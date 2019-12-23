Открыли, но со скрипом: как Рада изменила избирательные правила

Верховная Рада 330 голосами народных депутатов проголосовала за Избирательный кодекс с предложениями президента. Однако вместе с отменой мажоритарки, документ предусматривает некоторые спорные нормы. Что не так с новым Кодексом – в материале "Апострофа".

Почти под закрытие последней в этом году пленарной недели, Верховная Рада сделала подарок президенту Владимиру Зеленскому и приняла "под елочку" Избирательный кодекс с его предложениями. Предыдущую версию, с трудом принятую еще во время работы Рады прошлого созыва, Зеленский ветировал. За новую версию проголосовали 330 нардепов, большую часть голосов уже по традиции дало монобольшинство "Слуги народа". Однако и другие фракции поддержали законопроект.

Документ планировалось проголосовать еще в начале декабря, однако тогда его рассмотрение было отложено, из-за скандала, возникшего в связи с тем, что часть правок Зеленского не была учтена. После этого, по требованию фракций "Голос" и "Батькивщина", спикер ВРУ Дмитрий Разумков отложил рассмотрение. По неофициальным данным, причина переноса была в том, что не со всеми мажоритарщиками из СН удалось договориться. Последние, как уже неоднократно писал "Апостроф", часто устраивают конфликты внутри своей фракции.

В результате законопроект был направлен в созданную рабочую группу, и уже в четверг, 19 декабря, после доработки был вынесен в сессионный зал.

Согласно принятым изменениям, выборы в Раду теперь будут проводиться по открытым региональным спискам. Избиратели будут голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата в списке.

Право выдвижения кандидатов на парламентских выборах закреплено исключительно за политическими партиями, возможность самовыдвижения не предусмотрена, то есть, закон, наконец, отменяет мажоритарку, которая всегда была полна коррупционных рисков. Теперь кандидаты от одной политической силы будут вынуждены конкурировать между собой.

"Эта система имеет признаки смешанной, то есть, когда большой вес отдельного кандидата позволяет ему продвинуться по списку вверх, а не только партия определяет этот порядок. Эта система заставляет кандидатов конкурировать в рамках одного списка", - комментирует глава гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

Хотя и здесь как оказалось, не все было прописано гладко. Например, чтобы продвинуться по списку вверх, кандидату нужно будет набрать 25% голосов, то есть, почти 7 тысяч человек должны проголосовать за него.

"Каждый кандидат должен набрать не меньше чем 25% от веса полного мандата для того, чтобы продвинуться в рейтинге регионального списка хотя бы на одну позицию наверх. После второго чтения в июле этот процент был один, а сейчас – 25. На этом настаивала фракция ОПЗЖ (Оппозиционная платформа - За жизнь)", - прокомментировала эксперт. Хотя нардеп от СН Александр Корниенко рассказывал в кулуарах журналистам, что 7 тысяч голосов в рамках одной избирательной кампании – не заоблачная цифра, которую, по его мнению, легко можно преодолеть.

В результате, как рассказывали депутаты не под запись, Кодекс в такой редакции стал результатом компромисса между разными фракциями. Например, фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина", хотели сохранить фиксированную часть списка. Хотя основное замечание Владимира Зеленского к Кодексу, касалось того, что он отчасти сохраняет закрытые списки, ведь в нем партия может зафиксировать первую десятку списка. После консультаций с фракциями, новая редакция позволяет сохранить "неприкосновенность" девяти членам списка. То есть, они автоматически попадают в Раду.

"Это стало результатом консультаций с разными партиями, каждая из которых хотела сохранить определенную часть списка, на которую гражданин не сможет повлиять. То есть, ротация, рейтингование не будет происходить касательно первой девятки, которая не будет распределена в региональных списках и за нее граждане Украины не смогут голосовать индивидуально", - поясняет Ольга Айвазовская.

В самой "Слуге народа" отметили, что были приняты "полузакрытые списки". С этим соглашались и другие фракции.

"Нас не устраивает, что девятка закрытая, но это был компромисс между тем, чтобы убить мажоритарные округа или оставить все как есть. А дальше мы договорились исправлять все дефекты", - не под запись рассказал "Апострофу" один из членов фракции "Голос". По его словам, вносить изменения в Кодекс хотят уже в начале 2020 года.

Есть претензии также и к дизайну избирательного бюллетеня, что также создаст поле для манипуляций.

"Граждане будут видеть все фамилии в избирательном списке и ставить галочки напротив политической партии, а уже потом в конце списка будут искать номер кандидата в региональном списке, которому отдадут свой голос. То есть граждане по традиции будут голосовать за партию. Таким образом, получаются вполне себе закрытые списки", - комментирует Ольга Айвазовская.

Таким образом, говоря о принятом Избирательном кодексе, хочется вспомнить фразу "хотели как лучше, а получилось как всегда". Измененные избирательные правила вновь стали результатом политических "договорянков", и даже отмененная мажоритарка не будет предохранителем от коррупции на следующих выборах.