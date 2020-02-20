Карантин раздора: реакция сети и фотожабы на стычки в Новых Санжарах

В сети бурно отреагировали на протесты в Новых Санжаров Полтавской области из-за поселения в местном санатории украинцев, эвакуированных из зараженного коронавирусом Китая.

Своим мнением на этот счет украинцы поделились в соцсети.

Одни из них, увидели явный инфоповод для разжигания протестных настроений в Украине.

Вторые задались вопросом, кому именно выгодно выставлять украинцев на весь мир в таком свете, который является скорее риторическим.

Третьи увидели в дате протестов некую символичность, ведь именно в эти дни с 18 по 22 февраля в Украине отмечают завершение Революции достоинства и чтят память героев Небесной Сотни. В 2014 году в эти дни в Киеве погибли около ста человек, десятки пропали без вести, более тысячи получили ранения и сотни оказались арестованы.

Четвертые же не стали мучаться столь глубокомысленными рассуждениями, а высмеяли протесты яркими фотожабами, так сказать на злобу дня.

Подробнее о том, что на данный момент происходит в Новых Санжарах, читайте в материале "Апострофа": Эвакуированные украинцы уже в санатории в Новых Санжарах: фото, видео и все подробности.