Помпео на закрытой встрече сделал резонансное заявление про Крым

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе своего визита в Киев 31 января заявил на закрытой встрече, что захваченный Россией Крым вернуть невозможно.

Об этом сообщает "НВ".

Полуторачасовая встреча проходила с представителями антикоррупционого сообщества, крымской активисткой Эмине Джапаровой и президентом Американской торговой палаты.

По словам участников, в первую очередь речь зашла про Крым. Джапарова попросила держать Крым в поле зрения внешней политики США, а также оказать помощь с организацией в Вашингтоне конференции по крымскому вопросу. По выражению лица Помпео было понятно, что у него несколько другие приоритеты, чем конференция по Крыму.

"Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать", — процитировал слова Помпео один из участников встречи.

Как сообщал "Апостроф", Помпео во время визита в Беларусь заявил, что Украина и Россия в конце концов сами должны прийти к согласию, чтобы решить конфликт.

Напомним, что в декабре 2019 года, Помпео, обсуждая итоги "нормандского саммита", заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Крым принадлежит Украине.