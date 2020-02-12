Переговоры с врагом и "цветущий" Донбасс: о чем говорил Ермак на брифинге

Назначенный 11 февраля главой Офиса президента Украины Андрей Ермак провел брифинг, на котором высказался по ряду ключевых вопросов. В частности, о войне на Донбассе, переговорах с Россией, Минских соглашениях, законе о дезинформации и ряде других проблем.

"Апостроф" собрал главные тезисы его выступления.

"Войны" с ОПУ и главные принципы работы

Ермак опроверг "войны" в Офисе и поблагодарил Андрея Богдана за работу. Он заявил, что будет концентрироваться на выполнении всех обещаний, которые декларировались во время президентской кампании.

"Мы должны сделать все, чтобы Офис президента действительно был Офисом президента и мы все работали на то, чтобы президент был успешный и наша страна была успешная. Все будет сконцентрировано на выполнении всех обещаний, всех принципов, которые мы декларировали во время президентской компании Зеленского... Я сделаю все, чтобы (не было - ред.) никакого телефонного права и вмешательство в государственные процессы, никаких интриг. Все будет прозрачно и честно. В своей работе мы будем руководствоваться принципами и делать все, чтобы быть максимально открытыми. Мы признаем, что есть много чего, что надо сделать со стороны коммуникации... Офис президента будет гарантом свободы слова и независимости медиа в Украине", - сказал Ермак.

Главным приоритетом будет остановка войны на Донбассе в интересах Украины. Важным будет внешнеполитическое направление.

Второй приоритет - работа с регионами. У руководителей областей уже есть конкретные задания.

Третье направление - сделать так чтобы Украина стала инвестиционной Меккой.

Переговоры с Россией

Ермак заявил, что не оставит переговоры с Россией. "Сегодня начнутся переговоры, наши работники работают в Минске. Ничего более важного сегодня нет, чем остановка войны".

Также Ермак сказал, что после своего назначения на должность главы ОПУ пока не общался со своим визави, заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

"Я еще не разговаривал с господином Козаком после его назначения, после моего назначения… Я думаю, что буду иметь такую возможность", - сказал он.

Новоназначенный глава Офиса президента также подчеркнул, что независимо от того, кто будет представлять Россию на переговорах в Минске или в Нормандском формате, принципы, которые задекларировал президент Владимир Зеленский, являются неизменными и остаются такими, которыми они были накануне "нормандского саммита" в Париже.

О встрече Зеленского с Путиным до Нормандского формата

"Это решение будет принимать президент. Если он увидит, что эта встреча необходима, она станет шагом для результата - я этого не исключаю. Однако пока никаких договоренностей по этому поводу не было".

Цветущий Донбасс и выборы в ОРДЛО

Ермак подчеркнул невозможность проведения какого-либо избирательного процесса на оккупированных территориях в условиях присутствия там иностранных и/или незаконных вооруженных формирований и при наличии неподконтрольного украинской стороне участка государственной границы.

"Я еще раз хочу повторить, что в соответствии с украинским законодательством, невозможно проводить выборы, если на территории есть какие-либо иностранные военные группировки, есть какие-либо незаконные вооруженные люди и граница Украины не находится под контролем правительства Украины. Это записано в украинском законодательстве, а выборы мы планируем провести на 100% в соответствии с украинским законодательством", - заявил он.

Ермак признался, что провести выборы уже в октябре - это "наша мечта" и заявил о желании сделать из Донбасса "цветущий край" даже до окончания войны.

Крым

Глава ОПУ отказался комментировать слова лидера фракции "Слуги народа" Давида Арахамии о возможности пустить воду в Крым. И сказал, что никогда не обсуждал с Козаком поставки воды на полуостров.

Законопроект о СМИ

У главы ОПУ спросили, как он относится к законопроекту о дезинформации.

"Я не видел проектов этих законов, обязательно просмотрю, тогда у меня будет личное мнение. Но скажу от имени президента, что он гарант свободы слова и медиа. Поэтому никаких законов, которые бы ограничили права свободы слова, не будут приняты... Хочу вас успокоить, то, что иногда пишут разные СМИ, они обеспокоены, они получают иногда информацию неофициально... Но я хочу вас уверить, что президент будет гарантом", - сказал Ермак.