Укусы "москитов": какой флот Украина готовит для обороны своих берегов

В 2020 году Военно-морские силы Украины (ВМСУ) пополнятся, как минимум, пятью новыми кораблями отечественного производства. Таким образом, Украина близка к тому, чтобы в 2020 году сформировать значительную часть своего "москитного флота". Перспективы развития ВМСУ выяснял "Апостроф".

Военно-морские силы Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море. В его состав вошли поисково-спасательное судно "Донбасс" (A500), морской буксир "Корец" (A830), малые бронированные артиллерийские катера (МБАК "Гюрза-М") "Лубны" и "Кременчуг". По информации командования флота, до формирования дивизиона, имеющиеся надводные силы действовали в составе тактической группы "Тритон", которая была сформирована путем переброски двух бронекатеров "Лубны" и "Кременчуг" в Бердянск сухопутным маршрутом, а также переходом в Азовское море поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец" в 2018 году. Кроме того, в тактическую группу должны были войти два МБАК "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые были захвачены Россией вместе с экипажами в ноябре 2018 года и, спустя год возвращены в неудовлетворительном состоянии.

Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях Игорь Лоссовский сообщил, что по предварительной оценке, сумма убытков составляет не менее 55,5 млн грн. Ранее сообщалось, что на кораблях было демонтировано все радионавигационное оборудование и вооружение.

Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос публиковал у себя на Facebook, копию акта описи материального состояния двух катеров и рейдового буксира. Согласно документу, из катеров "Никополь" и "Бердянск" пропали радиостанции Harris (коротковолновая и УКВ), радиостанции Motorola, радиостанции ICOM, станции космической связи IRIDIUM, радиолокационная станция Furuno. Сняты или разбиты системы распознавания, вооружение и весь боезапас. На буксире "Яны Капу" отсутствует все радиооборудование и документация, разбиты и вскрыты все приборы в ходовой рубке, частично разобрана универсальная система водной защиты и топливная аппаратура, нет розеток и плафонов, сняты все кабеля, частично разрушен фальшборт, а также отсутствует часть мачты.

Специалисты, которые представляют интересы корпорации Harris в Украине, в разговоре с "Апострофом" пояснили, что пропажа оборудования не причинит вред для тактической связи, используемой в Вооруженных сил Украины. Убытки присутствуют в виде материальных потерь, которые по их оценкам составляют более $100 тыс. на один борт. Отмечается, что в эту сумму входит не только стоимость радиооборудования, но его установка, настройка, обслуживание и обучение.

"Оборудование Motorola, IRIDIUM, ICOM или Furuno находятся в свободной продаже, здесь нет никаких секретов. Радиостанции Harris попали к русским в руки еще в 2008 году во время войны в Грузии. Были эти радиостанции и в Крыму. Можно с уверенностью говорить, что кроме как в качестве учебного пособия, о том, что такие средства связи существуют, они больше никак их использовать не смогут. Ну, или как вариант, слушать эфир на радиолюбительской частоте. Ключи шифрования подобрать или взломать не представляется возможным. Вклиниваться в связь нашей армии или слушать переговоры, тоже нельзя", - говорит собеседник издания.

По его словам, российская промышленность на сегодняшний день не в состоянии повторить конструктивные решения, применяемые в радиостанциях. Например, чипы для Harris делаются по специальному заказу компанией Texas Instruments. Вместе с тем, если в РФ примут решение вернуть изъятое радионавигационное оборудование Украине, то использовать его по прямому назначению уже будет невозможно. Существует угроза, что в данном случае, оно может быть использовано для сбора разведывательной информации против ВСУ.

Капитан первого ранга ВМС Украины в отставке Евгений Лупаков говорит, что после обследования кораблей, необходимо возвращать их в состав флота. По его оценкам, на восстановление ходовых характеристик и боевого состояния потребуется три-четыре месяца. А через полгода корабли можно будет ввести в первую линию.

Если украинская сторона восстановит оба бронекатера, то в следующем году у нас может появиться уже более или менее полноценный "москитный флот" о формировании которого заявлялось еще три года назад. Напомним, в середине 2016 года в Минобороны сообщил о готовности уже к 2020 году спустить на воду 30 боевых кораблей и катеров. Они могли бы защитить интересны нашей страны в прибрежной зоне, атакуя врага по принципу "волчьей стаи".

Кроме шести уже имеющихся МБАК - "Аккерман", "Никополь", "Бердянск", "Лубны", "Кременчуг" и "Вышгород", в начале декабря 2019 года ВМС Украины получили седьмой бронированный катер этого же класса - "Костополь". Как рассказал "Апострофу" руководитель Украинского милитарного портала Тарас Чмут, "Костополь" еще не вошел в состав ВМС. Его передача ожидается в 2020 году. По его информации, в будущем году флот должны пополнить пять кораблей украинского производства. "Кроме "Костополя", точно будет еще один МБАК. Два десантно-штурмовых катера (ДШК) класса "Кентавр" (проект 58181) находятся в Одессе, но их еще не принимали в состав флота, поскольку есть вопросы к производителю по исполнению технических характеристик. Третий "Кентавр" сейчас строится на заводе на Рыбальском", - отмечает Тарас Чмут.

Если эти планы будут воплощены в жизнь, то в распоряжении ВМСУ в 2020 году могут оказаться, как минимум, восемь "Гюрз" и три "Кентавра". К этому количеству следует прибавить еще два американских патрульных катера типа Islands, которые в ноябре 2019 года прибыли в Одессу, получив названия "Славянск" и "Старобельск". Тогда же в Одессе старший советник председателя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон заявил, что США предоставят Украине еще три катера этого же класса.

Здесь стоит отметить, что процесс постановки на службу в украинском флоте первых двух "Айлендов" оказался долгим. Они были переданы в распоряжение ВМСУ еще 27 сентября 2018 года. Но, как видим, в Одессе они оказались только спустя год после этого события. Но если с тремя следующими кораблями дело пойдет быстрее, то в 2020 году украинский флот может получить в свое распоряжение 16 боевых катеров. Это более чем половина от той численности "москитного флота", которая была заявлена в 2016 году.

Еще одной составляющей этого флота должен стать ракетный катер типа "Лань". Однако о конкретных сроках его появления говорить еще рано, поскольку "Лань" должна быть оснащена украинскими крылатыми ракетами "Нептун", которые еще не приняты на вооружение и находятся на финальной стадии испытаний.