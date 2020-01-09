Зеленский срочно вернулся в Киев и провел совещание из-за катастрофы самолета МАУ в Иране: все подробности

В ночь на четверг, 9 января, президент Украины Владимир Зеленский срочно вернулся в Киев из Омана, где находился с семьей на отдыхе. Причиной стало крушение самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Иране. Сразу же после возвращения он собрал совещание с топ-чиновниками, в ходе которого прозвучал ряд важных заявлений. "Апостроф" рассказывает все, что известно.

Частный борт, на котором находился Зеленский, приземлился в аэропорту "Киев" ("Жуляны") около 02:40.

По данным "Страны", перелет президент совершал на самолете Bombardier Global Express 6000 и он обошелся в сумму от 65 до 100 тысяч долларов. Год выпуска самолета - 2014. Оператор - Vista Jet (Мальта). Бортовой номер 9H-VJN, номер рейса VJT861.

Глава государства на авто Mercedes-Benz Vito прямо из аэропорта отправился на Банковую и через 15 минут заехал на территорию Офиса президента (ОПУ).

"В здании включили свет на этаже, где находится кабинет президента. На улицах вокруг ОПУ журналисты заметили скопление сотрудников государственной охраны", - говорится на странице программы "Схемы" в Facebook.

Вскоре стало известно, что Зеленский созвал рабочее совещание из-за крушения самолета МАУ в Иране - собрались премьер-министр Украины Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко и представители других ведомств.

9 января в Украине объявили днем траура. С целью чествования памяти погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Также Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы. Согласно заявлению ОПУ, отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета. Иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования.

"Проводится работа с родственниками украинцев, погибших в Иране, им оказывается психологическая помощь. Государство обязательно проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты. Кроме того, происходит сбор ДНК родственников погибших украинцев. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 9 января президент проведет телефонные разговоры с официальными лицами стран, граждане которых погибли в результате трагедии.

загрузка...

В Офисе президента подчеркнули, что ночью в Иране совершил посадку борт с 45 украинскими специалистами различных отраслей, которые имеют большой опыт работы на местах авиационных и техногенных катастроф. Они будут принимать участие в расследовании крушения самолета.

На сайте главы государства было обнародовано обращение Зеленского к украинцам. Приводим его полный текст и видео.

"Уважаемые украинцы! Утро 8 января 2020 года стало черной страницей в истории и Украины, и всего мира. Мои искренние соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины: Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лыхно, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Кобюк.

Их семьям государство предоставит всю необходимую помощь. 9 января объявлено днем национального траура. Я также выражаю соболезнования семьям других погибших. Известно, что это граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

Бесспорно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права.

Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран.

В Иран в составе поисково-спасательной группы в 03:30 уже прибыли 45 наших специалистов, в том числе с Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ. Через два часа они отправятся к месту катастрофы.

Мы ожидаем, что все они будут включены в работу комиссии, в частности к расшифровку записей "черных ящиков".

В случае необходимости в состав комиссии могут привлекаться и другие необходимые эксперты, которые также прибыли в Тегеран. Это представители СНБО, Службы безопасности Украины, ГСЧС, Минобороны, министерств иностранных дел, внутренних дел и других государственных учреждений. Это лучшие специалисты нашей страны, которые имеют большой опыт экспертиз. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших украинцев.

Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинского Боинга-737.

Также в Украине будет проведены внеплановые и полные проверки состояния безопасности полетов МАУ и других отечественных авиакомпаний.

Украинским гражданам рекомендовано воздержаться от посещения этого региона. До выяснения всех причин катастрофы украинским авиакомпаниям запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Отдельно отмечу, что к отправке украинского самолета и после него в международном аэропорту Тегерана садились и взлетали самолеты международных, в том числе и европейских авиакомпаний. Полеты прекратили только Соединенные Штаты Америки.

Ни одна другая страна не запрещала полеты своих авиакомпаний над Ираном и не отменяла рейсы до утренней авиакатастрофы.

И напоследок. Сейчас наше информационное пространство полно многочисленными теориями и домыслами относительно трагедии. Понятно, что все мы хотим как можно быстрее узнать правду. Но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета работы комиссии по расследованию.

И я прошу всех - особенно, когда Украина находится в условиях информационной войны, - воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий.

Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость. А еще эта страшная история должна научить всех нас - и каждого гражданина Украины, и каждого мирового лидера - ценить человеческие жизни. И делать это до того, как они так быстро и болезненно обрываются".

После завершения рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, Владимир Зеленский отправился в аэропорт "Борисполь", чтобы почтить память жертв трагедии. Там президент возложил цветы к фотографиям погибших.

Напомним, на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который упал возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 - Канады, 82 - Ирана, 3 - Германии, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, 3 - Великобритании.