, обвинят Украину в затягивании времени и нежелании заканчивать войну.

Минские соглашения предполагают определенную последовательность действий, которая должна привести к политическому урегулированию конфликта на Донбассе. Его суть сводится к тому, что контроль над государственной границей в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской области Украина получит только после амнистии боевикам, проведения местных выборов и масштабной конституционной реформы, которая предоставит бывшим "республикам" Донбасса широкие права, вплоть до присутствия вчерашних пророссийских сепаратистов в украинском парламенте. Таким образом Россия рассчитывает через своих ставленников всерьез влиять на украинскую политическую повестку.

Существующая модальность "Минска-2" не устраивает многих граждан Украины, особенно тех, кто успел повоевать на Востоке. Просто потому, что они не желают дышать одним воздухом с "ополченцами" и их главарями. Хотя бы поэтому любая реинтеграция ОРДЛО превращается в тяжелейший сериал, сценарии которого невозможно выписать на одном заседании СНБО.

Но поскольку никакого плана, кроме Минских соглашений у Зеленского нет, то именно по пути "Минска-2" украинскому президенту и будет предложено следовать. Тем более, что он вполне устраивает Россию и приветствуется международным сообществом. Но дальнейшее следование "Минску -2", как итог нормандского саммита - это плохой путь для Зеленского и для всей страны в целом.

Во-первых, Минские соглашения оставляют за скобками вопрос возвращения Крыма. Во-вторых, уже само по себе согласие на "формулу Штайнмайера" вызвало серию протестов в Украине. Дальнейшее следование по этому пути приведет лишь к росту протестных настроений и падению популярности Владимира Зеленского, которая и так, если верить последним социологическим исследованиям, за последние пару месяцев рухнула на 21%. Новый "Майдан" приведет к "параду суверенитетов" в Украине. Глядя на автономию ОРДЛО и другие регионы захотят последовать примеру Донецка и Луганска. Медленная дезинтеграция Украины – одна из стратегических целей Кремля.

Очень плохо

Но зачем вообще Кремлю нужна дезинтеграция Украины? А почему вообще в нашей стране началась война? Ее причины носят исключительно геополитический характер. Обозначившийся после Революции Достоинства евроатлантический крен Украины категорически не устраивает РФ, которая не хотела бы, чтобы НАТО приближалась к ее границам, получила доступ к портам Черного и Азовского морей, а также к крымским военно-морским базам.

Именно поэтому Россия "отжала" Крым, именно поэтому, ей и нужно влияние на украинскую повестку, которое может быть обеспечено простым выполнением Минских соглашений. Это "план-минимум". "План-максимум" - это распад Украины (например, вследствие "Майдана-3"), который позволит России спокойно забрать у нас интересные ей территории.

Другими словами, война на Донбассе, как и любой другой вооруженный конфликт, завершится только после устранения тех причин, которые к нему привели. В нашем случае, эти причины лежат в геополитических амбициях РФ. И ключ к мирному решению этого конфликта (если не принимать во внимание гипотетический распад России или коллапс власти в Кремле) лежит только в удовлетворении этих амбиций – то есть, в отказе Украины от евроатлантических устремлений.

Помимо обсуждения модальностей выполнения Минских соглашений, перед Владимиром Зеленским будет поставлен вопрос – с кем вы? Это означает выбор: вернуться в орбиту России или продолжать евроатлантический дрейф.

Если Зеленский даст согласие на возвращение в орбиту России – это будет очень плохой сценарий. Он может раскрутить маховик протестных настроений куда быстрее, чем при варианте простого выполнения Минских соглашений. Понимает ли Владимир Зеленский эти риски – большой вопрос. Судя по всему, пока не очень понимает, если до сих пор рассчитывает договориться с Путиным, упорно продолжая повторять мантру: "нужно просто прекратить стрелять".

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Еще хуже

…Этот вариант предполагает продолжение евроатлантического дрейфа, который не приведет нас ни в НАТО, ни в ЕС, но означает консервацию конфликта на существующем уровне. Скорее всего, это и будет наиболее вероятный итог нормандского саммита. Поговорив по душам с Путиным, Владимир Зеленский поймет на какую растяжку его посадили и решит оставить пока все как есть, чтобы не делать сложного выбора между Востоком и Западом и не форсировать "Минск-2". Вялотекущий конфликт продолжится, а попытки его урегулирования будут ограничиваться мелкими уступками, вроде разведения сил на отдельных участках фронта и периодическими обменами пленными.

Этот вариант плох для Украины и совсем плох для Владимира Зеленского, который не сможет выполнить одно из своих важнейших предвыборных обещаний – прекратить войну. Это означает скорое падение рейтинга и политическую гибель нынешнего главы государства. Причем, столь выгодный Путину "Майдан-3" не исключается и в этом варианте развития событий.

Четвертой альтернативой является военная операция по возвращению Донбасса и Крыма. Мы не рассматривали этот вариант, так как он не рассматривается самим президентом. Отметим лишь, что военная победа позволит Владимиру Зеленскому решить все свои проблемы на донбасском фронте, а также обеспечить ему запредельный политический рейтинг на достаточно продолжительное время. Но и риски очевидны. Военное поражение, вероятность которого (вследствие возможного вмешательства РФ) очень велика, означает полную катастрофу, как для Украины в целом, так и для Зе в частности.

Куда пойти

Описанные выше сценарии развития событий не дают повода для оптимизма. Такая ситуация возникла потому, что Зе-команда с самого начала не имела эффективных сценариев прекращения войны. Расчет на участие Великобритании и США, а также на усиление санкционного давления был мертв с самого начала, а о последствиях выполнения Минских соглашений уже шла речь выше.

Для того, чтобы избежать такого "полушпагата", Владимиру Зеленскому нужно было с самого начала активно предлагать собственные варианты разрешения конфликта, например, в рамках развертывания миротворческой миссии ООН. Вместо этого президент Украины сосредоточился на налаживании контактов с Владимиром Путиным, оплачивая шанс на эту встречу потерей рейтингов, а также мелкими и унизительными уступками, вроде "формулы Штайнмайера".

Можно ли исправить ситуацию? Во всяком случае, пока еще ничего необратимого не произошло. Но сначала Владимира Зеленского ждет глубокое разочарование 9 декабря.