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В "Слуге народа" сделали важное заявление о дате местных выборов

четверг, 23 января 2020, 18:36
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В Украине местные выборы состоятся в установленный законом срок - 31 октября 2020 года и внеочередных выборов не будет.

Об этом в ходе визита в Одесскую область заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Время у нас есть, поэтому, думаю, мы успеем", - уточнил спикер.

По его словам, до дня голосования власти надеются завершить давно начатую децентрализацию, чтобы у местных властей было больше возможностей для преобразований.

Кроме того, Разумков добавил, что у него как у председателя Рады нет претензий к работе депутатов от Одессы и области.

"Однако оценку их деятельности должен давать не я, а вы, так как их выбирала областная громада. Оценивать эффективность выполнения их обещаний - это все-таки ваша прерогатива", - добавил политик.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко рассказал, как будут проходить местные выборы в оккупированных районах Донбасса.

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