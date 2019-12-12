Как пропагандисты Путина попали в Украину: в СБУ заявили о хитрой "схеме"

Украинские силовики рассказали, как журналистка российского пропагандистского телеканала "Звезда" Диана Сирази прибыла в Киев.

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

Известно, что пропагандистка Кремля приехала в Украину как частное лицо.

"Это журналистка начинающая, поэтому в поле зрения Службы безопасности Украины она не попадала" - отметили в пресс-службе СБУ.

Они рассказали о такой схеме: пропагандисты берут новичков, которые только что устроились на работу, или стажеров. Они приезжают в Украину как частные лица, а не как журналисты.

В СБУ заверили, что "оперативно отреагируют" на этот факт в случае, если пропагандистами будут совершены противоправные действия.

Напомним, 12 декабря российский телеканал "Звезда" опубликовал информацию о том, что его съемочная группа беспрепятственно прибыла в Киев в рабочих целях, пишет ВВС.

"Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещание, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении - техника и микрофон с нашим логотипом", - рассказала корреспондент Сирази.

Вероятно, они имеют в виду слова Зеленского на пресс конференции в Париже после переговоров в нормандском формате.

Тогда он, обращаясь к российским журналистам, сказал: "Вы приезжайте, я вам лично покажу. Только, чтобы реально. Не так, как ваши, там товарищ Соловьев, весело говорит в Москве, что происходит - а я всегда говорю, а вы приезжайте прямо, что у нас происходит, посмотрите. Походите ножками, ручками, "глазками". Ничего страшного, я думаю, туфли Brioni, или что там, не запачкает человек".

Представители российского телеканала утверждают, что приехали с брендированным микрофоном канала.

"Снимают отпечатки. Девушка очень приветливая". Что удивительно, главный вопрос: "Какова цель вашего визита?" не ставят. Хотя, кажется, это и так понятно, глядя на нашего оператора с камерой".

"Мы в центре Киева. Я - на Майдане. Правда, пока неизвестно, всем ли журналистам открыли путь, и надолго ли. Но по крайней мере прямо сейчас, стоя здесь, я могу спокойно закончить свой репортаж и наконец сказать: Диана Сирази, Александр Столяров, телеканал "Звезда", Киев, Украина!", - говорит журналистка.

При этом на видео видно, что запись на Майдане Независимости происходил без яркого красного микрофона "Звезды".

В Кремле уже даже прокомментировали такую "сенсацию", назвав ее положительным шагом.

"Давайте исходить из того, что журналист действительно въехал - это положительный знак. Как дальше будет происходить работа - судить по одним днем невозможно. Давайте посмотрим, что будет дальше", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В то же время украинские пограничники рассказали, что российская съемочная группа не уточнила, что они журналисты. На вопрос, почему их пропустили, представитель Госпогранслужбы ответил: "В отношении этих людей не было информации о запрете на въезд".

Таким образом, исходя из комментария пограничной службы, журналисты "Звезды" не указали настоящую цель поездки, за что теоретически украинская сторона их может выдворить и поставить запрет на въезд.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский после саммита "нормандской четверки" в Париже пригласил российского пропагандиста Владимира Соловьева и его коллег лично посетить Украину и пообщаться с местным населением.