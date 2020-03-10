Путин выстрелил себе в ногу, но Украине от этого не легче

Россия выстрелила себе в ногу, начав нефтяное противостояние с США и Саудовской Аравией. Но это не значит, что Владимир Путин оставит в покое Донбасс, в котором он застрял, как в болоте. Тем более, что его подбадривают некоторые заявления руководителей украинского государства. Вместо этого, он может решиться на еще одну военную кампанию, чтобы отвлечь внимание от кризиса.

Такие мысли высказал "Апострофу" профессор Борнмутского университета в Великобритании и польского Университета Леона Козминского КРИСТОФЕР ХАРТВЕЛЛ.

Владимир Путин "играет в долгую" против своих конкурентов - США и Саудовской Аравии, и отказ заключить соглашение с ОПЕК + - это еще один тактический маневр. Серьезный удар России нанесло революционное решение США добывать сланцевую нефть. Но учитывая, что компании, которые этим занимаются, имеют высокую долю заемного капитала, они очень чувствительны к двум факторам: ценам на нефть и условиям внешней среды. Расторжение любой нефтяной сделки и наполнение нефтяных рынков во время международных волнений из-за коронавируса означает низкие цены и ущерб для добытчиков сланцевой нефти. Конечно, Россия выстрелила себе в ногу, поскольку около 65% ее экономики держится на нефти. Однако Путин согласен потерпеть определенную внутреннюю боль, если от этого (как ему кажется) станет еще больнее его внешним оппонентам.

Я не думаю, что нефтяной кризис уменьшит напряжение на Донбассе. Путин сам себя загнал в донбасскую трясину, но его сильно подогревают недавние движения Киева, например, заявления о том, что в Крым надо пустить воду. Но ободренный Путин никогда не будет послушным Путиным. Он думает, что всегда может действовать безнаказанно. И это, очевидно, не очень хорошо для Донбасса.

Но ослабление Путина тоже никогда не заканчивалось ничем хорошим. Об этом следует помнить, если стратегия Путина встретит сопротивление, и Россия начнет испытывать больше проблем, чем планировалось. В прошлом Россия уже страдала от ударных волн из внешнего мира, от экзогенных кризисов - всемирного экономического кризиса, азиатского кризиса и тому подобное. Но сейчас идет мировая рецессия, а Путин агитирует в пользу снижения цен на нефть. Таким образом России наносят вред именно его действия, а какие-то внешние факторы.

С другой стороны, посмотрите на российские военные кампании - они совпадали с экономическими неурядицами. Чечня 1999-го, Грузия 2008-го, Украина 2014 года - все они начались во время экономического кризиса как способ отвлечь внимание.

Для Украины опасны как расхрабрившийся Путин, так и мировое замедление роста экономики, которое представляет опасность для ее все еще нестабильного финансового сектора. Хуже будет, если ваша страна обратит вспять все реформы, которые были приняты с 2014 года, и скатится к государственному планированию в стиле Януковича-Кучмы. И это, вероятно, самый худший сценарий для Украины.