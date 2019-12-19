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Рада приняла новый Избирательный кодекс: что изменится

четверг, 19 декабря 2019, 14:40
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В четверг, 19 декабря, на пленарном заседании Верховной Рады Украины народные депутаты проголосовали за новый Избирательный кодекс, в котором были учтены правки президента Владимира Зеленского.

Как стало известно из онлайн-трансляции заседания Рады, документ поддержали 330 народных депутатов.

Избирательный кодекс был принят в последние дни работы Рады VIII созыва и в конце августа передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Однако, 13 сентября глава государства ветировал закон, указав свои замечания, состоящие из 17-ти пункто.

В частности, Зеленский поднял вопросы по следующим темам: формирование избирательных списков, гендерный баланс, внутренне перемещенные граждане, лица с инвалидностью, права Центральной избирательной комиссии и участковых комиссий, возмещение средств, потраченных на избирательную кампанию, права наблюдателей и СМИ.

Кодекс объединяет в себе положения пяти законов: о выборах президента, о выборах народных депутатов, о местных выборах, о Центризбиркоме и о государственном реестре избирателей.

Документом предусмотрен отказ от смешанной системы выборов с мажоритаркой и переход на пропорциональную с открытыми партийными списками. Избирательный барьер - 5%.

Кроме того, вводятся открытые партийные списки с региональными округами вместо пропорциональной системы по закрытым партийным спискам и мажоритарке. Таким образом, вместо более двухсот одномандатных округов будет всего 27 региональных.

Партии будут обязаны сформировать в каждом округе свой список кандидатов. И партия, и кандидаты получат свои порядковые номера, чтобы избиратели их не забыли, а все списки будут развешивать в каждой кабинке. Соотвественно в бюллетене будет только две графы: "Номер партии, за которую отдаете свой голос" и "Номер кандидата в народные депутаты из партийного списка".

Депутатские мандаты будут распределять пропорционально результатам выборов. Чем больше поддержка партии, тем больше мандатов она получит. Места в сессионном зале займут те кандидаты, которые получили наибольшую поддержку в своем регионе.

Как сообщал "Апостроф", ранее Верховная Рада отложила рассмотрение проекта Избирательного кодекса в связи с тем, что его принятие повлекло бы за собой нарушение регламента ВР.

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