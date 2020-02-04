RU  UA  EN

вторник, 4 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 февраля

22:12
Сотрудника Кабмина поймали в Киеве на гигантской взятке: фото
21:36
Гончарук пояснил украинцам, почему приходят две платежки за газ вместо одной
20:28
Во Львове парень открыл стрельбу в торговом центре: фото и видео
20:02
В Киеве хулиганы напали на продавца шаурмы, но что-то пошло не так: фото и видео
20:02
В песне Билли Айлиш прячется самый страшный звук на свете - и все это проделки ее брата
19:55
Убийство Шеремета: в Киеве одновременно устроили заседания по трем ключевым фигурантам
19:34
"Слуга народа" засветилась в Раде в дорогих нарядах: фото
19:20
Президент и "простой народ": Зеленский снялся в Киеве в ролике про дешевые кредиты
19:19
Известный морпех ушел из ВСУ и дал жесткую оценку ситуации в армии
19:08
10 идей для нестандартного Дня святого Валентина: куда пойти 14 февраля в Киеве
18:11
В Киеве молодая девушка погибла страшной смертью у гаражей, фото
17:42
Звезда "Крепостной" снялась в романтической фотосессии с мужем-актером
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Помпео на закрытой встрече сделал резонансное заявление про Крым

вторник, 04 февраля 2020, 21:11
переглянути новину українською
Фото: Цензор.нет

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе своего визита в Киев 31 января заявил на закрытой встрече, что захваченный Россией Крым вернуть невозможно.

Об этом сообщает "НВ".

Полуторачасовая встреча проходила с представителями антикоррупционого сообщества, крымской активисткой Эмине Джапаровой и президентом Американской торговой палаты.

По словам участников, в первую очередь речь зашла про Крым. Джапарова попросила держать Крым в поле зрения внешней политики США, а также оказать помощь с организацией в Вашингтоне конференции по крымскому вопросу. По выражению лица Помпео было понятно, что у него несколько другие приоритеты, чем конференция по Крыму.

"Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать", — процитировал слова Помпео один из участников встречи.

Как сообщал "Апостроф", Помпео во время визита в Беларусь заявил, что Украина и Россия в конце концов сами должны прийти к согласию, чтобы решить конфликт.

Напомним, что в декабре 2019 года, Помпео, обсуждая итоги "нормандского саммита", заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Крым принадлежит Украине.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Боже, храни королеву: какой будет для Британии жизнь после Брекзит

Коронавирус "шагает" по миру: уже почти 1000 зараженных - все подробности

Между Зеленским и Путиным возник "еврейский вопрос"

Новый смертельный вирус из Китая: как уберечься от болезни

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: