Фабрика "фейлов": почему команда Зеленского опозорилась в Давосе

Поездка украинской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе принесла множество новостей. Впрочем в основном они были связаны с конфузами, недоразумениями, а также пустыми заявлениями украинских чиновников о "миллиардных инвестициях" и "диджитализации". Почему украинские топ-чиновники в Швейцарии запомнились "фейлами" и "фейками", а также о причинах того, почему участие в одном из главных международных событий года Украина записывает себе в пассив, разбирался "Апостроф".

Трамп против Греты на трибуне Давос

Несмотря на ежегодные заявления экспертов о том, что Экономический форум в Давосе (ВЭФ) "уже не тот что был раньше", данное мероприятие остается одним из главных международно-политических событий года. Юбилейный 50-й Всемирный экономический форум по уровню представительства явно опережал прошлогоднее мероприятие. В частности, приехал сам Дональд Трамп, выступив с "предвыборной речью", как ее уже успели окрестить СМИ. Президент США также успел поспорить с Гретой Тунберг о климатических изменениях, но в результате достаточно неожиданно присоединился к экологической инициативе ООН по посадке миллиарда деревьев. В целом, тема экологии и климатических изменений стала главной на нынешнем форуме. Также мировые лидеры обсуждали темы "диджитализации", замедления темпов роста мировой экономики, а также другие глобальные и локальные проблемы.

Такая несколько аполитичная повестка Всемирного экономического форума сложилась в результате того, что для глобальных игроков ВЭФ уже давно не является площадкой для обсуждения или принятия решений.

"В нашем медийном пространстве значение Давосского экономического форума традиционно несколько преувеличивают. Например, как преувеличивают значение Евровидения. Глобальная элита не слишком серьезно воспринимает заявления на ВЭФ. Этот форум нужен игрокам из "второго" и "третьего мира" - к которым относится и Украина - которым нужно прокоммуницировать между собой, встретиться с инвесторами и так далее. Но форум не является площадкой для выработки стратегических решений", - рассказал "Апострофу" политический консультант Ярослав Божко.

Впрочем, для нашей страны этот форум являлся хорошим шансом улучшить свой имидж в глазах мировых "китов" финансово-экономической сферы. Но, к сожалению, украинская власть смогла показать на Всемирном экономическом форуме лишь свой непрофессионализм и отсутствие базовых знаний о реалиях мировой политики и экономики.

Откровение о ЕС в исполнении Арахамии

Фронтменом украинской делегации в Давосе стал президент Зеленский, который перед почти пустым залом провозгласил наполненную пафосом речь, в которой запомнилась разве что "домашняя заготовка" о призыве организовать для Украины "энтер" в ЕС в связи с тем, что Великобритания решила осуществить "экзит".

Все это выглядело бы хоть сколько-нибудь органично, если бы после выступления Зеленского соображениями о перспективах евроинтеграции Украины не решил поделиться Давид Арахамия. Главный "слуга народа" украинского парламента заявил всему миру о давлении на Украину.

"Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой "гармонизации законодательства". Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то она всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам. Если мы гармонизируемся, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи большим государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют", - заявил журналистам Арахамия.

Давид АрахамияФото: unian

Очень странно, что Арахамия решил привести в качестве иллюстрации своих убеждений "бедную Словению". Конечно, можно списать эти слова на банальную ошибку - в Зекоманде любят путать названия стран: Литву стали называть Латвией, а Канаду - Канадией. Но даже если главный парламентский "слуга" хотел назвать Словакию вместо Словении, то все равно он явно промахнулся. Потому что ни Словакия, ни Словения не являются самыми бедными странами ЕС. Более того, Словения по своим экономическим показателям вообще является лучшим примером успешной евроинтеграции пост-социалистической страны.

Но главная проблема - даже не в слабой осведомленности Арахамии. По сути главный парламентский "слуга" поставил под сомнение искренность призывов Зеленского о готовности Украины войти в ЕС. К тому же сказано это все было российским журналистам. В результате получается, что Западу украинцы на форуме рассказывают одни вещи, России - практически противоположные. Каким после этого будет уровень международного доверия к Украине? Ответ очевиден.

"Представители президентской силы - непрофессиональные и невежественные. Но здесь нечему удивляться - людям просто повезло попасть во власть, и они считают себя самыми умными. И к тому же, судя по всему, не слушают советников. И попытки Арахамии затем взять свои слова обратно только подтверждают это", - рассказал "Апострофу" политолог Алексей Голобуцкий.

Как сообщали журналисты из украинского представительства в Давосе, после "откровений" Арахамии его чуть ли не всей делегацией просили больше ни слова не говорить о евроинтеграции. И если бы все ограничилось только этим заявлением Арахамии, то в принципе все было бы еще неплохо...

Как Гончарук Укрзализныцю немцам передавал

Сенсацией стало заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука на украинском завтраке в Давосе о том, что Украина на 10 лет передает "Укрзализныцю" немецкой компании Deutche Bann. Но не успели в Украине даже толком проанализировать слова премьера, как прозвучало официальное заявление Deutche Bann. Там пояснили, что ни о каком управлении речь не идет и немецкая компания будет лишь консультировать украинцев.

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Алексей ГончарукФото: kmu.gov.ua

Неужели украинский премьер был не в курсе того, какой меморандум на самом деле он подписывал? Простая логика позволяет отбросить это предположение. Скорее всего, Гончарук на фоне недавнего "кассетного скандала" так спешил похвастаться успехами в Давосе, что не слишком размышлял над формулировками.

"От Гончарука стали ждать очень конкретных и четких результатов после скандала со "сливом" аудиозаписей. Он их, очевидно, не может дать. И поэтому Гончарук коммуницирует таким образом, чтобы показать большие достижения, даже имея в реальности довольно посредственные события", - считает Ярослав Божко.

Решив попиариться успехами в Давосе, Гончарук продемонстрировал очередной провал коммуникационной политики и лишь подтвердил тезис о готовности украинского политикума ради пиара идти на преувеличение своих успехов и даже откровенные фейки.

Поэтому не удивительно, что на Западе восприняли с большим скепсисом обещания президента о персональных "няньках" для инвесторов и налоговых льготах.

"Украине нужна четкая программа, конкретные предложения, направленные не на то, чтобы "хайпануть", а чтобы предложить то, что заинтересует всех топ-игроков. Но пока власть занимается тем, что пытается выдать желаемое за действительное, рассказывая, как у нас все классно. И такие заявления очень опасны в контексте отношений с другими странами. Когда власть озвучивает различные инициативы, все, прежде всего, смотрят на практику. У нас борются с игорным бизнесом - но он существует, у нас требуют снижения цен на топливо - они остаются на том же уровне. И поэтому обещания о том, что все будет не так как обычно - без проведения реальных реформ - выглядят как откровенная глупость. Ведь инвесторы прекрасно знают, какая ситуация в Украине, и поэтому трижды подумают, прежде чем вкладываться в страну с неработающими судами и правоохранительной системой", - отметил Алексей Голобуцкий.

Конечно же, не провалами едиными запомнилось посещение украинцами Давоса. Но к сожалению, сильные и интересные спикеры, а также и озвученные ими нетривиальные мысли и идеи просто потерялись на фоне "ляпов" со стороны первых лиц украинского государства. И если Зеленский не хочет дальнейших серьезных репутационных потерь для себя и Украины, то в дальнейшем к подобным мероприятиям его команде стоит готовиться гораздо более тщательно. Или же лучше не позориться и не ехать на них вообще...