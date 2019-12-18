Их повесят на вилах: как "Слуги народа" родную землю раздавали

Бой за открытие рынка земли вышел на финишную прямую. На текущей пленарной неделе Верховная Рада все таки попытается проголосовать за земельную реформу во втором чтении, хотя даже в самой фракции "Слуги народа" нет согласия касательно этого вопроса, а фракция "Батькивщины" планирует блокировать трибуну, чтобы в парламенте вообще не приступили к рассмотрению этого вопроса. Подробнее в материале "Апострофа".

Утро 17 декабря под Верховной Радой началось бурно: под стенами собрались сразу несколько акций протеста – и АвтоЕвроСила, и противники открытия рынка земли, и протестующие против законопроекта № 0931 касательно противодействия дискриминации. Однако активнее всего в парламенте звучал земельный вопрос. С самого утра трибуну заблокировала фракция "Батькивщины", которая выступает против открытия рынка земли в существующем виде и фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь". В результате Верховная Рада не могла приступить к своей работе, проголосовав только за поддержку организации "Пласт". После чего главы фракций собрались на консультации у спикера ВРУ Дмитрия Разумкова.

После долгих переговоров было решено досрочно закрыть утреннее заседание и провести внеочередное заседание аграрного комитета при участии руководства парламента и фракций. На заседание прессу не пустили.

И пока депутаты совещались за закрытыми дверями, под Радой началось настоящее побоище. Полиция начала разбирать палатки митингующих, что спровоцировало конфликт. В ответ на действия правоохранителей, митингующие разобрали брусчатку, которой стали бросаться в полицию. После чего площадь у парламента просто зачистили, освободив ее от митингующих, в основном, относящихся к "Национальным дружинам". Пострадавших с обеих сторон увозили на скорой помощи.

В самой Раде в этот момент было не менее жарко. В результате переговоров представители разных политических сил так и не пришли к согласию, решив просто закрыть досрочно заседание Рады и уйти на очередные совещания. При этом, даже в самой фракции "Слуги народа" нет однозначной поддержки документа. Как ранее стало известно "Апострофу", часть мажоритарщиков-"слуг" не были готовы голосовать за документ из-за количества гектаров, которые могут быть сконцентрированы в одних руках. В первом чтении это было 210 тысяч гектаров. "Многим мажоритарщикам, например, из Львова, пишут фермеры, мол мы не поддерживаем эту инициативу, мы вас повесим на вилах. Конечно, части депутатов, особенно тем, кто впервые попал в политику, это читать страшно. Они боятся за свою репутацию, за свою поддержку в дальнейшем", - ранее говорил "Апострофу" один из парламентариев из СН.

Для того, чтобы придти к общему знаменателю, неоднократно проводилось заседание профильного комитета, а в понедельник (16 декабря) вечером фракция СН собралась на очередную встречу, где главным вопросом была земля. "Было решено ставить это на голосование в четверг (19 декабря), было сигнальное голосование, кто "за", кто "против", обсуждалось компромиссное решение по количеству гектаров в одних руках",- пересказал встречу один из нардепов.

Позже в руководстве фракции рассказали не под запись о том, что сейчас определяются сколько гектаров разрешить отдать в одни руки. "Колеблемся между 10 тысячами гектаров и 20 тысячами. Половина фракции за первый вариант, половина за второй. Но если оставлять допустим, 10 тысяч гектаров, то либеральная часть фракции не будет готова поддерживать, поэтому ищем компромисс", - рассказывает источник в СН.

Чтобы сократить время на рассмотрение правок, которых сейчас почти пять тысяч, в "Слуге народа" придумали сгруппировать похожие. "Регламент в целом позволяет это сделать, хотя есть разные трактовки", - комментирует нардеп. Голоса, как убеждают во фракции, у них найдутся. "Большая часть нашей фракции все-таки поддержит, плюс депутатские группы "За будущее" и недавно созданная группа "Довіра", - полагает народный депутат.

Другие фракции поддерживать документ не планируют. В "Европейской солидарности" и в "Голосе" говорят, что не могут голосовать за то, чего не видели, так как конечный вариант документа не ясен. По мнению ряда нардепов от "Голоса" такое затягивание вызвано нежеланием ряда депутатов голосовать за окончательное снятие неприкосновенности с нардепов (во вторник, 17 декабря, Рада должна была проголосовать за законопроект №2237, который позволил бы с 1 января 2020 года окончательно убрать неприкосновенность - без этого закона и без согласия ВРУ депутатов и дальше нельзя будет привлекать к ответственности).

При этом, в "Батькивщине" планируют блокировать трибуну и протестовать против принятия законопроекта о рынке земли и дальше. "Мы впервые столкнулись с такой ситуацией, с таким блокированием, мы просто не знаем, что делать", - сокрушался в кулуарах один из нардепов-"слуг".

Юлия Тимошенко все это время жестко критиковала законопроект и президента Владимира Зеленского по поводу голосования за землю, требуя проведения референдума.

"Там остается продажа земли по 10 тысяч в одни руки, чего нет нигде в мире, остается продажа юридическим лицам, причем они так хитро прописали про иностранный капитал, что возможна продажа тем, кто не имеет нарушений с точки зрения отмывания денег", - рассказывала в кулуарах Тимошенко.

При этом, политик отметила, что в СН никак не аргументируют почему хотят принять закон до Нового года: "Они говорят: у нас большинство в Верховной Раде, у нас большинство в комитете, и они делают все, не обращая внимания на регламент и на протесты людей".

В то же время в самой фракции СН готовы даже продлить работу Верховной Рады еще на две недели, чтобы все же принять законопроект. "Мы можем провести выездное заседание, или голосовать ночью, чтобы лишить оппонентов бдительности, или продлить работу Рады, но показать им, что мы можем принять документ", - прокомментировал один из нардепов. Один из собеседников также рассказывал, что существует вариант начать голосование до Нового года, а продолжить уже после праздника.

Но окончательные решения будут приниматься после встреч с главами фракций и очередного заседания аграрного комитета, который состоится утром 18 декабря. И уже традиционно без прессы.

"Но часть депутатов-слуг уже взяла билеты на новогодние праздники, включая Дмитрия Разумкова, а потому этот вопрос все хотят решить как можно скорее. Измениться что-то может только если сам Владимир Зеленский твердо скажет, что до Нового года нужно проголосовать за землю во что бы то ни стало", - прокомментировали во фракции.