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Новый премьер сделал скандальное заявление про подачу воды в Крым: видео

пятница, 06 марта 2020, 06:53
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости возобновления подачи воды в оккупированный Крым, считая, что в обратном случае на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа.

Об этом он сказал вечером 5 марта в эфире передачи "Право на владу".

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе… Мы не перекроем воду для украинцев… Мы не можем не давать воду украинцам", - сказал Шмыгаль.

"Мы говорим про ту воду, которая будет использоваться украинцами для собственных нужд. Конечно, не идет речь про воду для военных объектов", - добавил премьер.

При этом он не ответил на вопрос о том, как эту воду разделить, если она идет из одного канала.

Как сообщал "Апостроф", в Крыму на Тайганском водохранилище набирает обороты экокатастрофа - из-за сильного обмеления там уже появились острова.

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