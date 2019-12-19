С 1 января 2020 года народные депутаты окончательно лишаются неприкосновенности. 18 декабря парламент принял по сокращенной процедуре изменения, необходимые для практической реализации конституционных изменений, связанных с отменой неприкосновенности. Теперь судьба уголовных производств против депутатов будет в руках генерального прокурора, который самостоятельно будет принимать решение об их открытии. В свою очередь, народным депутатам оставили лазейку, которая может позволить избежать ответственности в будущем.

"Снова всех обманули"

18 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в законодательство, необходимые для полноценной отмены депутатской неприкосновенности. За соответствующие изменения проголосовали 291 народный депутат. Фракция "Слуга народа" дала 223 голоса, "Оппозиционный блок - За життя" – 22, депутатские группы "За майбутнє" – 15, "Довіра" – 17, внефракционные – 14. Не поддержали фракции "Батькивщина" и "Європейська солідарність" (ЄС), "Голос" – голосовал против.

Отметим, в сентябре 2019 года Верховная Рада внесла изменения в Конституцию Украины, исключив из нее норму о неприкосновенности для народных депутатов. Однако для того, чтобы эта норма начала действовать на практике, необходимо было внести соответствующие изменения в Уголовный процессуальный кодекс и закон о статусе народного депутата. 3 декабря соответствующие изменения были приняты за основу. Ко второму чтению документ готовился по сокращенной процедуре. Как рассказал в кулуарах председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский ("Слуга народа"), ко второму чтению в документ была подана 101 поправка, 32 из которых были учтены полностью или частично.

В ходе голосования, больше всего нареканий вызвала поправка народного депутата Григория Мамки (ОПЗЖ), которая по мнению депутатов, нивелировала всю суть отмены неприкосновенности. Согласно принятому изменению, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Поправку поддержали 326 депутатов. Народный депутат Александра Устинова ("Голос") уверена, что данная поправка снова юридически закрепляет неприкосновенность. Изменения не позволят привлекать к ответственности депутатов, поскольку вся их деятельность связана с осуществлением полномочий.

"Это подмена понятий, всех опять обманули. Народный депутат выполняет депутатские полномочия в течение пяти лет, по своему статусу. То есть, круглосуточно, на весь этот период, любая деятельность является выполнением полномочий. Рада закрепила в законе, что за это юридическая ответственность не наступает", – сказала она "Апострофу".

В свою очередь, член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Алексеев (ЕС) объяснил изданию, что принятая поправка не отменяет депутатскую неприкосновенность и не позволяет трактовать норму двояко.

"То, что мы приняли, называется индемнитет, то есть, защита от вреда. В первом чтении была норма об отсутствии ответственности только за деятельность в стенах парламента, а мы расширили ее на всю деятельность. Ведь это не только законодательная работа и выступление с трибуны, а представление в судах, хождение на эфиры, прием граждан. Это мы и закрепили", – сказал он "Апострофу".

Народный депутат VIII созыва Александр Черненко говорит, что принятая норма существует в традициях европейского парламентаризма, она является его основой. По его словам, она позволяет вести оппозиционную деятельность, без угроз политических преследований от властей. Но в существующих реалиях украинской политики, это дает возможность прикрывать противозаконную деятельность.

"Если бы не эта норма, то не было бы Майданов и акций протестов. Ведь это и прием граждан, и общественные приемные, например. Власти просто не дали бы собраться. С другой стороны, под депутатскую деятельность можно спрятать коррупционную составляющую. Здесь важна не сама деятельность, а то, как ее будут оценивать правоохранительные органы и суды", – прокомментировал он изданию.

Все решит Генпрокурор

Нарекания оппозиции вызвало и усиление роли Генерального прокуратура. В принятой редакции, данные о совершенных народными депутатами правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований имеет право вносить только Генеральный прокурор или лицо исполняющее его обязанности. Также он дает разрешение на задержание, избрание меры пресечения, обыск, применение негласных следственно-розыскных действий (НСРД), в том числе тайны переписки, телефонных разговоров. Все ходатайства, кроме применения НСРД, должен рассматривать следственный судья или следственный судья Высшего административного суда Украины. Их рассмотрение должно проходить при участии подозреваемого депутата, которого должны об этом проинформировать. Народным депутатам оставили возможность не явиться в суд по уважительной причине, в таком случае заседание не проводится. Без решения суда депутат может быть задержан, в том случае, если его застали во время совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, связанного с применением насилия, или такого, что стало причиной гибели человека. О его задержании не позднее 24 часов, должен быть проинформирован спикер Рады. В случае задержания спикера, об этом должны немедленно сообщить его первому заместителю. Досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов, имеют право вести следователи Национального антикоррупционного бюро и центрального аппарата Государственного бюро расследований.

По словам Устиновой, в законе остался конфликт интересов между Генпрокурором и народными депутатами. При этом Верховную Раду полностью устранили от процесса юридической ответственности парламентариев.

"Теперь все эти вопросы будет решать только Генпрокурор, которого назначают и увольняют народные депутаты. А предварительное уведомление о рассмотрение ходатайства в суде, приведет к тому, что все дружно будут ложиться в больницу или уезжать на лечение за границу", – сказала она "Апострофу".

Собеседник издания во фракции "Слуга народа", пожелавший остаться неназванным, отметил, что перед голосованием депутатов убеждали проголосовать за этот закон, пояснив это поправкой Мамки и "своим" генеральным прокурором. "Говорили, что норму можно трактовать двузначно, что позволит оспаривать ее в судах. При этом Генпрокурор, "на 100 процентов свой парень", а это гарантия того, что в нужный момент могут прикрыть производство", – пояснил собеседник.