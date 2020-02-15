Алкоголики с украинскими паспортами: сеть бурно отреагировала на предложение по совместному контролю украинско-российской границы

Политолог и блогер Алексей Голобуцкий поднял на смех предложение президента Украины Владимира Зеленского по совместному контролю границы с представителями ОРДЛО на Донбассе.

Он не удержался и опубликовал яркие фотожабы на эту тему в своем Telegram-канале.

Карикатуры оказались действительно удачными, поскольку поднимают довольно насущные вопросы.

Чего только стоит карикатура, основой для которой стал кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", переписанный на новый лад.

Напомним, что соответствующее заявление о совместном контроле границы Зеленский сделал во время Украинского ланча в Мюнхене, организованного фондом Виктора Пинчука и Ялтинской европейской стратегией.

Как сообщал "Апостроф", на Мюнхенской конференции безопасности, на которую приехал президент Украины Владимир Зеленский, первое заявление было посвящено Донбассу и касалось новой инициативы, которая предполагает собой 12 важных шагов по реинтеграции региона.

Также в "Слуге народа" заявили, что особый статус оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей не будут прописывать в Конституции Украины.