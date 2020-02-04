Миллионные залоги на выборах: как Порошенко подставил Зеленского

В 2020 году в Украине пройдут местные выборы, которые могут окончательно изменить политический ландшафт. Подготовка к будущему волеизъявлению, в том числе, и законодательная, началась еще раньше - в прошлом году, когда Верховная Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс. Впрочем, не обошлось без серьезных недоразумений. Так, норма о необходимости внесения миллионов гривен залога для участия на местных выборах вызвала серьезный скандал. "Апостроф" разбирался, как в Избирательный кодекс "затесался" многомиллионный залог, какие правки планируют принять в данный документ народные депутаты.

Несмотря на то, что Верховная Рада успешно проголосовала за новый Избирательный кодекс еще в декабре прошлого года, только после новогодних праздников в соцсетях и СМИ заговорили об одном важном моменте, который законодатели вписали в документ – а именно, о неподъемных суммах залогов для участия на выборах. Согласно нормам кодекса, залог для участия в выборах мэров городов, количество избирателей в которых превышает 90 тыс., рассчитывается по специальной формуле. Она равна размеру четырех минимальных зарплат на каждые 10 тысяч избирателей. В результате, для Киева залог составит более 4 млн грн, Харькова – 1,9 млн, Днепра —1,4 млн, Одессы – 1,3 млн, Львова – более миллиона. По аналогичной формуле рассчитывается залог для участия в выборах областных и городских советов с количеством избирателей более 90 тысяч избирателей. При этом, для кандидатов в местные советы и на должности сельских, поселковых и городских голов с количеством избирателей в 90 и менее тыс. избирателей, денежный залог отменен.

В целом, по мнению экспертов, в результате принятия данной нормы наметился явный дисбаланс, поскольку миллионные залоги ограничивают права украинцев на участие в избирательном процессе. Баллотироваться же смогут только миллионеры. Таким же образом отсекаются небольшие политические партии, которых искусственно принуждают искать спонсоров и идти на политическую коррупцию.

Эти нововведения уже вызвали бурную реакцию в политических кругах. К примеру, бывший народный депутат Юрий Левченко уже объявил о сборе средств для залога на выборах мэрах Киева. Сообщение о своих планах принять участие в выборах главы столицы он разместил на странице в Facebook, подкрепив их реквизитами счетов для сбора пожертвований. Как рассказал "Апострофу" Левченко, за несколько дней удалось собрать десятки тысяч гривен.

"Повышение залога до таких размеров является антиконституционным. Тем самым вводится имущественный ценз, разделяющий граждан по финансовому уровню. В большинстве западных государств нет залогов для местных выборов. К такой же практике на местных выборах нужно прийти и нам", – говорит он.

Стоит отметить, что данная норма закралась в Избирательный кодекс еще в прошлом созыве Верховной Рады. В конце августа документ был подписан спикером Андреем Парубием и передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому. 13 сентября 2019 года глава государства ветировал закон, указав свои замечания. Спустя пару дней в Раду был передан список предложений, которые Зеленский хотел видеть в законе. 19 декабря народные депутаты 330 голосами проголосовали за Избирательный кодекс с предлагаемыми изменениями. Кодекс вступил в силу в январе 2020 года. Тогда же и заметили эту норму.

Андрей Парубий и владимир ЗеленскийФото: unian

Уже 17 января в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект авторства группы народных депутатов от фракций "Батькивщина", "Голос", "Европейская солидарность", "Слуга народа" и депутатской группы "Довира". 27 января данный документ попал в парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Основная суть предлагаемых группой народных депутатов изменений – снижение суммы залога для участия в выборах. Законопроектом предлагается рассчитывать сумму залога на каждые 90 тыс. избирателей, а не 10 тыс., как сейчас.

Снизить не только залог, но и барьер

Председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко ("Слуга народа") в разговоре с "Апострофом" отметил, что вопрос залога на выборах – очень важен, поэтому его следует тщательно обсудить перед внесением в сессионный зал. Он отметил, что 12 марта будет организован "круглый стол", на котором будут обсуждать депутатскую инициативу.

"Я лично и комитет в целом считаем законопроект чрезвычайно важным. Он направлен на упрощение доступа граждан к реализации ими своих конституционных прав – избирать и быть избранным. Нам очень важно, чтобы процедура прохождения документа была соблюдена безупречно. В частности, именно сейчас заключение по законопроекту готовит Главное научно-экспертное управление ВР. Нам также крайне важно, чтобы при рассмотрении законопроекта было достигнуто максимальное согласие между фракциями и народными депутатами, имеющимися в парламенте. Именно поэтому наш комитет 12 марта проведет круглый стол, во время которого, среди прочих, будет рассмотрен и этот вопрос. К обсуждению приглашаем представителей всех фракций. Нам важно услышать и учесть все позиции", - сказал он изданию.

Заместитель председателя профильного комитета Александр Качура из "Слуги народа" уверяет, что в декабре, когда принимались предложения президента по вето, Верховная Рада не могла не проголосовать за скандальную норму кодекса.

"Могу вас заверить, что это произошло не по недосмотру или халатности. Согласно регламенту, мы не могли голосовать за какие-либо изменения, кроме предложенных президентом. Было решено принимать кодекс как есть, а потом уже исправлять его. Сумма залога будет изменена на максимально адекватную. Это решим после обсуждения с коллегами", – говорит он "Апострофу".

Александр Качура: "Было решено принимать кодекс как есть, а потом уже исправлять его"Фото: Getty images

Качура также анонсировал, что в начале третьей сессии, внесет в парламент ряд предложений в Избирательный кодекс. Речь идет о снижении проходного барьера и участии в выборах блоков политических партий.

"Буду предлагать снизить проходной барьер до 3% для Верховной Рады и советов вплоть до областных. Для объединенных территориальных общин – 2%. Это социальный лифт для местных элит, мы не должны ограничивать возможность местного населения общин. Также нужно вернуть возможность участия в выборах для блоков политических партий. У нас сейчас больше 300 партий, почему близкие по идеологии не могут идти на выборы вместе?", – отмечает народный депутат.

"Подарок" от партии Порошенко

Один из соавторов Избирательного кодекса, народный депутат VIII созыва Александр Черненко объясняет "Апострофу", что формула расчета залога была предметом дискуссии во время работы над документом. Большая сумма должна была стать "фильтром", который отсеет фейковых и технических кандидатов.

"Это должно было решать технические проблемы, например, километровые бюллетени, подставных кандидатов. Я против низких залогов, но с учетом, что минимальная зарплата выросла, думаю, нужно все-таки пересмотреть формулу. Если кандидат не может собрать деньги на залог, то, как он собирается участвовать в выборах? В любом случае, на выборах мэров, кандидатам, которые вышли во второй тур, их залог возвращается", - пояснил он изданию. Черненко не смог указать, кто был инициатором повышения суммы залога.

В свою очередь, один из участников рабочей группы по разработке Избирательного кодекса в Раде VIII созыва рассказал "Апострофу", что повышение залоговой суммы было инициировано окружением бывшего президента Петра Порошенко, что должно было стать блокировкой на тот случай, если бы Зеленский решил огласить внеочередные местные выборы. Из-за скандальности данной нормы Банковой пришлось бы вносить в Верховную Раду изменения в Избирательный кодекс, что автоматически затянуло бы старт избирательной кампании.

"Фактически у Порошенко хотели красиво подставить Зеленского. Ведь именно его обвинили бы в том, что его большинство проголосовало за данную норму", - рассказал источник.

Следующие местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. К этому времени у пропрезидентской фракции будет возможность изменить правила выборов в нужном для себя ключе. К тому же с учетом того, что Зеленский получит возможность распустить действующий парламент уже в августе этого года, работа над поправками в кодекс обещает быть весьма активной…