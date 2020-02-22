Средневековье или провокация врагов Украины: кто организовал "Уханьский позор"

Массовые беспорядки в Новых Санжарах, 20 февраля, которые совпали с годовщиной гибели "Небесной сотни", вызвали отвращение у значительной части украинского общества - дескать, украинцы показали отсутствие сострадания по отношению к тем, кто оказался в беде. Тем не менее, имеется немало оснований считать, что протесты жителей по поводу "туристов из Китая" были инспирированы "пятой колонной" в Украине. Провокация сработала весьма эффективно из-за абсолютной несостоятельности власти, которая оказалась не способной реагировать на вызовы в информационном пространстве.

Мир против коронавируса

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом растет - сейчас речь идет уже об около 70 000 заболевших. Кроме Китая, США, Европа, Австралия, Иран и Египет понемногу пополняют статистику заражений. Нет ничего удивительного в том, что государства в авральном порядке пытаются защититься от болезни, эффективного лечения от которой до сих пор не придумали. Сам Китай по сути живет в режиме чрезвычайного положения. Густонаселенные города страны (а таких в КНР много) замерли. Другие государства - хотя далеко не все - накладывают строгие ограничения на транспортное сообщение с КНР, а эвакуированных из Китая граждан держат под карантином.

Где-то меры предосторожности мягче, а где-то - весьма строгие. Первое место по жестким мерам занимает тоталитарная Северная Корея - власть приказала проверять всех иностранцев, обрубила любые контакты с Китаем, а в столицу впускает только после тщательных проверок. В Европе наиболее остро на эту болезнь отреагировала Италия, которая единственная из стран ЕС запретила все полеты в Китай, Гонконг и даже Тайвань. В то же время есть и примеры абсолютного либерализма - так, в Швеции всех вывезенных из Китая после медицинской проверки отпустили на домашней карантин "под честное слово".

Как видим, универсального алгоритма реакции на коронавирус из Китая нет. Предосторожности, ограничения и несколько завышенный уровень общественной тревоги наблюдаются почти везде. Но история с эвакуацией граждан Украины из КНР, которую уже успели окрестить "Уханьским позором", выглядит просто апофеозом идиотизма. Истерика в соцсетях, блокпосты на въездах, непонятное кружение самолета над страной и вишенка на торте - стычки под Новыми Санжарами - это событие трудно назвать чем-то иным, нежели позором национального масштаба.

Но есть одно "но". Если копнуть ситуацию немного глубже, то становится понятным, что мы имеем дело не только с народным страхом перед эпидемией, но и с неэффективностью власти, которая не смогла противостоять попыткам искусственно разжечь ситуацию внутри страны.

Новые Санжары на фронте информационной войны

Внимательный мониторинг украинских соцсетей показывает, что за день до прилета самолета из Уханя "вброс" в духе "к нам везут зараженных коронавирусом, власть хочет всех нас убить" прокатились по всей Украине - от Белой Церкви до Николаева и от Львова до Харькова. Так еще вечером 17 февраля, соответствующее сообщение в своем Facebook опубликовал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. Господин Дубинский, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским, "успокоил" людей, сообщив о том, что сумел предотвратить "размещение карантинных граждан из Китая" на территории Обуховского района под Киевом.

Есть все основания утверждать, что появление таких "фейков" было абсолютно спланированным явлением. Более того, взрыв "народного недовольства" в Новых Санжарах тоже имеет все признаки спланированной провокации. Главным свидетельством является тот факт, что ядром протеста и главными его организаторами стали не местные жители, которых, по идее, и должна была беспокоить угроза коронавируса, а прибывшие неизвестно откуда "активисты". Еще один яркий пример - замеченный аналитиками след адептов "русского мира". В частности, инициатором панической волны - еще до официального объявления о приезде "туристов" из Китая - в Новых Санжарах выступил некий Сергей Чередниченко - местный активист, замеченный в различных пророссийских структурах. По данным СМИ, в свое время, СБУ во время обысков нашла у него пачку газет "Новороссия". На этот раз он делал посты в соцсетях, которые и стали катализатором для дальнейших событий.

Что характерно, контакты между Украиной и окутанным эпидемией Китаем уже происходили раньше. Но ни один из этих случаев не вызвал такого бешеного ажиотажа. "В Украину возвращались строители из Китая после празднования Нового года, китайские студенты ездили домой. И не было никаких протестов, как в Новых Санжарах. С начала суток в некоторых пабликах Facebook начали распространять информацию, что украинцы из Уханя прибудут во Львов или Тернополь - сначала не знали точно, куда. Затем наиболее интенсивно раздували панику вокруг Новых Санжар, подстрекали людей. Это все делалось как элемент информационной войны", - рассказал "Апострофу" генерал-лейтенант Игорь Романенко.

События в Новых Санжарах стали подарком России. Тем более, что прилет украинцев из Китая совпал с шестой годовщиной расстрелов на Институтской, 20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства, когда от пуль спецназовцев погибли активисті Майдана. Целый день пропагандистская машина Кремля всячески смаковала подробности скандала. "Вбросами" занимались противники власти внутри Украины, "пятая колонна". Возможно, это происходило за счет россиян, но это предположение надо еще проверить", - убежден Игорь Романенко.

Впрочем, даже если у истоков скандала стоят все же внутренние игроки, наши соседи постарались по-максимуму "нагреть руки" на этой истории. "Скандал вполне мог быть спровоцирован украинскими силами, что в сочетании с идиотской информационной политикой нашего государства дало усиленный эффект. Но точно известно, что постфактум россияне активно занялись раскруткой истории. В духе "смотрите, какие украинцы дураки" с целью в очередной раз закрепить свою тезис об Украине как "failed state", - рассказал "Апострофу" специалист по ведению информационных спецопераций, пожелавший не называет свое имя.

Сообщение в соцсетях

Действительно, информационная деятельность украинской власти в истории с "уханьским бортом" закончилась полнейшим провалом. И по сути, именно это и сделало возможным разжигание этого скандала.

"Конечно, скандал - это информационный провал центральной власти. Не Минздрава, а именно власти, потому что мы имеем дело с политической, а не медицинской проблемой. Истоки этой проблемы в том, что все хотят похайповать сегодня, не думая о последствиях. Какие в случае с Новыми Санжарами наступили очень быстро. Поэтому подключились каналы Коломойского, позже и русские, которые просто наслаждались ситуацией. А в условиях нашего информационного пространства, в котором одна телевизионная кнопка делает из человека президента, вызвать панику необычайно просто. Такую ситуацию вполне можно было спрогнозировать, но совершенно неопытная власть, похоже, недооценила риски. Как и проигнорировала абсолютную зависимость нашего информационного пространства от российского", - отметил в разговоре с "Апострофом" политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Таким образом, историю "коронавирусного карантина" уже можно считать очередным примером поражения украинской власти в противостоянии с внутренними украинскими силами, а также с Кремлем. Но больше всего тревожит критически низкий уровень "кризисного менеджмента", продемонстрированный украинскими чиновниками. Ведь в Новые Санжары привезли здоровых людей, больше для профилактики, чем для противодействия реальной угрозе болезни. А в реальности коронавирус может быть значительно ближе к Украине, чем мы себе представляем...

Коронавирус на границах Украины

В частности, существуют свидетельства, что очаг заражения коронавируса в России образовался в Воронеже - всего за несколько сотен километров от Украину. В российских СМИ пишут о том, что уже несколько десятков жителей Воронежа госпитализировали с подозрениями на коронавирус. И после этого никаких упоминаний об их судьбе нет. Более того, еще в январе в прессе промелькнули несколько фото из Воронежа, на которых упакованные в биологическую защиту медики вывозят из дома двух россиян, которые несколько дней назад вернулись из Китая.

Воронеж

Поэтому, вполне возможно, что тем, кто действительно ратует за защиту украинцев от коронавируса, стоило бы строить блок-посты не в своих городах, а на российско-украинской границе. Более того, первым обратить внимание на тревожные сигналы стоило бы украинской власти. "Всегда, когда есть такие сигналы, как из Воронежа, надо действовать так, будто уже существует реальная угроза стране. Перекрыть такой огромный поток людей на границе в превентивных целях будет сложно. Но оперативный контроль на всех пунктах въезда должен быть обязательно" , - пояснил "Апострофу" экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Подобное мнение высказал и Игорь Романенко. "Если хотя бы у одного прибывшего из России подтвердится коронавирус или хотя бы будут подозрения на него, - надо полностью закрывать границу. Также необходимо следить за положением дел в России. В случае ухудшения ситуации надо как можно скорее прекращать сообщение между странами", - отметил генерал.

Пока коронавирус стал лишь информационным оружием в руках Кремля. Но существует вполне реальная перспектива того, что мы проморгаем настоящий приход коронавируса в Украину. И придет он не самолетом из Китая, а поездом, автобусом или автомобилем через российско-украинскую границу.

Власть продемонстрировала в тех же Новых Санжарах абсолютно неприемлемый уровень реакции. Остается только надеяться, что в случае наихудшего сценария Украина продемонстрирует не раздор, а единство перед лицом угрозы.