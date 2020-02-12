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Брифинг нового главы ОПУ: онлайн трансляция

среда, 12 февраля 2020, 10:24
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В среду, 12 февраля, новый глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак проводит брифинг.

Онлайн трансляцию ведет hromadske. Брифинг начнется в 10:30.

Напомним, Андрей Ермак возглавил ОПУ во вторник, 11 февраля. На этом посту он сменил Андрея Богдана. До этого Ермак был помощником президента. Он занимался вопросами внешней политики, в частности был переговорщиком с Россией и США.

Как сообщал "Апостроф", отставка главы Офиса президента Андрея Богдана хоть и не стала неожиданностью, все же вызвала немало вопросов относительно дальнейшей работы президентской вертикали при его преемнике Андрее Ермаке.

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