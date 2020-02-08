Сейчас уникальный момент для Украины - Андрей Пионтковский

Скандал с импичментом американского президента Дональда Трампа создал благоприятный для Киева консенсус между демократами и республиканцами. Если Украина правильно им воспользуется, то может рассчитывать на статус ключевого союзника – не члена НАТО, как Израиль и Южная Корея. Такие мысли высказал в интервью "Апострофу" российский политолог и публицист АНДРЕЙ ПИОНТКОВСКИЙ.

- Скажите, как вы оцениваете голосование Сената по отстранению Дональда Трампа от должности?

- Голосование было совершенно ожидаемо. Никакого сомнения в том, что Трампа не отстранят от должности, не было. Вы же знаете, что требовались 2/3 голосов всех сенаторов. Что бы про себя не говорили в республиканской партии, внутренняя дисциплина не позволила бы проголосовать им за отстранение Трампа. Хорошо, что хоть сенатор Митт Ромни проголосовал против Трампа. Политически это очень важно. Это информационный повод, достаточно мощный шаг с его стороны. Это решение позволяет сказать, что Трампа обвинили не только со стороны демократов, но и несколько улучшает картину голосования.

- Мы с вами ранее говорили, что успехом будет 4 человека, чтобы разделить голоса сенаторов 50 на 50.

- Колебания были у четырех человек. Это Ромни, две женщины - Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски – и Ламар Александер. Трое непроголосовавших выступили с заявлениями, разъяснив свою позицию. Они сказали, что считают обвинение доказанным. Но двое из них сказали, что нарушение серьезное, но не тянет на отстранение от должности. А сенатор Коллинз сказала, что наказание за это нарушение должен определить американский народ на выборах. В последний день многие сенаторы выступили с объяснением своей позиции. Республиканцы говорили, что нарушение доказано. Но, грубо говоря, не каждое преступление должно караться смертной казнью.

- Вы смотрели 6 февраля, как Дональд Трамп давал пресс-конференцию в Белом Доме по поводу результатов голосования в Сенате? Он созвал республиканцев, очень долго благодарил каждого и людей, которые ему помогали.

- Да, только не выдержал до конца – все было банально, он много повторял одно и то же. Моя жена выдержала и сказала, что в конце он довольно грубо оскорблял Ромни и спикера Ненси Пелоси. Это же делал он с утра в Twitter. Но госпожа спикер тоже не показала образец политкорректности, когда разорвала речь Трампа и чуть ли ему в физиономию не бросила. Правда, Трамп первым начал, не ответив на протянутую ею руку. Все это характеризует степень обострения политической борьбы в США.

- Есть ли позитивная сторона от процесса импичмента для Украины?

- Скандал вокруг Украины – это то, что сейчас объединяет республиканцев и демократов. Он сыграл на пользу Украины. Демократы в каждом своем выступлении обвиняли Трампа в том, что он предал своего героического союзника, защищающего США и весь Запад от российской агрессии. А республиканцы им отвечали – нет, ни в коем случае он не предал нашего героического союзника. Наоборот, он оказал ему такую помощь, которую ваш Обама никогда бы не сделал: мол, мы поставляем "Джавелины", ну и так далее.

Дональд Трамп держит копию The Washington Post, в которой сообщается, что Сенат оправдал президента СШАФото: Getty images

То есть республиканцы и демократы наперегонки бегут, чтобы отметиться, как большие друзья Украины. Но такое состояние на таком пике долго оставаться не сможет. Потому сейчас уникальный момент для Украины получить статус "главного союзника – не члена НАТО". Для этого необходимо только одно – воля украинского политического руководства.

Для Украины самый главный результат импичмента – это консенсус в политическом истеблишменте касательно поддержки Украины от российской агрессии. Это происходит на фоне очевидного предательства Европы. Единство американских членов парламента дает огромный шанс украинскому руководству, но я ужасно боюсь, что оно его упустит.

- Трамп, кстати, на той же пресс-конференции упоминал о задержке помощи Украине. Формулировал это так: почему Британия ничего Украине не платит? Почему Германия ничего не платит? "Why America always sucks?", - сказал он (жаргонное suck происходит из раннего джаза; "сосать" мундштук означало издавать фальшивые, некачественно исполненные ноты, потому что в мундштук положено дуть; ключевое значение – быть в плохом положении, - "Апостроф").

- Но это его вечная песня – все союзники плохие. В Украину недавно приезжал Помпео. Он сейчас играет громадную роль в американской политике. Трамп приходит и уходит, а американское deepstate – "глубинное государство" - остается. Помпео выполняет очень важную роль: он микширует всякие выходки и закидоны Трампа, - в общем-то, безграмотного в международных отношениях человека, все время бросающегося на союзников и до недавнего времени странно влюбленного в Путина.

Помпео проводит общую линию поддержки Украины как переднего края борьбы с российской агрессией. Эту политику он артикулировал в том числе во время своего турне по имперскому предбрюшью России. И он особенно отличился даже не в Украине, а в Беларуси. Я представляю, в каком шоке до сих пор находится Кремль от его встречи с "бацькой".

- Однако Помпео отличился и в Украине. Если вы наблюдаете, у нас тут скандал из-за его высказываний по Крыму.

- Во-первых, скандал раздувается больше всего российской прессой.

А во-вторых, разве мы не знаем, что Крым ушел надолго, пока Путин находится у власти или пока продолжает существовать Российская Империя. Разве Киев или Вашингтон собираются возвращать полуостров силовым путем? Помпео не сказал ничего нового. Официально он сказал совершенно грамотную политкорректную вещь, что Америка никогда не согласится с аннексией Крыма, и санкции никогда не будут отменены, пока полуостров не будет возвращен Украине.

Я, конечно, понимаю, зачем раздувается сейчас паника.

- Зачем?

- Потому что это основной месседж российской пропаганды. Грубо говоря, мы вас вы***ли, а все вашим союзникам на вас на***ть. Вот, что российская пропаганда транслирует 24 часа в сутки. Это же она сделала и сейчас. Но, по-моему мнению, высказывания Помпео были безупречны. Гораздо хуже, когда Виктор Медведчук или Андрей Ермак – два предателя – говорят о том, что Крым это Украина и они думают, как будут возвращать его. Они это делают для того, чтобы обмануть украинское общественное мнение.

Майк Помпео с Владимиром Зеленским в КиевеФото: Getty images

- Раз уж начали говорить о России. Сейчас очень большая эскалация на Донбассе, очень много погибших за январь. Почему это происходит? Вроде ведь подписали Нормандские соглашения, договорились о разведении.

- Эскалация происходит с российской стороны. Это давление на Киев. Ведь Зеленский обещал мир и 73% действительно голосовали за мир. Мира нет, украинцев продолжают убивать. Кремль давит, чтобы Зеленский согласился на российское определение мира. А это, как говорять в Москве, присоединение Украины к ОРДЛО. Они хотят, чтобы украинские войска ушли с линии разделения – и открыли двум армейским корпусам путь в Украину. Ведь в так называемой "конституции ОРДЛО" в декабре они уже обозначили свою первую цель – расширение территории ОРДЛО до границ Донецкой и Луганской областей.

Эскалация на Донбассе – это действие шантажиста. Россия – это государство-террорист. Они будут убивать украинских военнослужащих до тех пор, пока Зеленский окончательно не согласиться на их условия. Но Зеленский и его "партия мира" боится сказать о том, как Россия видит мир.

- Возвращаясь к украинско-американским отношениям. Говорят, что до выборов в ноябре Зеленскому лучше не встречаться с Трампом, потому что это будет расценено как попытка повлиять на американские выборы. А как вы считаете?

- Для Украины все обернулось очень хорошо. И республиканцы, и демократы, и весь военно-политический истеблишмент относятся к Украине очень хорошо, с большим энтузиазмом ее поддерживают. Да и на Трампа воздействуют Помпео, министр обороны США, окружение. Я думаю, что они не позволят Трампу поехать на 9 мая в Москву. Потому никаких особых угроз для Зеленского в Вашингтоне нет. Он может совершить триумфальную поездку в Вашингтон и присутствовать при подписании Трампом для Украины статуса главного союзника – не члена НАТО. Это резко усилит внешнеполитические позиции Киева. А другой причины ехать Зеленскому в США нет.

- Украина, кстати, становится все ближе к НАТО. В Министерстве оборони у нас призвали Альянс включить Украину в программу расширенных возможностей – это как ПДЧ в НАТО, только без политической канвы.

- Ну, это НАТОвские вещи. А я говорю о двустороннем статусе. Он обходит все проблемы вступления в Альянс. Носителями такого статуса являются Южная Корея, Япония, Израиль, Австралия и Новая Зеландия. Для этого не надо договариваться с Макроном или Меркель. Они могут заблокировать любое повышение статуса.