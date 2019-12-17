​Драка за землю: кто победит в парламентской битве за украинские черноземы

Конфликт вокруг скандального законопроекта о рынке земли в Украине вылился в силовое противостояние полицейских и митингующих под стенами Верховной Рады. Во время протестной акции в ход пошли штатные спецсредства правоохранителей и подручные средства митингующих (газовые баллончики, тротуарная плитка, колья от палаток. Также есть травмированные с обеих сторон. "Апостроф" выяснял, какие вопросы законопроекта о рынке земли вызвали столь высокий градус противостояния на Грушевского и чего ожидать дальше.

С утра вторника, 17 декабря, под стенами Верховной Рады в Киеве собралось множество протестующих, которые попытались поставить палатки на проезжую часть улицы Грушевского. Однако напоролись на противодействие полиции. При этом полицейские действовали довольно жестко и даже били лежачих. В ответ участники акции начали кидать камни, файеры и другие предметы. В результате палатки были демонтированы, а часть митингующих задержана (по данным МВД, были задержаны 26 протестующих - вечером их отпустили).

Впрочем, столкновения по Радой – далеко не первый случай физического насилия, причиной которого стало форсирование земельной реформы. Ранее возникла потасовка в между депутатами в зале заседаний. Позже активисты-свободовцы избили депутата от "Слуги народа" Андрея Богданца. А еще через несколько дней сообщалось о нападении на коллегу Богданца по фракции – депутата Михаила Ананченко. Правда, позже выяснилось, что это была инсценировка СБУ.

Руководитель "Слуги народа" Давид Арахамия назвал это запугиванием депутатов в связи с предстоящим голосованием во втором чтении законопроекта по рынку земли.

"Правоохранительные органы нас предупредили, что эти нападения могут продолжаться на этой неделе, то есть люди хотят запугать народных депутатов, чтобы они, фактически, не пришли в зал, когда будет голосование, изменили свое мнение и не голосовали", – заявил Арахамия журналистам.

Еще ранее высказался советник премьер-министра по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак. Он фактически признал: опасаясь эскалации недовольства земельной реформой, власть постарается форсировать голосование законопроекта в Раде.

"Реформа должна голосоваться на этой неделе. В противном случае к январю случаи нападений на "слуг народа" станут нормой. И депутатов просто физически запугают. Это делает невозможным принятие не только земельной, но и любой реформы, которая меняет существующее положение вещей", - написал Мушак в Facebook.

А до того, напомним, по стране прокатилась волна протестов против принятия закона о рынке земли. Накал страстей крепчает. Однако обо все по порядку.

Мораторий, переходящий в мораторий…

Аграрная реформа – одна из самых затяжных в истории современной Украины.

Первый Земельный кодекс был принят в 1991 году. А уже через год парламент поддержал введение моратория на продажу земли сроком на шесть лет. Но несмотря на то, что мораторий по определению является временным явлением, в Украине он приобрел черты завидного постоянства. В том смысле, что уже более четверти века депутаты все продлевают и продлевают этот временный запрет на продажу. Последняя его пролонгация имела место в прошлом году со сроком окончания 31 декабря 2019 года.

Однако все эти годы земельная реформа шатко-валко, но продолжалась. В августе 1995 года вышел указ тогдашнего президента Леонида Кучмы "О порядке паевания земель, переданных в коллективную собственность сельскохозяйственным предприятиям и организациям". Следом начался процесс распределения земельных паев среди бывших колхозников. Миллионы людей получили акты на право владения землей сельскохозяйственного назначения. В 2011 году был принят Закон Украины “О государственном земельном кадастре".

Но при этом, как бы в параллель с запретом на продажу, в Украине зародился и развился серый рынок земельного оборота. Угодья торгуются с использованием различных схем. К примеру, собственник пая передает его в аренду на 49 лет с последующим завещанием. Фактически – это продажа, но юридически – нет.

Но почему украинские власти – сменяя одна другую – так и не смогли (не хотели?) завершить процесс создания рынка земли? Возможно, ответ стоит искать в сложившихся политических реалиях? Вопрос о земле подобен вопросу о языке: позволяет манипулировать сознанием масс. И всякий раз перед выборами он оказывается такой себе дубинкой в руках любой оппозиции против любой власти. Может потому президенты и парламентарии – предпочитая не делать в земельном вопросе резких движений – сводили его к очередному компромиссному мораторию? Но, пришел Зеленский…

Плюсы и минусы земельного рынка

Каковы аргументы в пользу рынка земли? Его отсутствие тормозит здоровую конкуренцию в аграрном бизнесе, а без конкуренции не возможен эффективный рост. Отсутствие роста (или его слабые темпы) в свою очередь лишают украинский агросектор привлекательности для внешних инвесторов. Ну а без инвестиций Украина теряет позиции на мировом аграрном рынке.

Апологеты свободной продажи земли в качестве аргумента часто добавляют красноречивую деталь: в мире остались единицы стран, где действует запрет на оборот сельскохозяйственных земель. Называются Таджикистан, Северная Корея, Беларусь, Венесуэла, Куба и Конго.

Какие возможны риски от введения свободного оборота земли? Наиболее частые опасения – в том, что землю задешево скупят иностранцы и беспринципные отечественные олигархи, чем окончательно добьют украинское село, создав хаос и обнищание. В основном именно эти опасения и стали поводом для критики законопроекта.

Так эксперт Growford Institute Алексей Кущ видит риски в возможном приходе на наш рынок крупных зарубежных инвестиционных и пенсионных фондов. Они оперируют большими деньгами и готовы скупать крупные земельные массивы с последующей передачей их аграрным корпорациям под 5-7% от оценочной стоимости земли в качестве рентных платежей. Сейчас украинский земельный арендодатель – это шесть миллионов пайщиков, которые живут в нашей стране и в ней же тратят получаемые деньги. Но если их заменят иностранные фонды – деньги будут выводиться за пределы Украины.

"Если иностранцы становятся владельцами земли, то Украина превращается в печатный станок для рентного дохода иностранных компаний. Разовый эффект от получения инвестиций будет потрачен, проеден… Если украинские собственники продадут землю иностранным покупателям, то один раз. И больше этого актива не будет", - сказал Алексей Кущ в эфире одного из телеканалов.

Противоположное мнение высказывает председатель парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

Он считает разумным предоставление именно украинским компаниям и гражданам преимущественного права покупки земли. Но при этом он полагает, что иностранцев бояться не стоит, ибо уже сегодня тысячи нерезидентов работают в украинском аграрном секторе, владеют землей и приводят инвестиции.

"Я со многими знаком лично, ничего плохого о них сказать не могу. Это достойные законопослушные люди. Вы слышали где-то о рейдерстве иностранцев? Таким занимаются только наши, правда? Вот и ответ на вопрос", - резюмирует Сольский.

При этом он также отбрасывает опасения, что иностранцы станут недобросовестными хозяевами, временщиками, которые загубят наши земли в погоне за сверхприбылями.

"Это очередные мифы. Предприятия, обрабатывающие землю, сами себе не враги. Они хотят получать большой урожай, а это возможно, только если качество земли постоянно поддерживается", - убежден Сольский.

По прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сможет обеспечить украинской экономике от $700 млн до $1,5 млрд ежегодных дополнительных поступлений. А рыночная стоимость гектара украинских угодий составит от $2.2 тыс (по данным Министерства экономики) до более “щедрых" $3-5 тыс, озвученных фракцией “Слуга народа".

Что имеем

Желание разрешить земельный вопрос "либеральным наскоком" уперлось в не совсем комфортную для власти социологию.

По данным группы "Рейтинг", 82% опрошенных в целом против допуска к земле покупателей-нерезидентов. А по данным Research&Branding Group, 69% опрошенных считают, что вопрос о продаже земли должен решаться на всеукраинском референдуме.

Учитывая все это, Владимир Зеленский заявил: референдуму по продаже земли иностранцам – быть! И пообещал в скорейшем времени подать в Раду проект закона о референдуме.

В итоге, земельный законопроект № 2178-10 подготовили к голосованию во втором чтении. По словам министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, в документ ко второму чтению уже поступило около 5 тысяч правок, 3,5 тыс из которых – от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Такую активность министр назвал "тактикой законодательного спама". Вероятно, рассмотрение всего перечня может растянуться на месяцы.

На уровне правительства, по словам Милованова, идет совершенствование инструментария, необходимого для нормального функционирования земельного рынка.

При этом на экспертном уровне настойчиво звучат предостережения о неготовности (или готовности не в полной мере) к реформе украинского бизнеса. Мол, нужно сперва усовершенствовать налоговое законодательство – принять новый Налоговый кодекс и Закон о финансовой амнистии. Это даст импульс в развитии украинского рынка в целом, и он окажется более подготовленным к земельной реформе.

Тут впору вернуться к упомянутому Алексею Мушаку, который обещает, что до проведения референдума иностранцы не будут допущены к будущему рынку: "Под это ограничение попадают все крупнейшие агрохолдинги. Они также не смогут купить землю, поскольку, несмотря на бенефициаров-украинцев, имеют иностранных акционеров".

Также Мушак говорит об уменьшении концентрации земель в одни руки: "Варианты от 5 до 50 тыс га. Последняя цифра пока имеет больше шансов на поддержку, однако окончательное решение еще не принято". Но как сообщили "Апострофу" в "Слуге народа", депутаты рассматривают диапазон от 10 до 20 тыс га в одни руки.

"Мы колеблемся между цифрами 10 и 20 тысяч в одни руки. Хотя если оставить десять тысяч, то либерально настроенные не будут готовы нас поддержать. Потому пока ищем компромиссы", – отметил собеседник "Апострофа".

Напомним, изначально в законопроекте предлагалось разрешить продажу в одни руку до 210 тыс гектаров. Для сравнения, на такой территории "уместится" два с половиной Киева.

Кроме того, перепродажу земли в первые годы после открытия рынка земли предлагается ограничить дополнительными налогами, что должно исключить спекулятивные операции. А в качестве поддержки аграриев предлагается удешевление кредитной ставки до 5%.

Вместо итогов

Как видим, война за украинские черноземы развернулась серьезная. Кто победит, и каким окажется "рисунок победы" – станет понятно уже в ближайшее время. Пока же можно констатировать: в этой войне уже "надломилось" монолитное президентское большинство – почти 30 депутатов "Слуги народа" не поддержали президентский законопроект в первом чтении. Также за него не дала голосов ни одна другая политическая сила, а "Батькивщина" и вовсе заявила о переходе в оппозицию к власти.

Напомним также, что за несколько часов до столкновений у стен Верховной Рады Национальный штаб защиты родной земли распространил коммюнике, где в частности говорится: "Мы будем требовать снять с рассмотрения все законопроекты, который разрешают распродажу сельскохозяйственной земли. Необходимо продолжить мораторий на ее продажу, немедленно провести всеукраинский референдум по народному волеизъявлению, обеспечить выкуп паев государством по рыночной цене для тех, кто хочет продать собственную землю".