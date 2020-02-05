В США приняли окончательное решение по Трампу

В Сенате США 5 февраля провели окончательное голосование по делу об импичменте президента Дональда Трампа, признав его полностью невиновным.
Голосование в Сенате США было поименным.
Оправдательные решения были приняты по обеим статьям обвинения:
1) Злоупотребление властью во время разговора с президентом Украины. 52 голоса - "не виновен", 48 голосов - "виновен".
2) Препятствование работе Конгрессу США. 53 голоса - "не виновен", 47 голосов - "виновен".
Чтобы отправить Трампа в отставку, нужно было как минимум 67 голосов от 100-мандатной верхней палаты Конгресса США.
Интересно, что республиканец Митт Ромни был единственным в партии, который проголосовал за осуждение Трампа (за злоупотребление властью). Он первый сенатор в истории США, который проголосовал за осуждение президента от той же партии в процессе импичмента.
"Президент виновен в ужасающем злоупотреблении общественным доверием", - сказал Ромни.
При этом он проголосовал за оправдание президента по второй статье.
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