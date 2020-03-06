Новый премьер сделал скандальное заявление про подачу воды в Крым: видео

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости возобновления подачи воды в оккупированный Крым, считая, что в обратном случае на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа.

Об этом он сказал вечером 5 марта в эфире передачи "Право на владу".

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе… Мы не перекроем воду для украинцев… Мы не можем не давать воду украинцам", - сказал Шмыгаль.

"Мы говорим про ту воду, которая будет использоваться украинцами для собственных нужд. Конечно, не идет речь про воду для военных объектов", - добавил премьер.

При этом он не ответил на вопрос о том, как эту воду разделить, если она идет из одного канала.

Как сообщал "Апостроф", в Крыму на Тайганском водохранилище набирает обороты экокатастрофа - из-за сильного обмеления там уже появились острова.

Читайте также материал "Апострофа" - Пустыня Крым: на что пойдет Путин ради украинской воды.