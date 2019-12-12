Разрушители мифов: как Украине победить российскую пропаганду

В Украину прибыли журналисты российского пропагандистского телеканала "Звезда", который является подразделением Министерства обороны Российской Федерации. Они объяснили, что воспользовались приглашением президента Владимира Зеленского, которое он сделал во время нормандской встречи в Париже. По мнению бывшего главы Службы внешней разведки, генерала армии Украины Николая Маломужа, нужно ввести совместный формат подобной работы с привлечением профессиональных украинских и западных журналистов. Это должно помочь разоблачить российских журналистов, которые распространяют ложь о нашей стране.

Президент Владимир Зеленский в данной ситуации, я считаю, не прав. Он кого-то приглашает, но не дает приоритета украинским СМИ в освещении перспектив урегулирования, которые ждут граждан по обе стороны линии соприкосновения после их возвращения в Украину.

В первую очередь, надо отработать систему, при которой Украина могла бы проводить информационную политику на оккупированных территориях и на подконтрольной Киеву части Донбасса. Приоритет должен отдаваться украинским СМИ. Они должны постоянно присутствовать в оккупированных регионах, получать допуск для оперативного освещения информации, а также иметь возможность безопасно осуществлять профессиональную деятельность. Это наша основная стратегическая цель.

Могут быть разовые акции допуска российских журналистов, но должен быть подготовлен мощный информационный формат, который разоблачал бы их в случае лжи. Если кремлевские СМИ вернутся в Москву и будут показывать какие-то искривленные "картинки", то это будет работать против Украины. Поэтому возможен совместный формат, который включал бы участие украинских, российских и западных журналистов. К этому формату стоит привлечь профессиональных украинских журналистов из Донецкой и Луганской областей, представителей местного патриотического "актива", экспертов из сектора специальных операций, чтобы профессионально осветить ситуацию и показать мнение населения. Это должна быть информационная операция по разоблачению журналистов, работающих против Украины - противостояние в прямом эфире.

Надо провести информационную кампанию с участием профессионально подготовленных журналистов, которые показали бы методы работы россиян, продемонстрировать, что они готовят спецоперацию, раскрыть их провокационные действия, зафиксировать конкретные факты и пресекать попытки создать "фейки" прямо на месте - на камеры иностранных СМИ. Это будет очень хорошее мероприятие по нейтрализации пропагандистов, которое будет базироваться на конкретном примере. Это не должен быть произвольный режим - "заезжайте и формируйте свои сюжеты", заранее зная, что они будут ангажированы. Результаты работы совместного формата должны координировать и при необходимости использовать уполномоченные органы. Можно снять целый большой сериал о том, как российские пропагандисты проводят спецоперацию против Украины в режиме "онлайн". Если они потом приедут домой и будут пытаться что-то говорить - то это уже будут "сказки для бедных".

Ни в коем случае нельзя показывать россиянам позиции ВСУ, раскрывать места их дислокации. Но надо обязательно показать последствия российских ракетных ударов, которые уничтожили инфраструктуру и жилые дома; людей, у которых нет ни водоснабжения, ни электроэнергии, но с позиции того, что в этом виноваты боевики. Надо рассказать о судьбе людей, которые там проживают, которые являются свидетелями и пострадавшими.

Подобную масштабную работу мы проводили в Крыму в 1990 - 2000 годах и это дало результат. Например, во время референдума Юрия Мешкова (в 1994 году пророссийский политик, первый и единственный президент Крыма, Юрий Мешков, пытался провести референдум о независимости полуострова; впоследствии местная ЦИК и президент Украины Леонид Кравчук признали референдум незаконным, но по его результатам 78,4% жителей Крыма поддержали расширение автономии, а 82,2% высказались в пользу двойного российско-украинского гражданства - "Апостроф"). Тогда были задействованы все СМИ и спецслужбы, и мы выиграли информационную войну, а с началом активной фазы реализации проекта провели оперативные мероприятия. То же касается и косы Тузла, где мы добились не только поддержки по всей Украине, но и на международном уровне - и Россия сдалась. Даже Владимир Путин был вынужден оправдываться - "решения принимались без меня, я был за границей". Но мы выиграли сначала на информационном поле, а после - уже и на физическом.