Хор им. Веревки и нарастающее брожение: кто и как делит "Слугу народа"

За почти четыре месяца своей работы фракция "Слуга народа" чаще появляется в новостях не благодаря принятым законопроектам, а из-за постоянного попадания в скандалы из-за междоусобных дрязг и выяснений. Учитывая, что изначально во фракции было установлено 15 внутренних групп, уследить за партийной дисциплиной и правда нелегко. Не упрощают задачу и отдельные центры влияния, которые пытаются расшатывать партию изнутри. О том, что происходит в самой крупной фракции парламента и где депутаты будут брать голоса за свои законопроекты - выяснял "Апостроф".

Почти незаметной для многих в информационном пространстве осталась новость о "роспуске" одной из групп в "Слуге народа". В одном из своих выступлений глава фракции Давид Арахамия сказал, что уволил народного депутата Дмитрия Соломчука, который был одним из его 15-ти заместителей.

"Я так решил. Как руководитель я имею право сам назначать себе заместителей и увольнять их. Ничего не случилось, просто я не очень доволен его работой. И мы решили оптимизировать количество – у нас было 15 групп, решили сделать 14".

Сам Соломчук сказал "Апострофу", что это было практически совместное решение с Арахамией.

"Я физически не успеваю бывать в Киеве, на мне выборы в ОТО. Это было наше совместное решение с Давидом и у нас все хорошо", - прокомментировал Соломчук.

Хотя на самом деле не все так хорошо. Соломчук возглавлял группу, которая ориентировалась на бизнесмена Илью Павлюка. Он в прошлом был помощником депутата-коммуниста Игоря Калетника. Павлюк стал известен еще во время избирательной кампании как работник теневого штаба Владимира Зеленского.

Во время президентских выборов Павлюк занимался координацией и финансовым обеспечением региональных представителей Зе!Команды. Тогда его деятельность засветили журналисты проекта "Наши гроши". Позже его группу в Офисе президента стали замечать в сотрудничестве с олигархом Ринатом Ахметовым, что очень разозлило Зеленского.

"У этой группы была отдельная координация, встречи. Зеленский сразу сказал, что такого быть не должно", - сказал "Апострофу" один из депутатов "Слуг" не под запись.

"У них было даже две группы, которые ситуативно между собой общались. За последнее время их осталось порядка 20-30 человек. Но теперь их расформировали, и они будут голосовать как все - даже уже голосуют", - добавил еще один депутат из фракции.

Еще одна группа, которая периодически добавляет головную боль руководству фракции и Офису президента — так называемая группа Игоря Коломойского. На него во фракции ориентируются Александр Дубинский, Макс Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Олег Дунда и еще ряд днепровских депутатов-мажоритарщиков кроме Юрия Мысягина. Он, как говорят собеседники, больше ориентируется на главу ОПУ Богдана.

Правда, после ряда профилактических бесед с Дубинским, тот несколько поумерил свой пыл.

Александр ДубинскийФото: Апостроф / Александр Гончаров

"Но они сейчас не доставляют много проблем. У них нет отдельных чатов, как это было, например, у группы Павлюка. Да и в самой группе Коломойского не все его и любят. Хотя с ними точно будут проблемы перед вторым чтением рынка земли. Будем торговаться с ними", - сказал один из высокопоставленных членов фракции не под запись.

Еще одна весомая группа в "Слуге народа" - это депутаты министра внутренних дел Арсена Авакова. По разным оценкам в эту группу входит 20-25 депутатов. Основной "штык" Авакова во фракции - Денис Монастырский.

У министра с президентом сейчас, как рассказывают собеседники с двух сторон, отношения не самые радужные, что также добавляет турбулентности и во фракции. К этой группе влияния также можно отнести и юриста Сергея Нижнего. Его также засветили журналисты программы "Наши гроши" во время избирательной кампании, опубликовав четыре основных группы влияния в штабе Зеленского.

Одна из самых мощных и влиятельных групп в "Слуге народа" - это свои, то есть кварталовцы. Это те, кто пришел с Зеленским в политику из бизнеса. В основном это члены "Вечернего квартала", к которым, например, относится Юрий Корявченков, недавно засветившийся в аудиоскандале. У этой группы напряженные отношения с остальными.

Кроме них, в "Слуге" также есть депутаты, ориентирующиеся на зернового монополиста, владельца "Кернел" Андрея Веревского. Это порядка пяти человек.

"Марьян Заблоцкий, например, один из самых заметных в группе", - сказал "Апострофу" один из нардепов "Слуги народа".

И, наконец, еще одну влиятельную группу под названием название "Цели и ценности" составляют так называемые идеологические столпы фракции — например, политтехнолог Никита Потураев и вице-спикер Руслан Стефанчук. Входящие в эту группу люди занимаются разработкой наиболее концептуальных законопроектов.

Кроме того, есть отдельные депутаты, которые ситуативно сотрудничают с рядом бизнесменом или другими олигархами. Например, есть во фракции и те, кто ориентируется на Виктора Пинчука.

При таком положении вещей, сохранить монолитность фракции, чего так хочет Владимир Зеленский, вряд ли удастся.

Кроме того, не так легко будет собирать голоса под необходимые законопроекты. Например, мы наблюдаем массу сложностей со вторым чтением рынка земли.

Но как говорят в руководстве фракции, на помощь "Слуге народа" может придти вновь созданная депутатская группа "Доверие", состоящая из 17 народных избранников. Неофициально ее уже назвали "Хор им.Веревки", делая отсылку все к тому же бизнесмену Андрею Веревскому, некоторые также переименовали ее в "Доверие Зеленскому".

"Да, группа "Доверие" будет к нам лояльно. Они поддержат нас по земле. Но это же кооператив, как например, группа "За будущее" - там нужно отдельно говорить со всеми. С тем же Иванчуком (нардеп Андрей Иванчук, - "Апостроф") нужно говорить отдельно. С Сергеем Шаховым тоже. Но ключевое влияние там оказывает Веревский", - пояснил "Апострофу" собеседник в "Слуге народа".

Не утихают конфликты среди списочников и мажоритарщиков. Последних все еще хотят приструнить с помощью императивного мандата. Но из-за возникших недовольств ситуацию временно поставили на паузу.

"Количество обиженных растет, кому-то недоплачивают, кто то недоволен премьер-министром и хочет его отставки. В частности, группа Коломойского. Кто-то решил, что поймал Бога за бороду. Поэтому брожения только будут нарастать", - комментирует один из нардепов мажоритарщиков.

В свете этих событий недавние слова Владимира Зеленского о роспуске уже нового созыва Верховной Рады не кажутся такой уж шуткой. Однако получить такой же беспрецедентный кредит доверия у общества "Слуге народа" уже не удастся.