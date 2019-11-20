В Украину вернулись возвращенные Россией корабли: первые подробности, фото и видео

В среду, 20 ноября, в Очаков, Николаевская область прибыл захваченный ФСБ РФ в конце 2018 года бронекатер "Никополь", также на подходе "Бердянск" и буксир "Яны Капу".

Об этом сообщается на канале "Украина сейчас" в Telegram.

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Украинские корабли в порту встретили большое количество местных жителей, в частности, дети. Ученики местной школы развесили на берегу флаг Украины.

Также журналисты сообщили, что в ближайшие часы в город прибудет президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", ранее Россия передала Украине малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу", захваченные при попытке пройти через Керченский пролив в декабре 2018 года. Корабли вернулись в Украину в поврежденном состоянии, без электроники и боеприпасов.