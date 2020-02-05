RU  UA  EN

четверг, 6 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 февраля

00:10
В Киеве пьяный мужчина устроил эпическое "ограбление" кондитерской, фото

5 февраля

23:56
Катастрофа коснется всех: жителям Крыма готовят "сюрприз" из серьезных проблем с водой
23:46
В серце украинских Карпат обнаружили "мусорную Говерлу": шокирующие фото и видео
23:27
Нахал с прицепом: в Днепре сняли на фото необычного "героя парковки"
22:55
Смертельное крушение самолета в Турции: видео момента ЧП и данные по украинцам
22:55
Глава СБУ сделал заявление по обыскам на канале 1+1
22:27
Вспышка коронавируса на лайнере Diamond Princess: появилось видео и новые данные про украинцев
21:57
В Станице Луганской засветились немецкие лоббисты Путина: фото и реакция Украины
21:31
В Северодонецке поймали вандала, осквернившего флаг и герб Украины: фото
21:09
Ученые нашли скелет загадочной рептилии, жившей сотни миллионов лет назад: фото
21:00
Операция "Бумеранг": появились забавные фотожабы на обыски на телеканале 1+1
20:33
Машины вспыхнули после удара: новые фото и детали гибели 5 человек в аварии под Харьковом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В США приняли окончательное решение по Трампу

среда, 05 февраля 2020, 23:56
переглянути новину українською

В Сенате США 5 февраля провели окончательное голосование по делу об импичменте президента Дональда Трампа, признав его полностью невиновным.

Голосование в Сенате США было поименным.

Оправдательные решения были приняты по обеим статьям обвинения:

1) Злоупотребление властью во время разговора с президентом Украины. 52 голоса - "не виновен", 48 голосов - "виновен".

2) Препятствование работе Конгрессу США. 53 голоса - "не виновен", 47 голосов - "виновен".

Чтобы отправить Трампа в отставку, нужно было как минимум 67 голосов от 100-мандатной верхней палаты Конгресса США.

Интересно, что республиканец Митт Ромни был единственным в партии, который проголосовал за осуждение Трампа (за злоупотребление властью). Он первый сенатор в истории США, который проголосовал за осуждение президента от той же партии в процессе импичмента.

"Президент виновен в ужасающем злоупотреблении общественным доверием", - сказал Ромни.

При этом он проголосовал за оправдание президента по второй статье.

Читайте также материал "Апострофа" - Новый удар по Трампу: почему Парнас предал хозяина Белого дома.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Боже, храни королеву: какой будет для Британии жизнь после Брекзит

Коронавирус "шагает" по миру: уже почти 1000 зараженных - все подробности

Между Зеленским и Путиным возник "еврейский вопрос"

Новый смертельный вирус из Китая: как уберечься от болезни

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: